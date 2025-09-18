“No podemos hacer mucho más por él”: la contundente frase que pone en jaque el futuro de Yuki Tsunoda en la Fórmula 1

Helmut Marko habló del futuro de Tsunoda (Reuters)

El inminente cierre de la sociedad entre Red Bull y Honda marca un punto de inflexión para la Fórmula 1 y plantea un escenario incierto para el piloto japonés Yuki Tsunoda, cuya continuidad en la categoría depende ahora de múltiples factores. La desvinculación de Honda del equipo austriaco tras la temporada 2025 genera dudas sobre el futuro profesional del nipón y la presencia de la casa japonesa en el máximo campeonato del automovilismo.

Así lo reportó MotorsportsWeek, medio especializado que ha seguido de cerca tanto la trayectoria del piloto como el entramado comercial y técnico entre los equipos y proveedores de motores.

La finalización del acuerdo entre Honda y Red Bull supondrá la reorientación de la marca hacia una nueva alianza con Aston Martin, programada a partir de 2026. Según informó MotorsportsWeek, el cierre del ciclo de colaboración deja a Tsunoda en una posición frágil dentro de la estructura de Red Bull, tras una evolución deportiva plagada de altibajos.

El piloto japonés, respaldado en cada etapa de su carrera por Honda, ha experimentado dificultades tras su ascenso al equipo principal, obteniendo solo un resultado en los puntos en los últimos diez grandes premios. Las estadísticas mostraron también que Tsunoda solo ha acumulado nueve puntos desde su integración al equipo principal, dos de ellos en las últimas nueve carreras.

En ese contexto, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, subrayó en declaraciones recogidas por Kleine Zeitung: “Todos tenemos todavía esperanzas con Yuki. Para él, el objetivo en lo que queda de año debe ser conducir en los puntos tan a menudo como sea posible y de forma consistente. Luego ya veremos cómo sigue el año que viene”.

Honda finalizará su vínculo con Red Bull (Reuters)

Marko señaló además la intención del equipo de esperar hasta octubre para definir la composición de la plantilla para 2026, abriendo la competencia por el asiento titular entre Tsunoda, Liam Lawson y el joven talento de la Fórmula 2, Arvid Lindblad.

La incertidumbre sobre el futuro de Tsunoda encuentra un matiz adicional en la posición de Honda Racing Corporation. Koji Watanabe, presidente de la entidad, reiteró en palabras recogidas por MotorsportsWeek que el apoyo institucional no puede prolongarse indefinidamente. “Necesita tomar cartas en el asunto. Ya está en su quinto año, tiene la capacidad y entiende bien el mundo de la F1. No podemos hacer mucho más por él. Los pilotos no pueden depender de Honda para siempre. Alguien del nivel de Tsunoda necesita pensar por sí mismo”, indicó el directivo.

La advertencia apunta a una redefinición de relaciones en el paddock ante la nueva etapa que se abrirá para el proveedor japonés.

Si bien la próxima asociación de Honda con Aston Martin abre la puerta a una potencial plaza para Tsunoda, ese lugar correspondería en primera instancia a un puesto de piloto reserva. La estructura británica, bajo la dirección de Lawrence Stroll, cuenta con una base financiera robusta y no necesita recurrir a acuerdos comerciales para asegurar la presencia de pilotos auspiciados por fabricantes, de acuerdo a lo informado por MotorsportsWeek.

El piloto no tiene su lugar asegurado en 2026 (Reuters)

Durante su proceso de promoción interna, la conexión de Tsunoda con Honda ha significado beneficios financieros directos para Red Bull, entre ellos descuentos en el suministro de motores. El movimiento del piloto al equipo principal para el Gran Premio de Japón fue valorado como una decisión que combinó criterio deportivo y ventajas económicas para la escudería, detalló el medio en cuestión

La presión sobre Tsunoda se incrementa con el rendimiento ascendente del novato Isack Hadjar, quien, junto a Lawson, representa la nueva generación de candidatos a las plazas de Red Bull. “Lo decidirán entre ellos”, resumió Marko al ser consultado sobre la alineación definitiva para el próximo ciclo. El futuro inmediato del piloto japonés dependerá de su capacidad para sumar puntos de manera regular en el tramo final de la temporada.