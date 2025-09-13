Deportes

Con una gran asistencia de Julián Álvarez y un gol de Nico González en su debut, Atlético de Madrid venció a Villarreal

El equipo del Cholo Simeone se impuso como local 2-0 y logró sus primeros tres puntos en La Liga de España

Atlético de Madrid venció 2-0 al Villarreal por la cuarta fecha de La Liga de España con una positiva actuación de los futbolistas argentinos que militan en el cuadro que dirige Diego Simeone. Nicolás González hizo su debut oficial en el Aleti como titular con un gol en el inicio del segundo tiempo.

El equipo de la capital española comenzó de la mejor manera en el estadio Metropolitano a los 9 minutos de juego gracias a un tanto de Pablo Barrios, quien recibió una gran asistencia de Julián Álvarez (fue reemplazado por Alexander Sorloth en el entretiempo por precaución). La jugada del gol fue generada por Giuliano Simeone, quien presionó a su rival para forzar el error. El hijo del Cholo tuvo su chance un instante después, pero remató desviado.

La primera etapa contó con varias situaciones delante de los arcos y el Villarreal -el argentino Juan Foyth jugó de titular- estuvo al menos tres veces coqueteando con el empate en los pies del georgiano Georges Mikautadze, quien desperdició un mano a mano con Jan Oblak, y del irlandés Nicolas Pépé, que estrelló un tiro libre en el travesaño.

El Submarino Amarillo continuó complicando con centros al Atlético, pero a los 52 minutos, el local inició un contragolpe letal para ampliar la diferencia. Marco Llorente escaló por la banda derecha a toda velocidad y envió un centro al área, que terminó conectando de cabeza Nico González. El atacante de la selección argentina festejó su primer gol en su nuevo equipo en su primer partido tras llegar desde la Juventus.

El gol de Nico González en el Atlético de Madrid

A los 76 minutos, Nico González se tiró al césped elongando sus piernas y pidió el cambio al sentir un calambre. El delantero de 27 años, que jugó entre los titulares luego de dos entrenamientos con el equipo madrileño y tras haber participado de la fecha FIFA de Eliminatorias con la Selección, se retiró del campo ovacionado por los aficionados y le dejó su lugar al inglés Conor Gallagher.

El delantero surgido de Argentinos Juniors tuvo un debut soñado y, además del gol, fue el jugador con más duelos ganados de la noche (6), realizó dos gambetas exitosas y tuvo 14/17 pases precisos, según detalló el sitio Dataref.

El Colchonero no tuvo un buen arranque en la competencia local, en la cual no pudo ganar en las primeras tres jornadas, con dos empates y una derrota, pero logró recuperarse para sumar sus primeros tres puntos y acomodarse en la tabla de posiciones con 7 unidades.

En la jornada de hoy, Real Madrid (único líder con 12 puntos) venció 2-1 como visitante a la Real Sociedad (Franco Mastantuono no ingresó), Getafe derrotó 2-0 al Oviedo, y Alavés superó en Bilbao al Athletic Club por 1-0.

En la próxima semana tendrá el debut en la Champions League 2025/26 como visitante del Liverpool el miércoles 17 de septiembre. El domingo 21 deberá enfrentar, también fuera de casa, al Mallorca por la fecha 5 de La Liga.

Nico González salió reemplazado en su debut en el Atlético de Madrid

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA

