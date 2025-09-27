Deportes

La agenda del sábado de la fecha 10 del Torneo Clausura con cuatro atractivos partidos

Desde las 14:30, Rosario Central visitará a Gimnasia y Argentinos chocará con Aldosivi en Mar del Plata. Luego, a las 16:45, San Lorenzo se medirá con Godoy Cruz y por la noche, a las 21:15, Talleres recibirá a Sarmiento

La décima fecha del Torneo Clausura entregará varios partidos interesantes, que acapararán la atención de los fanáticos en un sábado cargado de expectativa. En primer turno, Rosario Central se presentará en La Plata para medir sus fuerzas frente a Gimnasia, mientras que Argentinos buscará aprovecharse del mal presente de Aldosivi en Mar del Plata. A continuación, San Lorenzo recibirá en el Nuevo Gasómetro a Godoy Cruz y por la noche Talleres afrontará un choque de necesitados frente a Sarmiento de Junín.

GIMNASIA VS ROSARIO CENTRAL

Rosario Central se enfrentará a Gimnasia

La actividad sabatina comenzará en el Juan Carmelo Zerillo. Desde las 14:30, con el arbitraje de Fernando Echenique y la transmisión televisiva a cargo de TNT Sports, Gimnasia y Rosario Central se verán las caras en El Bosque de La Plata.

El Lobo quiere volver a la victoria, después de las derrotas con Deportivo Riestra (1-0) y Unión de Santa Fe (3-1) para mantenerse en la pelea por una de las plazas que entrega la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura en la Zona 2.

Una situación similar atraviesa el Canalla. Si bien el conjunto de Ariel Holan es el único invicto del campeonato, desde que comenzó el segundo semestre el combinado rosarino sólo ha podido ganar en dos ocasiones y acumuló 6 empates que dejaron sabor a poco entre sus hinchas. En sus últimas tres presentaciones debieron repartir los puntos con Sarmiento, Boca y Talleres.

Probables formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán, Gastón Suso, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva, Juan Pintado, Bautista Merlini, Augusto Max, Mateo Seoane, Jan Carlos Hurtado y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Rosario Central: Jorge Broun, Agustín Sández, Carlos Quintana, Juan Komar, Emanuel Coronel, Franco Ibarra, Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte, Alejo Véliz y Ángel Di Maria. DT: Ariel Holan

Hora: 14.30

TV: TNT Sports

Árbitro: Fernando Echenique

ALDOSIVI VS ARGENTINOS JUNIORS

Argentinos-Aldosivi, otro de los partidos del día

A la misma hora del duelo en la Ciudad de las Diagonales, el José María Minella será el escenario del choque que animarán Aldosivi y Argentinos Juniors. Con el arbitraje de Sebastián Zunino y las transmisión televisiva a cargo de ESPN Premium, el Tiburón y el Bicho medirán sus fuerzas en Mar del Plata.

El combinado liderado por Guillermo Farré todavía no conoce el sabor de la victoria en el Torneo Clausura y acumula 4 derrotas consecutivas. Ubicado en la última posición de la Zona A, los de La Feliz sólo suman 3 unidades, producto de los empates con Belgrano, Newell’s y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Los de La Paternal, en cambio, son considerados entre los mejores equipos del certamen, aunque algunos polémicos arbitrajes han perjudicado su cosecha de 11 puntos sobre 27 disponibles. De todos modos, los de Nico Diez vienen de golear a Banfield por 3 a 0 y buscarán una nueva alegría en la ciudad balnearia.

Posibles formaciones

Aldosivi: Jorge Carranza, Fernando Román, Gonzalo Mottes, Yonathan Cabral, Rodrigo González, Martín García, Marcelo Esponda, Natanael Guzmán, Tiago Serrago, Tobías Cervera y Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez, Sebastián Prieto, Román Riquelme, Federico Fattori, Claudio Bravo, Nicolás Oroz, Alan Lescano, Leandro Lozano, Matías Giménez, Tomás Molina y Hernán López. DT: Nicolás Diez

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

SAN LORENZO VS GODOY CRUZ

San Lorenzo se topará con Godoy Cruz

Uno de los partidos más atractivos se desarrollará en el Pedro Bidegain. Desde las 16:45, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y la televisación de ESPN Premium, San Lorenzo recibirá a Godoy Cruz, en un choque que promete grandes emociones.

El Ciclón necesita volver a la victoria para calmar las turbulentas aguas de Boedo. Es que el Cuervo no logró ganar ninguno de los últimos tres clásicos, dado que perdió con Racing (2-0) y empató con Independiente (1-1) y Huracán (0-0). Su última alegría se remonta al choque con Instituto de Córdoba, cuando logró imponerse por la mínima diferencia.

El Tomba, en tanto, sólo ha podido ganar en una oportunidad (ante Platense 3 a 1) y necesita recuperar terreno en la Zona B si desea mantener la esperanza de acceder a los octavos de final.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill, Elias Báez, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Fabricio López, Ignacio Perruzzi, Matías Reali, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude

Godoy Cruz: Franco Petroli, Juan Morán, Federico Rasmussen, Juan Escobar, Mateo Mendoza, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Bastián Yañez, Enzo Barrionuevo, Facundo Altamira y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto

Hora: 16:45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Lamolina

TALLERES VS SARMIENTO

En el cierre del sábado, Sarmiento irá contra Talleres

Finalmente, en el mítico Mario Alberto Kempes, Talleres y Sarmiento de Junín protagonizarán un encuentro de necesitados. Con el arbitraje de Pablo Dóvalo y la transmisión televisiva de TNT Sports, el conjunto cordobés intentará sumar para salir del fondo de la tabla de la Zona B. El combinado bonaerense también está comprometido con el promedio y la Tabla Anual, pero sueña con sumar una nueva victoria que lo ubique en los puestos de clasificación a los playoffs.

La T no gana desde la primera fecha, cuando se impuso frente a Independiente por 2 a 1 en Avellaneda y desde entonces acumuló cuatro empates y tres derrotas que ponen en peligro la continuidad del proyecto de Carlos Tevez.

Para el Verde, en cambio, desde que asumió Facundo Sava hubo un renacer que se construyó gracias a las buenas producciones. Con dos victorias consecutivas ante Barracas Central y Aldosivi en sus últimas dos presentaciones, los del Colorado quieren volver a pisar fuerte en la tierra del fernet y el cuarteto.

Posibles formaciones

Talleres: Guido Herrera, José Luis Palomino, Rodrigo Guth, Matías Catalán, Gabriel Báez, Ulises Ortegoza, Juan Portilla, Augusto Schott, Valentín Depietri, Rubén Botta y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez

Sarmiento de Junín: Lucas Acosta, Joel Godoy, Juan Manuel Insaurralde, Facundo Roncaglia, Alex Vigo, Elián Giménez, Carlos Villalba, Gastón González, Jonatan Gómez, Julián Contrera e Iván Morales. DT: Facundo Sava

Hora: 21:15

TV: TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

Posiciones

