¿Se sumará Nicki Nicole?: la llamativa decisión del entorno familiar de Lamine Yamal a horas de la gala del Balón de Oro

El futbolista del Barcelona es uno de los principales candidatos para quedarse con el galardón

Lamine Yamal tendría preparada una
Lamine Yamal tendría preparada una fiesta por la obtención del Balón de Oro (REUTERS/Isabel Infantes)

La expectativa en torno al Balón de Oro 2025 alcanzó su punto máximo, y el entorno de Lamine Yamal ya tomó medidas concretas para celebrar una posible consagración del joven delantero del Barcelona. Según información publicada por Mundo Deportivo, el círculo íntimo del futbolista reservó un espacio exclusivo en París para una celebración privada, lo que refleja la confianza depositada en sus posibilidades de obtener el galardón.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 se realizará el lunes 22 de septiembre en el Teatro de Chatalet de la capital francesa. En esta edición, cuatro jugadores se perfilan como los principales aspirantes al premio: Ousmane Dembélé y Vitinha, ambos del París Saint-Germain, equipo que se coronó campeón de la Champions League y subcampeón del Mundial de Clubes; y Raphinha junto a Lamine Yamal, representantes del Barcelona, club que conquistó La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España en la temporada 2024/2025.

El protagonismo de Ousmane Dembélé en los logros del conjunto dirigido por Luis Enrique lo posiciona como el favorito. Sin embargo, tanto Raphinha como Lamine Yamal figuran entre los candidatos destacados, y este último aparece con una ligera ventaja sobre el resto de los nominados para ser considerado el mejor futbolista de la temporada.

La incógnita se centra en
La incógnita se centra en una posible presencia de Nicki Nicole

Mundo Deportivo reveló que Lamine Yamal ya se encuentra preparado para subir al escenario y recibir el trofeo de manos de Ronaldinho, quien fue designado para entregar el premio individual más prestigioso del fútbol. El delantero viajará a París acompañado por una delegación de 20 personas, lo que subraya la magnitud del evento para el entorno del jugador.

La incógnita se centra en una posible presencia de la cantante argentina, Nicki Nicole, en la gala. Por lo pronto, un reciente gesto volvió a poner en primer plano la relación entre los dos. En el marco del Día de la Primavera, la artista compartió en sus redes sociales una imagen que capturó la atención de miles: un ramo de flores amarillas y blancas, obsequio de su pareja, que no solo simboliza el inicio de la estación sino que también conecta con una tradición profundamente arraigada en la cultura argentina.

La relación entre Nicki Nicole y Yamal ha estado marcada por muestras públicas de afecto desde que oficializaron su romance. Semanas atrás, durante el cumpleaños número 25 de la artista rosarina, la pareja celebró en Barcelona con una puesta en escena repleta de gestos románticos. Entre pétalos, globos en forma de corazón y una torta decorada para la ocasión, destacó un regalo que acaparó todas las miradas: un collar de diamantes con un dije en forma de muñeca y la letra “N”, inicial del nombre de la cantante.

En caso de que Lamine Yamal obtenga el Balón de Oro 2025, el Barcelona sumará su decimotercer galardón, superando así al Real Madrid, que hasta el momento comparte la cima con 12 trofeos. El palmarés azulgrana incluye los seis premios de Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019), los dos de Johan Cruyff (1973 y 1974), y los obtenidos por Luis Suárez (1960), Hristo Stoichkov (1994), Rivaldo (1999) y Ronaldinho (2005).

En la clasificación de clubes con más Balones de Oro, tras el Barcelona y el Real Madrid, figuran la Juventus y el AC Milan con 8 trofeos cada uno, el Bayern Múnich con 5 y el Manchester United con 4.

