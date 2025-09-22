La fuerte crítica de un campeón del mundo con Argentina contra Vinicius: “Sus actitudes en el Real Madrid no son sanas”

Vinicius Jr no completó los 90 minutos en el último partido (Reuters)

Las recientes declaraciones de Jorge Valdano sobre el presente de Vinicius Junior han abierto un nuevo capítulo en el análisis mediático sobre el jugador brasileño en el Real Madrid. En una reciente intervención en el programa Fútbol en Movistar +, el ex futbolista, ex entrenador y ex titular de la dirección deportiva del club, apuntó que “Vinicius no es el mismo que era y el entrenador no es el mismo que era”, en alusión a la nueva relación entre el atacante y Xabi Alonso.

Esta afirmación se produce en un momento de máxima tensión entre el delantero y el cuerpo técnico, tras los gestos de disconformidad del jugador cuando fue sustituido durante el último enfrentamiento ante el RCD Espanyol.

De acuerdo con información compartida por Movistar +, Valdano aconsejó públicamente al futbolista brasileño: “Ahora primero tendrá que mejorar su nivel y luego convencer al entrenador”. El exdirigente blanco advirtió además sobre las consecuencias de las reacciones públicas de Vinicius cuando se ve reemplazado en el campo: “Estas actitudes realizadas en público no son sanas. No son sanas en ningún caso”.

En la discusión, Valdano determinó que existe una línea que no debe cruzarse, recordando que el entorno madridista suele anteponer los intereses de la institución por encima de los individuales: “Vinicius es un hombre que ha sido muy respaldado por el Real Madrid. Se ha peleado contra el mundo. La gente, e incluso el club, entre el mundo y Vinicius, prefería a Vinicius. Pero aquí empezamos a entrar en otra cuestión. Vinicius ya no se enfada con el mundo, se enfada con su propio entrenador, y la gente del Real Madrid siempre ha antepuesto al club antes que al jugador”.

“De manera que debería ser algo más cuidadoso, porque también hay implícito en este tipo de gestos una falta de respeto al jugador que va a entrar al campo”, sentenció.

El delantero no es un intocable para Xabi Alonso (Reuters)

Según el análisis de Agencia EFE, el futbolista brasileño ha dejado atrás su condición de “intocable” bajo el anterior técnico, Carlo Ancelotti, para pasar a integrar la rotación habitual en el esquema de Xabi Alonso. El cambio se ha hecho evidente con cifras: en lo que va de la actual temporada, Vinicius Jr. acumuló 349 minutos de los 540 posibles en Liga y Champions, un 65% de participación, cifras cercanas a las de la campaña 2020-2021, lejos del 97% de los minutos disputados a estas alturas la temporada pasada. El partido ante el Espanyol significó un nuevo signo de descontento, cuando el delantero, tras ser sustituido, abandonó el campo entre gestos de desacuerdo y se dirigió hacia los vestuarios.

En la previa del último encuentro de Liga frente al Levante UD, Xabi Alonso defendió su política de rotaciones: “He sido jugador y cuando sustituyo a alguien lo llevo con naturalidad y me gusta hablar con ellos para ver cómo se han sentido después del partido. No hago una gran bola”.

El técnico explicó que “son importantes las rotaciones en el equipo. Sólo llevamos seis partidos. Habrá un momento para todo y entrarán en las rotaciones”. Alonso subrayó que “jugará el que lo merezca”, apartando la idea de privilegios basados en el pasado de los futbolistas.

La disputa por el puesto en la banda izquierda, donde compiten Rodrygo Goes y el propio Vinicius, se ha endurecido, y Alonso reconoció que “son dos jugadores desequilibrantes tanto cuando empiezan como cuando entran más tarde. El impacto ha sido muy bueno. Es una posición en la que estamos muy bien cubiertos”.

Xabi Alonso habló de la suplencia de Vinicius Jr (Reuters)

Paralelamente, distintos programas televisivos españoles, como El Chiringuito, aseguraron que el futuro de Vinicius Junior en el Real Madrid podría quedar condicionado si se mantiene la tendencia actual: “Si la situación sigue así, la posibilidad de que Vinicius Jr. no siga en enero está encima de la mesa. Si de aquí a enero él no se siente un jugador importante, al menos demostrándolo en el campo, van a pasar cosas. Y si no pasan en enero, está garantizado que en verano no creo que Vinicius siga en el Real Madrid”.

Mientras tanto, la renovación del contrato del atacante, vigente hasta junio de 2027, permanece paralizada tras un verano europeo marcado por negociaciones en las que el jugador buscaba igualar su salario al de otras estrellas del fútbol europeo, como Kylian Mbappé.