Argentina perdió contra Italia en los octavos de final y quedó eliminada del Mundial de vóley

Argentina cayó ante Italia en el Mundial de vóley

La selección argentina quedó eliminada del Mundial de vóley en Filipinas tras perder 3-0 contra Italia en los octavos de final con parciales de 23-25, 20-25 y 22-25. El encuentro, que se jugó en el Mall of Asia Arena de Pásay, tuvo como máximo anotador del elenco nacional a Luciano Vicentín, autor de 15 puntos. De esta manera, el combinado italiano sigue con la defensa del título y se enfrentará contra el vencedor de Bélgica y Finlandia.

De esta manera, tras ganar los tres partidos de la fase de grupo, el último ante los bicampeones olímpicos Francia en una dramática definición, el conjunto que dirige Marcelo Méndez se despidió de la competencia. Justamente, tras la caída ante los defensores del título, el entrenador anunció que este fue su último duelo al frente del seleccionado. De esta manera, se cierra una gloriosa etapa, que tuvo como logro máximo la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (se postergaron para el 2021).

La selección dirigida avanzó a paso firme en el certamen mundialista. A pesar de imponerse por 3-2 frente a Finlandia y 3-1 contra Corea del Sur, tuvo que definir el pase en el último encuentro de la fase de grupos al chocar contra Francia.

En un intenso enfrentamiento en el que el combinado albiceleste supo estar 2-0 arriba en el marcador y que se definió en el tie break, Argentina ganó con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12: además de clasificar en el primer lugar, dejó afuera al seleccionado galo. Cabe resaltar que los europeos desembarcaron al certamen bicampeones olímpicos y la eliminación fue una de las sorpresas del Mundial.

El triunfo de Argentina a Francia en el Mundial de vóley

Por su parte, Italia también sacó su boleto a los octavos de final en el último partido de la fase inicial. Después de imponerse por 3-0 sobre Argelia en su debut y de perder por 3-2 contra Bélgica en la segunda fecha, le ganó sin problemas por 3-0 a Ucrania para sellar su clasificación a la siguiente fase en el segundo puesto. Vale recordar que, en el último partido entre frente a la Argentina por la VNL, los tanos fueron los vencedores con un resultado de 3-1.

La presente edición del certamen introdujo una modificación relevante en su formato: a partir de ahora, la Copa del Mundo se disputará cada dos años y contará con la participación de 32 selecciones, distribuidas en ocho grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona accederán directamente a los octavos de final.

Argentina venció a Finlandia en el Mundial de vóley

En cuanto a la conformación del plantel criollo, Marcelo Méndez viajó a Filipinas con los 15 jugadores que participaron en el torneo amistoso de Polonia. Sin embargo, el reglamento exige que la nómina definitiva para el Mundial esté compuesta por 14 jugadores. Por este motivo, la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) anunció la lista final de convocados, dejando fuera a Gustavo Maciel, central de 23 años y reciente incorporación del Friedrichshafen alemán.

Aunque Maciel pudo continuar entrenando junto al grupo, no está habilitado para disputar los partidos oficiales, según comunicó la FeVA. El torneo, que se extenderá hasta el 28 de septiembre, tiene como escenario principal el Coliseo Smart Araneta de Quezon, con capacidad para 14.430 espectadores, mientras que las fases decisivas se disputarán en el Mall of Asia Arena de Pásay, que puede albergar a 20.000 personas.

El recorrido de la Albiceleste en los mundiales ha estado marcado por momentos de gloria y desafíos persistentes. El tercer puesto conseguido en Argentina 1982 permanece como el mayor logro, ya que representó un punto de inflexión en la proyección del equipo y en el desarrollo del vóley en el país. En aquella edición, el equipo dirigido por el coreano Young Wan Sohn y liderado por Daniel Castellani desató un entusiasmo inédito en el estadio de Newell’s en Rosario y luego en el Luna Park de Buenos Aires, donde la afición acompañó masivamente durante los primeros partidos.

En el siglo XXI, el desempeño argentino en los mundiales ha estado lejos de los primeros planos. Entre Argentina 2002 y Polonia-Eslovenia 2022, el elenco nacional no logró ubicarse entre los ocho mejores equipos. En la última edición, finalizó en el octavo puesto, mientras que en Italia y Bulgaria 2018 ocupó el decimoquinto lugar.

Argentina le ganó a Coreal del Sur en el Mundial de vóley

Los partidos de la selección argentina en la fase de grupos

Victoria ante Finlandia por 3-2 (19-25, 18-25, 25-22, 25-22, 15-11)

Victoria ante Corea del Sur por 3-1 (25-23, 23-25, 25-21, 25-18)

Victoria ante Francia (26-28, 23-25, 25-21, 25-20, 12-15)

Cruces de octavos de final

20 de septiembre

Turquía 3-1 Países Bajos

Polonia 3-1 Canadá

21 de septiembre

Argentina 0-3 Italia

09.00: Bélgica vs. Finlandia

22 de septiembre

04.30: Bulgaria vs. Portugal

09.00: Estados Unidos vs. Eslovenia

23 de septiembre

04.30: Túnez vs. República Checa

09.00: Serbia vs. Irán

Cuartos de Final: 24 y 25 de septiembre

Semifinales: 27 de septiembre

Final: 28 de septiembre

EL PLANTEL ARGENTINO

ARMADORES: Matías Sánchez, Luciano De Cecco y Matías Giraudo

OPUESTOS: Pablo Kukartsev y Germán Gómez

RECEPTORES PUNTA: Luciano Palonsky, Luciano Vicentin, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas

CENTRALES: Agustín Loser, Nicolás Zerba, Joaquín Gallego y Gustavo Maciel

LÍBERO: Santiago Danani

LOS ANTECEDENTES DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL DE VÓLEY

Brasil 1960: Puesto 11

Italia 1978: Puesto 22

Argentina 1982: Puesto 3 (Medalla de Bronce)

Francia 1986: Puesto 7

Brasil 1990: Puesto 6

Grecia 1994: Puesto 13

Japón 1998: Puesto 11

Argentina 2002: Puesto 6

Japón 2006: Puesto 13

Italia 2010: Puesto 9

Polonia 2014: Puesto 11

Italia y Bulgaria 2018: Puesto 15

Polonia y Eslovenia 2022: Puesto 8