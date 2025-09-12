Deportes

Ezequiel Lavezzi mostró el regalo especial que le hizo Ángel Di María: la revelación inesperada que causó furor en las redes

Fideo le envió una camiseta suya al Pocho, quien compartió las imágenes en su Instagram. El desconocido apodo que le puso

Guardar
Ángel Di María y Ezequiel
Ángel Di María y Ezequiel Lavezzi son son muy amigos y tienen un vínculo muy cercano con Rosario Central. También jugaron muchos años juntos en la selección argentina

El reciente intercambio de camisetas entre Ángel Di María y Ezequiel “Pocho” Lavezzi generó un notable revuelo entre los seguidores de ambos futbolistas, no solo por el gesto en sí, sino por el apodo inédito que salió a la luz durante el agradecimiento público. En un contexto marcado por la recuperación personal de Lavezzi, la relación de amistad entre los dos ex jugadores de la selección argentina se fortaleció, y el reencuentro en Rosario Central se convirtió en un episodio destacado para los fanáticos.

En medio de su proceso de recuperación tras haber estado internado en una clínica de salud mental, Lavezzi contó con el respaldo constante de amigos y ex compañeros. Entre ellos, Di María se mantuvo como uno de sus apoyos más cercanos. Aprovechando su regreso a Rosario Central, el campeón del mundo visitó a Lavezzi y le obsequió una camiseta firmada, un gesto que el ex delantero compartió en su cuenta de Instagram. En la publicación, Lavezzi sorprendió a los seguidores al referirse a Di María con un apodo hasta ahora desconocido: “Gracias ‘Pinocho’ por el regalo. Siempre es lindo verte a vos y a tu familia”, escribió el ex jugador.

La elección de este sobrenombre, “Pinocho”, no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando comentarios y especulaciones entre los hinchas. La respuesta de Di María no se hizo esperar y, a través de la misma red social, le devolvió el afecto a su amigo con un mensaje directo: “Gracias a vos, amigo. Te quiero”.

El vínculo entre Lavezzi y Di María se remonta a sus años compartidos en la selección argentina, donde forjaron una amistad que trascendió el ámbito deportivo. Ambos coincidieron en el París Saint-Germain y defendieron juntos la camiseta nacional durante varias temporadas, incluyendo el ciclo que los llevó a disputar la final del Mundial de Brasil 2014. Aunque Lavezzi dejó de integrar la Albiceleste a mediados de 2017, la relación entre ambos se mantuvo sólida, como lo demuestra este reciente intercambio.

El contexto de este reencuentro se da en la antesala de un partido relevante para Rosario Central, ya que Di María se prepara para enfrentar al Boca Juniors de Leandro Paredes, otro ex compañero de ambos en la selección argentina, en el estadio Gigante de Arroyito. El equipo buscará mantener su racha positiva y sumar tres puntos clave para seguir en los primeros puestos de la Zona B y en la tabla anual. La presencia de Lavezzi en el estadio este domingo es una incógnita, pero el gesto de camaradería entre ambos ex seleccionados quedó registrado y fue celebrado por los aficionados.

A lo largo de sus trayectorias, tanto Lavezzi como Di María han compartido no solo la pasión por Rosario Central, sino también numerosos momentos dentro y fuera de la cancha. Este reciente episodio, marcado por el intercambio de camisetas y el apodo revelado, refuerza la imagen de una amistad que ha resistido el paso del tiempo y las circunstancias personales de cada uno.

Temas Relacionados

deportes-argentinaÁngel Di MaríaEzequiel LavezziRosario CentralSelección Argentina

Últimas Noticias

Sampaoli volvió al Atlético Mineiro y en su debut fue eliminado en el clásico por la Copa Brasil: la furiosa reacción

El entrenador argentino estalló tras el segundo gol del Cruzeiro, que venció por un global de 4-0 y es semifinalista

Sampaoli volvió al Atlético Mineiro

El alarmante informe que reveló la delicada situación de los clubes de Inglaterra: la mitad solo tiene un mes de reservas de dinero

El trabajo de Fair Game dio cuenta de una crisis sin precedentes en los equipos británicos

El alarmante informe que reveló

La revolucionaria propuesta de Max Verstappen para mejorar las carreras en la Fórmula 1

El campeón mundial planteó sus ideas y apuntó a recuperar detalles de otras épocas de la categoría

La revolucionaria propuesta de Max

Revelaron el audio del VAR del polémico penal que le dio a Bolivia el pasaje al Repechaje: “Hay un movimiento adicional”

El seleccionado dirigido por Óscar Villegas venció 1-0 a Brasil y se jugará su chance de llegar a la Copa del Mundo en un “mini torneo” a disputarse en México

Revelaron el audio del VAR

La FIFA confirmó que Argentina es el país que más entradas solicitó en la preventa para el Mundial 2026 después de los organizadores

El organismo informó que registró más de 1,5 millones de peticiones provenientes de 210 naciones en el primer sorteo de tickets

La FIFA confirmó que Argentina
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crimen de Kim Gómez: rechazaron

Crimen de Kim Gómez: rechazaron beneficiar con arresto domiciliario al menor de 14 años

Los hábitos de Morgan Freeman para mantener una longevidad saludable a los 88 años

Para Luis Caputo “las elecciones de octubre se están sobredimensionando”

Delivery de drogas en moto y vigilancia con “soldaditos”: así operaba un clan familiar narco en Pergamino

Agradable, pero con poco sol: cómo estará el tiempo durante el fin de semana en el AMBA, según el SMN

INFOBAE AMÉRICA
La defensa de Jair Bolsonaro

La defensa de Jair Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión y llevará el caso ante instancias internacionales

Bolsonaro se convirtió en el tercer ex presidente condenado de Brasil y se une al grupo de ex mandatarios latinoamericanos procesados

La OTAN acusó a Rusia de coordinar un ataque deliberado en Polonia para “provocar” una reacción

El Gobierno de Brasil rechazó las “amenazas” de Estados Unidos tras la condena a Bolsonaro y defendió la independencia judicial

La inteligencia artificial frente al razonamiento y la creatividad, según un físico

TELESHOW
A 34 años de Jugate

A 34 años de Jugate Conmigo: así fue el reencuentro de Luciano Castro y Carla Méndez

Ricardo Darín contó la propuesta que tuvo tras su polémica con Caputo: “Un tipo le quiso poner a un local ‘Empanadarín’”

El motivo por el que Alex Caniggia se fue de viaje a Italia: “Hay niveles”

El enigmático posteo de Priscila Crivocapich, la novia de Roberto García Moritán, en un prestigioso atelier

Cande Molfese contó que preparó su herencia y quién se llevará cada una de sus pertenencias