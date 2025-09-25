Deportes

Carlos Sainz padre elogió a Colapinto y le dio un consejo para su futuro en Alpine en la Fórmula 1

El Matador corre en Portugal por el Mundial de Rally Raid. Sus ganas de volver a competir en Argentina y el futuro del Mundial de Rally

Carlos Sainz habla del podio del primer podio de su hijo con Williams y el consejo a Franco Colapinto (Abriendo Pista)

A sus 63 años, Carlos Sainz se muestra muy vigente y compite al más alto nivel del automovilismo. Luego de brillar en el Mundial de Rally, donde fue bicampeón, hace dos décadas comenzó a correr en el Rally Raid y ganó cuatro veces el Rally Dakar. Se encuentra compitiendo en Portugal por la cuarta y penúltima fecha del certamen ecuménico y habló de todo.

“Yo creo que ahora tanto Portugal como Marruecos van a ser dos carreras muy importantes para el equipo, para nosotros, y ahí tenemos que sacar las últimas conclusiones”, dijo en el video producido por Abriendo Pista.

Sobre el primer podio de su homónimo hijo con Williams el pasado domingo en Azerbaiyán, sostuvo que “estaba haciendo test en Portugal y la verdad que no pude seguir mucho la carrera, pero, bueno, lo pude ver un poco y estoy muy contento”.

El actual piloto del equipo Ford anticipó que podría volver a correr en la Argentina con el Desafío Ruta 40, que en 2026 volverá a ser sede del Campeonato Mundial de Rally Raid. “Será en mayo, una buena fecha. Esperemos que podamos ir a Argentina, que siempre es un placer y es un rally, que además es duro, difícil y complicado”, contó el vencedor del Rally Dakar en 2010, 2018, 2020 y 2024.

Carlos Sainz padre elogió a Franco Colapinto y le dio un consejo para su futuro en la Fórmula 1 (@AlpineF1Team)

Fue bicampeón del Campeonato Mundial de Rally (WRC) en 1990 y 1992, y es considerado el mejor piloto de la historia en la especialidad, según una votación organizada por el promotor de la categoría y en la que participó el público y un grupo selecto de periodistas especializados. También habló del Rally de Paraguay y afirmó que “habló con Luis Moya (ex navegante suyo) y me dijo que fue un éxito de organización, que estuvo muy bien organizado y que le sorprendió, con lo cual, enhorabuena”.

Del futuro del WRC con el cambio de reglamento en 2027, indicó que “hay cosas buenas. Hacer unos coches más económicos y tratar de convencer a más marcas para que entren y que no solo esté Toyota y Hyundai. Pero al final, es la labor de la FIA, del promotor, quienes deben hacer algo para que a las marcas les interese y que decidan entrar en el Campeonato del Mundo de Rally como herramienta para hacer su marketing”.

En tanto que fue consultado sobre el argentino Franco Colapinto que corre en el equipo Alpine de Fórmula 1. El ibérico le brindó un consejo: “En la F1 uno tiene mucha exposición, mucho ruido y él tiene que centrarse en lo suyo, hacer su trabajo lo mejor posible. Y estoy seguro de que, haciéndolo bien, pues es un gran piloto, tendrá su hueco en la F1. El problema es la política, pero hay que tratar de aislarse un poco de todo el ruido”.

El Rally de Portugal terminará este domingo y, más allá de la instancia de definición del título, los pilotos aprovechan este evento y el Rally de Marruecos (10 al 17 de octubre) como preparación para el Rally Dakar, que se llevará a cabo del 3 al 17 de enero de 2026, por séptima vez consecutiva en Arabia Saudita.

