Los memes y reacciones por el hattrick de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: el Cholo Simeone, el principal apuntado

La Araña fue la gran figura en el triunfo ante el Rayo Vallecano por la Liga Española. Cómo lo vivieron los fanáticos de las redes sociales

El Colchonero se midió a su rival por la sexta fecha de la Liga de España

Julián Álvarez fue el gran protagonista del triunfo del Atlético de Madrid ante Rayo Vallecano, por la sexta fecha de la La Liga española. Con tres goles en el estadio Metropolitano, el delantero argentino no solo selló la victoria 3-2 de su equipo, sino que también puso fin a una sequía personal de cuatro partidos sin marcar.

El desarrollo del partido mostró a un Atlético de Madrid que tardó en encontrar su ritmo, pero que supo capitalizar su primera llegada clara al arco defendido por Augusto Batalla. A los 14 minutos, Marcos Llorente envió un centro desde la banda derecha que sorprendió a la defensa visitante. Álvarez conectó de volea con su pierna izquierda y colocó el balón junto al poste, superando al ex arquero de River Plate. Este tanto no solo abrió el marcador, sino que también significó el final de una racha sin goles ante Elche, Alavés, Villarreal y Mallorca, tras haber anotado en el debut liguero frente a Espanyol.

La primera mitad ofreció pocas oportunidades claras para el conjunto local, mientras que el Rayo Vallecano fue ganando confianza y logró igualar el resultado justo antes del descanso. Pep Chavarría sorprendió con un disparo desde más de 30 metros que se incrustó en el ángulo derecho de Jan Oblak a los 45 minutos, estableciendo el empate con un gol de gran factura.

En la segunda parte, los cambios introducidos por Diego Simeone resultaron determinantes. El ingreso de Nicolás González y Giuliano Simeone revitalizó el ataque rojiblanco, generando ocasiones claras que, por detalles, no terminaron en gol. González dispuso de un mano a mano que no pudo concretar, mientras que un cabezazo desviado y una intervención oportuna de Florian Lejeune evitaron que el marcador se moviera a favor del Atlético.

El equipo visitante también dispuso de oportunidades para adelantarse. Isi Palazón se encontró con Oblak en el área, pero el arquero esloveno resolvió con solvencia. Poco después, Álvaro García aprovechó un pase filtrado para eludir al portero y definir a puerta vacía. Aunque la jugada fue anulada inicialmente por fuera de juego, el VAR corrigió la decisión y validó el tanto, colocando al Rayo momentáneamente en ventaja a los 76 minutos.

La reacción del Atlético no se hizo esperar. Álvarez aprovechó un rebote tras un cabezazo de Giuliano Simeone y marcó su segundo gol de la noche, igualando el marcador. La consagración llegó a los 88 minutos, cuando el argentino firmó el tercero personal con un remate desde fuera del área que se coló junto al palo derecho de Batalla. Con este hattrick, Álvarez alcanzó cuatro goles en seis partidos de la Liga, consolidando su aporte en el arranque de la temporada.

La exhibición del delantero argentino se produce pocos días después de un episodio de tensión con el entrenador. Tras ser sustituido en el empate 1-1 ante Mallorca, Álvarez expresó su descontento en el banco de suplentes con la frase: “Siempre a mí...”. Este gesto generó críticas hacia Simeone, quien, en declaraciones a la prensa, minimizó el incidente y elogió al jugador: “Es el mejor jugador que tenemos, ofensivamente seguro. Necesitamos tenerlo en su mejor versión. Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a (Alexander) Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área”.

Esta actuación, sumada a los cortocircuitos con Diego Simeone inundaron las redes sociales de memes. Las reacciones hicieron foco en los dichos del Cholo, además, por supuesto, el estupendo encuentro del delantero argentino.

Los mejores memes que dejó el show de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid:

