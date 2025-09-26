Deportes

Escándalo en Santos por las graves acusaciones contra Neymar: “Es adicto al whisky, fuma narguile y se duerme a las 5 de la mañana”

El brasileño volvió a quedar en el centro de la polémica y su entorno respondió con un duro comunicado. Su irónica reacción en las redes

Las graves acusaciones contra Neymar sobre su físico y falta de disciplina en el Santos

La controversia en torno a los hábitos extradeportivos de Neymar cobró fuerza en las últimas semanas, luego de que el periodista Rodolfo Gomes difundiera que el futbolista del Santos estaría manteniendo rutinas poco compatibles con el alto rendimiento profesional. Según Gomes, el delantero se encontraría “viciado en whisky con energético, fuma narguile y duerme a las 4h ó 5h de la mañana”, una afirmación que generó repercusiones tanto dentro como fuera del club paulista, y que ha sido replicada por diversos medios brasileños.

La información divulgada por Rodolfo Gomes sostiene que estos hábitos impactaron directamente en la dinámica del equipo. El periodista explicó en su canal Futeboteco que, debido a la costumbre de Neymar de dormir hasta altas horas de la madrugada, los entrenamientos del Santos se han programado para comenzar entre las 10h y las 11h. Gomes afirmó que “los jugadores ya pidieron para empezar más temprano, pero no anticipan porque él no llegaría. Nadie se anima a decirle que tiene que entrenar más temprano”. Esta situación habría generado malestar en el plantel, aunque hasta el momento no se han producido cambios en la rutina diaria.

El periodista también señaló que la llegada del entrenador Vojvoda podría modificar este escenario, sugiriendo que el técnico argentino tendría la potestad de adelantar los horarios de entrenamiento para exponer la situación de manera indirecta. “¿Llegó la hora de que Vojvoda adelante los entrenamientos entonces? Para exponer esto indirectamente”, planteó Gomes en su canal, a lo que una fuente consultada respondió: “No dudo que lo haga”.

La polémica se intensificó cuando Neymar respondió a los rumores a través de sus redes sociales. Este jueves, el futbolista publicó una historia en Instagram en la que aparece con una lata de bebida energética y la frase: “VICIADO en Red Bull. Ese es buenísimo”, acompañada de un emoji guiñando un ojo. Esta publicación fue interpretada como una respuesta irónica a las acusaciones sobre su supuesto consumo excesivo de alcohol y tabaco.

La irónica publicación de Neymar
La irónica publicación de Neymar en Instagram tras las graves acusaciones

La defensa del entorno de Neymar no se limitó a las redes sociales. La empresa NR Sports, que representa al jugador, emitió un comunicado en el que calificó las declaraciones de Rodolfo Gomes como “afirmaciones temerarias, difamatorias, calumniosas y mentirosas”. En la nota, la asesoría legal del futbolista anunció que “todas las medidas judiciales de orden penal y civil están siendo adoptadas para la debida responsabilización de los involucrados”, y subrayó que no darán “escenario ni visibilidad a personas que utilizan el argumento de ‘investigación’ para diseminar informaciones falsas, calumniosas y sin fundamento alguno”.

El comunicado de NR Sports también advirtió sobre el impacto de la propagación de noticias falsas, señalando que “la difusión de fake news no solo causa daños directos al honor, imagen y reputación del atleta, sino que también contribuye a la desinformación de la sociedad, fomentando la difusión de contenidos inverídicos que afectan la credibilidad del periodismo serio y responsable. Tales prácticas, además de antiéticas, constituyen conductas ilícitas que no serán toleradas”.

El comunicado de la asesoría
El comunicado de la asesoría legal de Neymar luego de los trascendidos

En paralelo a la controversia, la situación física de Neymar fue motivo de preocupación para el club y sus seguidores. El futbolista sufrió una lesión de grado 2 en el músculo recto femoral de la pierna derecha durante un entrenamiento en el CT Rei Pelé el 18 de septiembre. Tras someterse a exámenes de imagen, el departamento médico del Santos confirmó la lesión y anunció que el jugador inició tratamiento en el Centro de Excelencia en Prevención y Recuperación de Atletas de Fútbol (Cepraf). Según el club, la recuperación podría extenderse hasta doce semanas, lo que dejaría a Neymar fuera de las canchas hasta noviembre, como mínimo. “Neymar no jugará más en 2025”, informó Rodolfo Gomes.

El entrenador Vojvoda lamentó la ausencia del delantero tras la victoria del Santos sobre el São Paulo por 1-0, destacando la importancia del jugador para el equipo. “Perdimos a Neymar. Es nuestro líder, nuestro emblema, nuestra bandera. Tenemos que acompañarlo, es un jugador muy importante para nosotros. Tenemos que estar juntos en este momento. Primero, miro a la persona. Vi a Neymar muy feliz. Antes de lesionarse, estaba muy feliz. Son cosas de la vida. Jugó en un césped sintético, entrenó durante la semana y sucedió esto (la lesión)”, declaró Vojvoda.

Ronaldo Nazario respaldó a Neymar
Ronaldo Nazario respaldó a Neymar

En el plano internacional, la polémica también tuvo eco. El medio FootballTransfers recogió las declaraciones de Rodolfo Gomes y analizó el impacto de estos rumores en las aspiraciones de Neymar de regresar a la selección brasileña para disputar el Mundial de 2026. El exfutbolista Ronaldo defendió públicamente a Neymar y criticó a quienes cuestionan su compromiso con la recuperación física tras la grave lesión de ligamento cruzado sufrida en 2023. “Es un jugador clave para la selección brasileña. No tenemos otro jugador como Neymar. Y esperamos que esté al 100% para el Mundial, porque si lo está, definitivamente tendremos mejores resultados que si no lo está”, afirmó Ronaldo. El ex delantero añadió: “Es una exageración por parte de esa minoría que cree que está descuidando su recuperación física. Cualquiera que haya jugado al fútbol entiende perfectamente lo difícil que es volver de una lesión y recuperar el ritmo y la confianza. Está a tiempo”.

El próximo compromiso del Santos está programado para el domingo 28 de septiembre, cuando el equipo visitará al RB Bragantino a las 18:30, aunque la presencia de Neymar está descartada debido a su proceso de recuperación.

