Argentina es el país con más ganadores del Balón de Oro: la lista completa y la broma viral de Messi y Francia como protagonistas

Lionel Messi tras ganar el Balón de Oro por octava ocasión. (AP Foto/Michel Euler)

El triunfo de Ousmane Dembélé en la última edición del Balón de Oro marca un hito en la historia del fútbol internacional, al inscribir por primera vez su nombre en el selecto grupo de galardonados con este prestigioso reconocimiento. La gala, celebrada en París, consagró al delantero francés tras una temporada sobresaliente con el París Saint-Germain (PSG), aunque se encuentra lejos de los ocho reconocimientos obtenidos por Lionel Messi.

El atacante francés se impuso en la votación final sobre Lamine Yamal, quien figuraba como el principal contendiente al premio. La campaña de Dembélé con el PSG incluyó la conquista de la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, torneos en los que fue protagonista indiscutido.

A lo largo de los 53 partidos disputados, el extremo sumó 35 goles y 16 asistencias, participando de manera directa en nueve tantos durante las fases eliminatorias de la máxima competición europea. Estos registros influyeron de manera decisiva en la elección que lo llevó a levantar el trofeo en la 69.ª edición del Balón de Oro.

El meme de Messi y Francia por el Balón de Oro que ganó Dembélé

El origen del Balón de Oro se remonta a 1956, cuando la revista France Football instituyó el galardón con el objetivo de distinguir al mejor futbolista de Europa, en un contexto de auge tras la creación de la Copa de Europa, hoy conocida como Champions League. La iniciativa fue impulsada por Gabriel Hanot, entonces director de la publicación, quien estableció en un principio que solo los jugadores europeos podían aspirar al premio. Esta restricción se mantuvo hasta 1995, año en que se amplió la elegibilidad a futbolistas de cualquier nacionalidad.

En 2009, el Balón de Oro experimentó una transformación significativa al fusionarse con el FIFA World Player, el reconocimiento que la FIFA otorgaba al mejor jugador del año. De esta unión surgió el FIFA Balón de Oro, que se mantuvo hasta 2016.

A partir de ese momento, ambas entidades retomaron la entrega de sus galardones originales: France Football recuperó la organización del Balón de Oro, mientras que la FIFA instauró su propio premio denominado The Best.

Dembélé ganó su primer Balón de Oro (REUTERS/Benoit Tessier)

La distinción también ha evolucionado en materia de género. Desde 2018, se entrega el Balón de Oro Femenino, que reconoce a las futbolistas más destacadas del mundo. Ada Hegerberg fue la primera en recibirlo, seguida por Megan Rapinoe y Alexia Putellas, quien logró el galardón en dos ocasiones. En 2023, Aitana Bonmatí se sumó al listado de ganadoras, repitiendo el logro en 2024 y convirtiéndose en 2025 en la primera jugadora en obtener el premio en tres oportunidades.

En cuanto a nacionalidades, Argentina lidera la clasificación con 11 Balones de Oro, en su mayoría obtenidos por Messi entre 2009 y 2023. Aunque existe una salvedad: Alfredo Di Stéfano (1957 y 1959) y Omar Sívori (1961), nacidos en suelo albiceleste, fueron premiados, cuando existía la exclusividad a jugadores europeos, bajo las banderas de España e Italia, respectivamente, ya que se habían nacionalizado.

Con la coronación de Dembélé, Francia trepó al segundo lugar con 8 conquistas (las mismas que La Pulga). Por detrás se encuentran Alemania, Portugal y Países Bajos, cada uno con 7 títulos.

Los alemanes destacan por figuras como Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge y Matthias Sammer; Portugal, por la trayectoria de Cristiano Ronaldo; Francia, por Michel Platini, Zinedine Zidane y Karim Benzema; y los neerlandeses por Johan Cruyff, Marco van Basten y Ruud Gullit.

TODOS LOS GANADORES DEL BALÓN DE ORO

2025: Ousmane Dembélé (Francia)

2024: Rodri (España)

2023: Lionel Messi (Argentina)

2022: Karim Benzema (Francia)

2021: Lionel Messi (Argentina)

2020: No se entregó

2019: Lionel Messi (Argentina)

2018: Luka Modric (Croacia)

2017: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2016: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015: Lionel Messi (Argentina)

2014: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2013: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2012: Lionel Messi (Argentina)

2011: Lionel Messi (Argentina)

2010: Lionel Messi (Argentina)

2009: Lionel Messi (Argentina)

2008: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2007: Kaká (Brasil)

2006: Fabio Cannavaro (Italia)

2005: Ronaldinho (Brasil)

2004: Andriy Shevchenko (Ucrania)

2003: Pavel Nedved (República Checa)

2002: Ronaldo (Brasil)

2001: Michael Owen (Inglaterra)

2000: Luis Figo (Portugal)

1999: Rivaldo (Brasil)

1998: Zinedine Zidane (Francia)

1997: Ronaldo (Brasil)

1996: Matthias Sammer (Alemania)

1995: George Weah (Liberia)

1994: Hristo Stoichkov (Bulgaria)

1993: Roberto Baggio (Italia)

1992: Marco Van Basten (Holanda)

1991: Jean-Pierre Papin (Francia)

1990: Lothar Matthaus (Alemania)

1989: Marco Van Basten (Holanda)

1988: Marco Van Basten (Holanda)

1987: Ruud Gullit (Holanda)

1986: Igor Belanov (Ucrania)

1985: Michel Platini (Francia)

1984: Michel Platini (Francia)

1983: Michel Platini (Francia)

1982: Paolo Rossi (Italia)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Alemania)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Alemania)

1979: Kevin Keegan (Inglaterra)

1978: Kevin Keegan (Inglaterra)

1977: Allan Simonsen (Dinamarca)

1976: Franz Beckenbauer (Alemania)

1975: Oleh Blojín (Ucrania)

1974: Johan Cruyff (Holanda)

1973: Johan Cruyff (Holanda)

1972: Franz Beckenbauer (Alemania)

1971: Johan Cruyff (Holanda)

1970: Gerd Muller (Alemania)

1969: Gianni Rivera (Italia)

1968: George Best (Irlanda del Norte)

1967: Flórián Albert (Hungría)

1966: Bobby Charlton (Inglaterra)

1965: Eusebio (Portugal)

1964: Denis Law (Escocia)

1963: Lev Yashin (Unión Soviética)

1962: Josef Masopust (República Checa)

1961: Omar Sívori (Argentina/Italia)

1960: Luis Suárez (España)

1959: Alfredo Di Stéfano (Argentina/España)

1958: Raymond Kopa (Francia)

1957: Alfredo Di Stéfano (Argentina/España)

1956: Stanley Matthews (Inglaterra)