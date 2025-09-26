El mensaje de Lionel Messi a Sergio Busquets tras el anuncio de su retiro: la emotiva foto que eligió

El posteo de Messi

El retiro de Sergio Busquets del fútbol profesional provocó una oleada de mensajes de reconocimiento y afecto, pero uno de los más destacados llegó de parte de Lionel Messi, quien utilizó sus redes sociales para expresar la profundidad de la relación que los unió tanto dentro como fuera del campo.

El astro argentino compartió una imagen de ambos durante su etapa en el Barcelona y comentó la publicación que el mediocampista español compartió para difundir la noticia de que dejaba la actividad. “Juntos casi desde el arranque hasta el final… Un lujo haber disfrutado de tu fútbol, Busi. Y todavía nos queda un poquito más”, escribió Messi.

Además de la Pulga, otros jugadores como Leandro Paredes y Ander Herrera dejaron un comentario al posteo del volante. “Gracias por tanto fútbol, fenómeno”, escribió el mediocampista argentino de Boca Juniors; mientras que el español indicó: “¡Que jugador!“.

En ese mismo sentido, Antonela Rocuzzo dejó unas palabras para Busquets y su pareja, Elena Galera: “Lo mejor para ustedes siempre”. La conexión entre Messi y Busquets se remonta a los primeros años de ambos en La Masía, la cantera del club catalán. Mientras el argentino se incorporó en 2001 con apenas 13 años, el mediocampista español llegó en 2005.

El comentario de Messi

A partir de 2008, cuando Busquets debutó en el primer equipo, comenzó a gestarse una sociedad futbolística que marcaría una época en el Barcelona. En 2018, Pep Guardiola reveló que, tras observar a Busquets en los entrenamientos, Messi le comentó: “Este es bueno”.

Durante su etapa en el conjunto blaugrana, Messi y Busquets fueron piezas fundamentales en la obtención del histórico sextete en 2009 bajo la dirección de Guardiola. Entre 2008 y 2021, ambos conquistaron 30 títulos juntos con la camiseta azulgrana, hasta la salida del argentino en un desenlace marcado por tensiones con la dirigencia encabezada por Joan Laporta.

La relación entre ambos trascendió lo estrictamente deportivo. Las familias de Messi y Busquets también forjaron un lazo estrecho, al punto de que Antonela Roccuzzo y Elena Galera mantienen una amistad profunda. Cuando el argentino dejó Cataluña en 2021, la pareja de Busquets dedicó unas palabras emotivas a la esposa de Messi, reflejando la cercanía entre ambos núcleos familiares.

El destino volvió a reunir a ambos en 2023, esta vez en el Inter Miami. Busquets aceptó sumarse al equipo estadounidense motivado por la presencia de su antiguo compañero. En la franquicia de la MLS, se reencontraron también con Jordi Alba y, posteriormente, con Luis Suárez, recreando parte del vestuario que compartieron en el Barcelona.

Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol profesional

El legado de Busquets se forjó principalmente en el Fútbol Club Barcelona, donde conquistó nueve ligas españolas y tres Champions League, además de ser pieza clave en el equipo dirigido por Pep Guardiola. Su estilo, más cercano al de un volante ofensivo que al tradicional mediocentro defensivo, redefinió el puesto y fue fundamental en el éxito del club catalán. En el plano internacional, fue campeón del mundo con la selección de España en Sudáfrica 2010 y sumó casi 150 partidos con la camiseta nacional.

En su mensaje de despedida, el jugador repasó los momentos más significativos de su carrera: “Hola a todos. Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos, junto a los mejores compañeros de viaje. Guardo recuerdos muy felices desde niño”.

A lo largo de su carrera, Busquets disputó más de 800 partidos a nivel de clubes y sumó 36 títulos. Su retiro ya había sido anticipado a fines de agosto, cuando, en la previa de la semifinal de la Leagues Cup ante el Orlando City, declaró: “Estoy mucho más cerca de retirarme que de seguir jugando. No tengo nada oficial con respecto a una renovación ni a una despedida”.