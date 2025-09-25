Miguel Russo continúa internado tras un chequeo médico y Úbeda volverá a dirigir la práctica de Boca Juniors

Miguel Russo continúa internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires

Miguel Russo pasó la noche y continúa con su internación en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires para seguir con sus controles médicos. Fue por esta razón que el entrenador de Boca Juniors se ausentó de la práctica de fútbol que se llevó a cabo este miércoles por la tarde en el césoed de la Bombonera y sucederá lo mismo en la jornada de hoy.

El DT del Xeneize había retomado sus actividades el martes, tras haber sido observado el lunes por un episodio de deshidratación el día después del empate de su equipo como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, pero la necesidad un nuevo chequeo médico lo obligó a apartarse nuevamente del plantel. Como ya sucedió en sus otras ausencias, la dirección del entrenamiento estará bajo el mandato de sus principales colaboradores, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

El periodista de ESPN Diego Monroig, que sigue el día a día de la actividad de Boca, indicó que Russo también se ausentará de la jornada de este jueves en Boca Predio. “Veremos si le dan el alta en las próximas horas. Quieren estabilizar y recuperar esos valores deseados para poder decirle que se vuelva a su domicilio. Mientras tanto, trabajarán para lo mejor para su salud. Realmente es una incertidumbre. No voy a marcarlo como una preocupación porque centran la preocupación en la salud de Russo. Si no llega a estar, el cuerpo técnico se hará cargo del partido. A la espera de lo que transcurra en las próximas horas y lo que defina su médico personal”, dijo el cronista en relación a sí Miguel estará en el banco de suplentes el próximo sábado en Florencia Varela cuando, desde las 19, visite a Defensa y Justicia por la fecha 10 del Torneo Clausura.

El episodio de salud que afectó a Russo se originó el lunes por la mañana, durante un control de rutina, cuando debió ser atendido por un cuadro de deshidratación. Infobae confirmó que el entrenador permaneció en la clínica Fleni, donde ya había estado bajo observación semanas atrás debido a una infección urinaria.

*El reporte sobre la salud de Russo

En la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, Russo se refirió a los rumores sobre su estado físico y expresó: “Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías, me entran por un oído y sale por otro. El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Si estoy trabajando con todos, es porque tengo el alta de todos, y mi familia es la primera”, según sus declaraciones recogidas por Infobae.

A pesar de los contratiempos médicos, Russo estuvo presente en el banco de suplentes durante el empate 2-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera el pasado domingo y no se ausentó en ninguno de los compromisos oficiales de Boca en su tercera etapa al frente del equipo. Desde su regreso a mediados de año, dirigió todos los encuentros del Mundial de Clubes en Estados Unidos, la Copa Argentina y el Clausura, en donde el Xeneize marcha en la cuarta posición de la zona y en la segunda ubicación de la tabla anual con 47 unidades.

El historial médico de Russo incluye un antecedente relevante: en 2017, mientras dirigía al equipo colombiano Millonarios, le diagnosticaron cáncer de próstata. Durante ese periodo, inició el tratamiento médico y, simultáneamente, condujo al equipo a la conquista del Torneo Finalización 2017, consolidando su imagen de fortaleza y tenacidad. En una entrevista concedida a Infobae en noviembre del año pasado, poco después de asumir en San Lorenzo, el entrenador relató: “Como que nunca me entró en la cabeza, no el valor de la enfermedad, sino la dimensión de todo eso. Yo la dejé de lado. Tuve gente que me ayudó mucho, como Mónica, mi mujer; y los colombianos me ayudaron muchísimo también. Yo digo que en todo lo que sea la enfermedad, no es que sea ignorante, pero no la valoro de la forma en la que muchos la valoran”.

Miguel Angel Russo con Juan Roman Riquelme durante el entrenamiento de Boca del martes

“Cuando supe que tenía la enfermedad, confié en los médicos, en la gente que me ayuda, en los especialistas y gracias a Dios la llevé de la mejor manera. A parte siempre me dicen la verdad. ‘Mirá, te vamos a dar esta medicación que es nueva. A lo sumo se te puede caer un poco el pelo y después te crece, pero te provoca estos beneficios’, me explicaron y dije: ‘Listo, dale’. En un momento se me caía el pelo y parecía que me estaba muriendo y no era así”, según sus declaraciones a Infobae. El entrenador también reflexionó sobre la exposición pública de las enfermedades: “No puede saber la gente ni tiene que saber porque son cosas intimas mías con el médico. Pero el mundo con este tipo de enfermedades hace un drama y es lo peor porque hoy hay mucha gente que sufre este tipo de cosas y sufre más cuando los demás te miran de otra forma, te tratan diferente. No lo digo por mí sino por lo que sucede generalmente”, afirmó en la misma entrevista.

En cuanto al aspecto deportivo, Úbeda optó por mantener la alineación que igualó con Central Córdoba para el próximo partido ante Defensa y Justicia. Los once titulares que se perfilan para el sábado son: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

El Xeneize se mantiene en la 4° posición del Grupo A con 14 puntos, producto de tres victorias, cinco empates y una derrota. El líder es Unión con 16 unidades, seguido por Barracas Central y Estudiantes de La Plata, ambos con 15 puntos. De este modo, el conjunto xeneize se mantiene entre los clasificados a los playoffs del certamen local.