Se confirmaron los días y horarios de las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura: la situación que alarma a Boca y River

Los equipos del fútbol argentino podrían perder jugadores valiosos con vistas a esos duelos porque una de esas jornadas se disputará en medio de la fecha FIFA

El Torneo Clausura ingresó en el tramo decisivo del calendario porque en siete fechas quedará resuelta la clasificación a copas internacionales por la Tabla Anual y al playoff rumbo al título de campeón en el fútbol argentino, como así también los equipos condenados al descenso a la Primera B Nacional. En este sentido, la Liga Profesional comunicó cómo seguirá la grilla de partidos en los fines de semana del 5 y 12 de octubre, este último con la particularidad de que se disputará en medio de la fecha FIFA.

Este dato no pasa desapercibido para ningún equipo que tiene potenciales convocados en cada una de sus nóminas. Boca Juniors se medirá el domingo 5 desde las 19 a Newell’s en la Bombonera por la jornada 11 y, de cara al cruce del sábado 11 contra Barracas Central en cancha del Guapo, podría perder a Leandro Paredes si lo cita Lionel Scaloni para los amistosos de la Argentina ante Venezuela (10/10) y Puerto Rico (13/10) en Estados Unidos.

Por otro lado, River Plate también puede verse perjudicado por la continuidad del fútbol local en mitad de la actividad de selecciones porque Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta suelen ser considerados en Argentina; Kevin Castaño en Colombia; Matías Galarza Fonda en Paraguay; y Paulo Díaz en Chile.

El Millonario visitará el Gigante de Arroyito el domingo 5 a partir de las 21:15 para medirse a Rosario Central y, siete días más tarde, será local de Sarmiento de Junín en el Monumental (19:15).

Boca Juniors y River Plate
Boca Juniors y River Plate se disputan el liderazgo de la Tabla Anual (Crédito: Reuters/Rodrigo Valle)

Más allá de ser las dos entidades más grandes del país, ambos también protagonizan la pelea en cada una de sus zonas y luchan en la Tabla Anual. El Millonario está a un punto de Riestra, líder de la Zona B y próximo rival este domingo en Núñez, y es el equipo con mayor cantidad de puntos en 2025 (49).

El Xeneize de Miguel Ángel Russo se mantiene a dos puntos de la cima en la Zona A, pero su principal objetivo pasa por obtener la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Hoy, lograría el pasaje por ser el segundo conjunto con más unidades del año (47), por detrás de la Banda. Pero está igualado con Rosario Central (47), que está tercero con peor diferencia de gol e iría al Repechaje.

Por otro lado, Racing será local de Independiente Rivadavia el lunes 6 y visitará el sábado 11 a Banfield; Independiente viajará a Mendoza para chocar el domingo 5 ante Godoy Cruz y el domingo 12 irá contra Lanús en Avellaneda; y San Lorenzo jugará el sábado 4 con el Granate en La Fortaleza y el viernes 10 ante San Martín de San Juan en el Pedro Bidegain.

La Academia podría quedarse sin Gabriel Arias si es citado por Chile, mientras que el Rojo posee al paraguayo Gabriel Ávalos, sumado a los trasandinos Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral. Ya de por sí, no tendrá a Lautaro Millán, que jugará el Mundial Sub 20 con La Roja. Y el Ciclón prende velas por su arquero guaraní Orlando Gill y el zaguero central colombiano Jhohan Romaña.

LA GRILLA DE LAS FECHAS 11 Y 12 DEL TORNEO CLAUSURA

Fecha 11

Viernes 3 de octubre

  • 19.00 Tigre – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 21.15 Unión – Aldosivi (Zona A)
  • 21.15 Argentinos – Central Córdoba (Zona A)

Sábado 4 de octubre

  • 14.30 Sarmiento – Gimnasia (Zona B)
  • 16.45 San Martín (SJ) – Instituto (Zona B)
  • 19.00 Atlético Tucumán – Platense (Zona B)
  • 19.00 Huracán – Banfield (Zona A)
  • 21.15 Lanús – San Lorenzo (Zona B)

Domingo 5 de octubre

  • 14.30 Godoy Cruz – Independiente (Zona B)
  • 16.30 Estudiantes – Barracas Central (Zona A)
  • 16.45 Talleres – Belgrano (Interzonal)
  • 19.00 Boca – Newell’s (Zona A)
  • 21.15 Rosario Central – River (Zona B)

Lunes 6 de octubre

  • 19.00 Deportivo Riestra – Vélez (Zona B)
  • 21.00 Racing – Ind. Rivadavia de Mendoza (Zona A)

Fecha 12

Viernes 10 de octubre

  • 14.30 San Lorenzo – San Martín (SJ) (Zona B)
  • 16.15 Defensa y Justicia – Argentinos (Zona A)
  • 16.45 Central Córdoba – Unión (Zona A)
  • 18.30 Newell’s – Tigre (Zona A)

Sábado 11 de octubre

  • 14.30 Barracas Central – Boca (Zona A)
  • 16.45 Gimnasia – Talleres (Zona B)
  • 19.00 Banfield – Racing (Zona A)
  • 21.15 Belgrano – Estudiantes (Zona A)
  • 21.15 Vélez – Rosario Central (Zona A)

Domingo 12 de octubre

  • 14.30 Aldosivi – Huracán (Zona A)
  • 16.45 Ind. Rivadavia Mza. – Godoy Cruz (Interzonal)
  • 16.45 Instituto – Atlético Tucumán (Zona B)
  • 19.15 River – Sarmiento (Zona B)
  • 21.15 Independiente – Lanús (Zona B)

Lunes 13 de octubre

  • 18.30 Platense – Deportivo Riestra (Zona B)

