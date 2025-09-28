Deportes

Los mejores memes del clásico entre Racing e Independiente: del gol que erró Galdames a la reacción de De Paul en redes

Los fanáticos vibraron con el partido que se disputó en el Cilindro de Avellaneda que aunque terminó 0-0, fue muy entretenido

Racing e Independiente empataron sin goles en el Clásico de Avellaneda disputado en el Cilindro por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, resultado que dejó a ambos equipos fuera de la zona de clasificación a los octavos de final.

La situación de Independiente es especialmente complicada, ya que permanece en la última posición de la Zona B y necesita una racha positiva para aspirar a los Playoffs. Por su parte, Racing se encuentra a tres puntos del octavo puesto de la Zona A y mantiene su atención en la Copa Libertadores, donde está a tres partidos del título.

Durante el primer tiempo, ambos equipos generaron oportunidades para abrir el marcador, pero el empate se mantuvo hasta el descanso. El encuentro incluyó una jugada polémica, con hinchas de Independiente reclamando una sanción más severa tras una falta de Bruno Zuculini.

En la segunda mitad, la igualdad persistió y la ocasión más clara llegó en el cierre, cuando Pablo Galdames falló un contragolpe que pudo haber definido el partido, generando alivio en la parcialidad de Racing.

En las redes sociales, los cibernautas se divirtieron con los clásicos memes y se destacaron las reacciones de Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Lisandro López, todos con pasado en La Academia.

Los mejores memes del clásico entre Racing e Independiente:

Últimas Noticias

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, River Plate iguala con Deportivo Riestra por el Torneo Clausura

El Millonario busca imponerse en el Estadio Monumental para quedar en la cima de la tabla anual. Transmite ESPN Premium

Tras la eliminación de la

Del increíble gol que erró Pablo Galdames en el último suspiro a las dos salvadas en la línea: las perlitas de Racing-Independiente

El chileno tuvo en sus pies la victoria en tiempo de descuento. Antes, Gastón Martirena frustró una chance del “Rojo” y Facundo Zabala hizo lo propio con un intento de la “Academia”

Del increíble gol que erró

Histórico: la argentina Valentina Pertegarini se consagró bicampeona mundial de Rally Raid

La cordobesa se impuso otra vez entre los navegantes en la categoría Challenger y su marido, Nicolás Cavigliasso, puede lograrlo en la última fecha

Histórico: la argentina Valentina Pertegarini

Sobre la tierra: la espectacular maniobra del argentino Nicolás Varrone en el umbral de su posible llegada a la Fórmula 2

El bonaerense se exigió en la lucha por la punta en las 6 Horas de Fuji, donde terminó 12º en la clase Hypercar del WEC. Pechito López fue 15º en la GT3

Sobre la tierra: la espectacular

Aitana Bonmatí denuncia la falta de apoyo al fútbol femenino en España tras ganar su tercer Balón de Oro

En una entrevista con L’Equipe, la jugadora reflexiona sobre su trayectoria, la presión de mantenerse en la cima y los valores que considera esenciales para el éxito, más allá de los trofeos

Aitana Bonmatí denuncia la falta
