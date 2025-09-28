Los mejores memes del clásico entre Racing e Independiente: del gol que erró Galdames a la reacción de De Paul en redes

Racing e Independiente empataron sin goles en el Clásico de Avellaneda disputado en el Cilindro por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, resultado que dejó a ambos equipos fuera de la zona de clasificación a los octavos de final.

La situación de Independiente es especialmente complicada, ya que permanece en la última posición de la Zona B y necesita una racha positiva para aspirar a los Playoffs. Por su parte, Racing se encuentra a tres puntos del octavo puesto de la Zona A y mantiene su atención en la Copa Libertadores, donde está a tres partidos del título.

Durante el primer tiempo, ambos equipos generaron oportunidades para abrir el marcador, pero el empate se mantuvo hasta el descanso. El encuentro incluyó una jugada polémica, con hinchas de Independiente reclamando una sanción más severa tras una falta de Bruno Zuculini.

En la segunda mitad, la igualdad persistió y la ocasión más clara llegó en el cierre, cuando Pablo Galdames falló un contragolpe que pudo haber definido el partido, generando alivio en la parcialidad de Racing.

En las redes sociales, los cibernautas se divirtieron con los clásicos memes y se destacaron las reacciones de Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Lisandro López, todos con pasado en La Academia.

Los mejores memes del clásico entre Racing e Independiente: