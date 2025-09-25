La ácida burla de Vitor Roque a Montiel en el cruce que tuvieron durante el partido: el polémico posteo tras la eliminación de River

Vitor Roque y Gonzalo Montiel tuvieron un áspero cruce por la Copa Libertadores. El brasileño la siguió en las redes sociales tras la eliminación de River a manos del Palmeiras (REUTERS/Jean Carniel)

La serie de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y River Plate no solo se definió en el campo de juego, sino que también tuvo un capítulo aparte en las redes sociales, donde Vitor Roque se convirtió en protagonista por sus gestos y publicaciones tras la clasificación del equipo brasileño. El joven delantero, de apenas 20 años, no solo fue determinante con sus goles en ambos partidos, sino que también utilizó su cuenta de Instagram para lanzar provocaciones dirigidas tanto a jugadores como a hinchas del conjunto argentino, generando una ola de repercusiones en Brasil y Argentina.

El enfrentamiento entre Palmeiras y River Plate concluyó con un resultado global de 5-2 a favor del equipo dirigido por Abel Ferreira, bicampeón de la Copa Libertadores en 2020 y 2021. En la ida, disputada en el estadio Monumental, Vitor Roque marcó el segundo gol para el conjunto paulista, mientras que en la vuelta, celebrada en el Allianz Parque, anotó el tanto del empate transitorio 1-1, consolidando su papel como figura clave de la serie. Junto a José Manuel López, responsable de un doblete en el partido de vuelta, los delanteros del Verdao convirtieron cuatro de los cinco goles de la eliminatoria, mientras que el restante fue obra de Gustavo Gómez.

Más allá de su rendimiento deportivo, Vitor Roque se destacó por su actitud desafiante durante y después de los encuentros. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante el partido de vuelta, cuando protagonizó un tenso cruce con Gonzalo Montiel, lateral derecho de River y campeón del mundo con la selección argentina. Tras una disputa por un lateral, Montiel le recriminó a Roque por una jugada en la que el brasileño dejó la pierna arriba. En ese momento, el delantero respondió con una sonrisa y le preguntó en tono irónico: “¿Cómo es tu nombre?”. El árbitro Andrés Matonte intervino para evitar que la situación escalara.

La provocación no terminó en el campo de juego. Horas después de consumarse la clasificación de Palmeiras a las semifinales, Vitor Roque publicó en su cuenta de Instagram, donde suma casi tres millones y medio de seguidores, una historia con la frase en español “Buenos días”, acompañada de un corazón y la canción argentina de cumbia “Ya llegó el sabor” de La Cumbia. En la imagen se lo veía sonriendo tras un cruce con otro defensor, Santiago Lencina, reforzando el tono irónico de la publicación. El uso de una frase en español y música argentina en esta historia fue tomada como una clara burla dirigida al conjunto de Núñez.

En una segunda historia, Vitor Roque compartió una foto de su festejo de gol, el que significó el empate 1-1 en el Allianz Parque y que prácticamente sentenció la suerte de River Plate en la serie. En la imagen se observaba a Franco Armani y a Lautaro Rivero con gestos de resignación, lo que acentuó aún más el carácter provocador de la publicación. Este gesto se viralizó rápidamente y generó reacciones tanto entre hinchas brasileños como argentinos.

Durante los dos partidos, Vitor Roque mantuvo una actitud desafiante no solo con Montiel, sino también con otros jugadores de River Plate. En particular, tuvo varios cruces con Lautaro Rivero, a quien enfrentó cara a cara en distintas jugadas. Una de estas imágenes que compartió en Instagram es la que se lo ve a Rivero gritándole, mientras Roque responde únicamente con una sonrisa y una mirada socarrona.

Vitor Roque una de las figuras del Palmeiras (REUTERS/Thiago Bernardes)

El regreso de Vitor Roque al fútbol brasileño en febrero de 2025 marcó un hito en el mercado sudamericano, ya que Palmeiras desembolsó más de 25 millones de euros para hacerse con sus servicios, estableciendo así la transferencia más costosa en la historia de la región. El joven delantero, con apenas 20 años, respondió a la confianza depositada con actuaciones decisivas, especialmente en la serie de Copa Libertadores frente a River Plate.

El presente de Vitor Roque contrasta con algunos episodios recientes de su carrera. Nacido en Mina Gerais, el delantero se formó en Cruzeiro, donde debutó en 2021 durante la estadía del club en la Serie B brasileña. Su proyección lo llevó en 2023 a Athletico Paranaense, despertando rápidamente el interés de grandes equipos internacionales. En 2024, el FC Barcelona concretó su fichaje por una suma inicial de 30 millones de euros, con la posibilidad de otros 30 millones adicionales sujetos a objetivos que finalmente no se cumplieron. Durante su breve paso por el club catalán, Vitor Roque disputó 16 partidos, anotó dos goles, no registró asistencias y fue expulsado en una ocasión. Tras un semestre en el equipo, fue transferido al Real Betis y, seis meses después, retornó a Brasil para incorporarse a Palmeiras.

En el plano personal, la vida de Vitor Roque también estuvo marcada por situaciones complejas. En julio de 2023, inició una relación con Dayana Lins, influencer brasileña, con quien contrajo matrimonio en diciembre de ese año. Ambos se trasladaron a España tras la venta del futbolista al Barcelona. Según relató Dayana Lins, la adaptación en Europa resultó difícil: “Había situaciones como no saber si podías comer lo que había en la heladera, en tu propia casa. No podía salir a comprar comida para los perros y tenía que pedirle a otros que la compraran”, expresó.

Vitor Roque posa con su pareja Dayana Lins durante la presentación en el FC Barcelona (REUTERS/Bruna Casas)

A comienzos de 2025, la pareja se separó tras la solicitud de divorcio presentada por Dayana Lins, quien descubrió varias infidelidades. El periodista Leo Dias informó que, en ese contexto, Vitor Roque le envió mensajes de audio en los que la calificaba de “gorda” y “cazafortunas”. Además, el mismo periodista reveló mensajes de la madre del futbolista dirigidos a Dayana Lins con un contenido de carácter místico: “Por favor no hables con nadie, especialmente con las esposas (de los otros jugadores), porque todo lo que digas se lo pasarán a Vitor, habla con Jesús”.

En otro de los mensajes, la madre de Vitor Roque transmitió una visión espiritual sobre la situación: “Day, ahora tenemos que orar. Mira, Dios nos ha mostrado, y el Diablo ya no tiene poder. Así que, hija mía, tenemos que creer que esto pasará. ¿Entiendes? Sigue orando para que Dios aclare su mente, en el nombre de Jesús, para que le abra la visión y los ojos. ¡En el nombre de Jesús! Ahora es el momento de mantenerse fuerte, de no desanimarse. ¡Es hora de seguir adelante!”.

La actuación de Vitor Roque ante River Plate y su reciente trayectoria profesional y personal lo han situado en el centro de la atención mediática, tanto por su rendimiento en el campo como por los episodios extradeportivos que han rodeado su vida en los últimos años.