Morena Beltrán reveló la dificultad que atraviesa Lucas Blondel en la selección de Suiza tras ser marginado en Boca

El lateral no tiene oportunidades desde el desembarco de Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes: “La situación no lo favorece para nada”

Blondel y Morena Beltrán suelen compartir en las redes retazos de su intimidad

La situación actual de Lucas Blondel en Boca Juniors ha generado inquietud hasta en Suiza. El lateral derecho, de 28 años, hasta hace poco era titular y había desplazado a otros jugadores como Juan Barinaga y Luis Advíncula, pero desde la llegada de Miguel Ángel Russo como DT quedó relegado. El ex Tigre no solo perdió su lugar en el once inicial, sino que tampoco ha sido convocado en los últimos cuatro partidos del torneo local, quedando fuera incluso de las alternativas para el banco de suplentes.

La periodista Morena Beltrán, quien además es pareja del futbolista, abordó el tema en ESPN, aportando detalles sobre el presente del lateral y las consecuencias directas de su ausencia en el equipo, que viene de lograr dos victorias consecutivas.

Durante el pase entre los programas F12 y F90, Mariano Closs consultó a la cronista sobre la posibilidad de que Blondel reciba un nuevo llamado de la selección suiza, considerando la proximidad del Mundíal 2026. Todo partió porque mostraron al aire la imagen de Marcelo Saracchi, quien se marchó al Celtic de Escocia.

“¿Algún otro jugador en Boca que se calce la mochilita pobre y se vaya solo, o no solo, puede irse acompañado?”, consultó el relator para darle el pie a Beltrán. “La verdad, no lo sé si me preguntas a mí...”, replicó.

Fue ahí que surgió la duda respecto a su citación a la selección de Suiza. La periodista explicó: “La verdad, no sabe todavía si lo van a citar. Pero, por experiencia, por las dos anteriores, en general se comunican con bastante antelación y en esta oportunidad todavía no se comunicaron. Sí sé que habló con gente del cuerpo técnico y que querían saber su situación en el club, por qué no estaba jugando”.

En los últimos cuatro partidos no fue citado

El historial reciente de Blondel con la selección de Suiza incluye dos convocatorias, la última de ellas antes del Mundíal de Clubes. En su debut, disputó un amistoso ante Irlanda del Norte que finalizó 1-1, y luego fue titular en la victoria 3-1 frente a Luxemburgo por la UEFA Nations League. Además, antes del Mundíal de Clubes, sumó minutos en un encuentro ante México en Estados Unidos, donde ingresó en los últimos cinco minutos y asistió a Fabian Rieder para sellar el triunfo suizo por 4-2 en Salt Lake. Posteriormente, jugó 24 minutos en la goleada 4-0 sobre la selección estadounidense en junio.

“Eso es lo que se preguntaba uno también. no solo que no estaba en Boca, y que no va al banco, y con tantos jugadores que van al banco, es rarísimo... Alguien dirá que está Barinaga, Advíncula, me parece que además puede jugar en otro lugar de la cancha. Y corría el riesgo de la selección”, continuó Closs. Los helvéticos suelen participar de las Copas del Mundo y cuentan con plantel para lograr su plaza en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y la falta de continuidad puede quitarle la chance al ex Atlético de Rafaela.

“No es favorable la situación de Lucas, no lo favorece para nada, obviamente. Los otros dos laterales que tiene Suiza, uno tiene entre 300 y 400 partidos y el otro está en el Leeds, que es suplente pero que sí es parte, alterna. Y si tenés tres laterales a elegir y dos juegan y uno no...”, analizó la periodista.

“Ya tiene 28 años, Lucas... Está en su mejor momento en la edad”, se lamentó la panelista ante la incertidumbre alrededor de Blondel, que no sólo lo inquieta en su día a día: también de cara al sueño de jugar un Mundíal.

