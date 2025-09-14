El secreto de los “autos fantasma” durante las transmisiones que causan furor entre los fanáticos de la Fórmula 1

El mano a mano entre los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris (F1 TV)

La introducción de la herramienta de “auto fantasma” en las transmisiones de Fórmula 1 transformó la manera en la que se perciben los márgenes mínimos que separan a los pilotos en la clasificación de la temporada 2025. Gracias a esta innovación, los espectadores pueden observar con precisión cómo diferencias de apenas milésimas de segundo determinan el resultado de una sesión, como ocurrió en el Gran Premio de Países Bajos, donde la distancia entre la pole y el segundo lugar fue de 12 milésimas de segundos entre los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris.

La herramienta, desarrollada por la Formula One Management (FOM), permite superponer en las repeticiones los recorridos de dos monoplazas distintos utilizando datos de GPS y cronometraje avanzados. De este modo, se visualiza de forma clara dónde un piloto pierde tiempo respecto a otro, cuál fue la trazada más eficiente en cada curva o el impacto real de la velocidad punta en las rectas. Esta capacidad de análisis visual resulta especialmente relevante en una temporada caracterizada por la mayor paridad en la parrilla de la historia reciente, en la que hasta cuatro coches pueden quedar separados por apenas unas milésimas en la clasificación.

Dean Locke, jefe de retransmisiones de F1, explicó a Motorsport que la representación visual de diferencias tan pequeñas supone un desafío técnico considerable: “En la clasificación hay milésimas de segundo que separan a cuatro coches, y poder representar eso visual y pictóricamente es increíblemente difícil”. Además, subrayó que el objetivo de la herramienta es ayudar a los aficionados a comprender la magnitud de ciertas vueltas, como las poles arrebatadas por Charles Leclerc a McLaren en Hungría o las actuaciones destacadas de Max Verstappen.

Aunque la F1 ya había experimentado con el concepto de coche fantasma en el pasado, la dificultad residía en alcanzar la precisión milimétrica necesaria y en entregar el producto a tiempo, dado que el interés por la clasificación se desvanece rápidamente cuando se acerca la carrera del domingo. Locke detalló a Motorsport que “siempre ha sido muy difícil hacerlo rápidamente después de la clasificación para toda la vuelta”, y que la fiabilidad del GPS, especialmente en la posición lateral del coche, representaba un obstáculo técnico importante.

El duelo entre Oscar Piastri y el fantasma de Max Verstappen (F1 TV)

La solución llegó con el desarrollo de una aplicación específica que acelera el proceso y permite transmitir la información tanto a los socios de difusión como a los aficionados inmediatamente después de la sesión. El procedimiento consiste en etiquetar los datos de GPS sobre el video, para luego cruzarlos con las imágenes de las cámaras a bordo y corregir la posición del coche a lo largo de la vuelta. Este trabajo, según Locke, recae principalmente en editores expertos que revisan el material con rapidez y precisión, ya que “la clave está en la precisión de los puntos de referencia”.

Existe una tolerancia del cinco por ciento en las diferencias de encuadre horizontal y vertical de las cámaras, y la pérdida de apenas unos fotogramas puede comprometer la exactitud de la simulación. Locke anticipó que la inteligencia artificial tendrá un papel relevante en el perfeccionamiento de la aplicación en el futuro.

La función de coche fantasma, que se utiliza de forma habitual en F1 TV y en los canales oficiales de redes sociales, ha recibido una acogida entusiasta por parte de los aficionados y también ha sido valorada positivamente por los periodistas, quienes disponen ahora de una herramienta adicional para analizar las vueltas de clasificación. Locke relató que “hubo una reacción muy fuerte antes del lanzamiento” y que se consultó previamente a las cadenas asociadas sobre la mejor manera de presentar la herramienta. Además, destacó que la utilidad de la función no se limita a comparar los dos primeros puestos, sino que también permite analizar diferencias entre posiciones como la P1 y la P4, lo que resulta relevante desde el punto de vista editorial.

Según Locke, muchas cadenas han adoptado la herramienta y se muestran satisfechas con su funcionamiento. Añadió que la posibilidad de recrear la comparación desde una vista superior, que en ocasiones resulta más efectiva que la perspectiva a bordo, fue un avance que no esperaban lograr con tanta rapidez.