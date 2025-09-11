La historia de amor de una ex estrella del fútbol inglés y su novia cantante: la foto en una exclusiva gala que causó furor

Alex Scott, ex futbolista de la selección de Inglaterra, acompañada de su pareja, la cantante británica Jess Gynne, en la gala de los premios Elle que se desarrolló en Londres (Scott A Garfitt/Invision/AP)

La ex futbolista del Arsenal y la selección de Inglaterra Alex Scott atraviesa uno de sus mejores momentos personales y se la vio recientemente muy enamorada de su pareja, la cantante Jess Glynne, en la gala de los premios Elle, que se llevaron a cabo en un restaurante francés del coqueto barrio Soho, en Londres.

La reciente aparición pública de Alex Scott y Jess Glynne causó grandes repercusiones en Inglaterra, ya que la pareja había mantenido varios meses su relación amorosa en privado. La ex defensora de los Gunners y actual presentadora de la cadena BBC, de 40 años, y la reconocida cantante británica, que ostenta el récord como la primera artista femenina solista del Reino Unido en alcanzar siete números uno en la lista de sencillos, se mostraron juntas en el evento que reconoció a figuras destacadas del mundo de la moda, el cine, la música y las artes, destacando su estilo, creatividad y aportes a la industria.

“Noche de glamour y estilo en los Elle Awards. La selección inglesa recogió el premio colectivo del año y sigue mostrando que lo que se ha logrado es mucho más grande que sólo el campo. Fue un honor que me pidieran escribir un discurso y estar en la sala”, publicó Scott en su cuenta de Instagram, la cual tiene 2.2 millones de seguidores, junto a una galería de imágenes de la gala.

Ambas figuras posaron para los fotógrafos antes de ingresar a la gala, exhibiendo estilos contrastantes pero complementarios. Scott eligió un vestido negro elegante, de corte corto y con un solo hombro descubierto, acompañado de tacones altos del mismo color. Por su parte, Glynne optó por un conjunto más desenfadado, compuesto por un top con aberturas y pantalones de cuero negro de corte holgado. Las imágenes no pasaron inadvertidas y capturaron a la pareja en actitud afectuosa, abrazándose antes de acceder al recinto, sin ocultar el amor que se tienen.

Alex Scott y Jess Glynne cara a cara posando para los fotógrafos (Scott A Garfitt/Invision/AP)

La relación entre la ex futbolista Scott y la artista pop Glynne se ha vuelto cada vez más visible desde que comenzaron a salir en julio de 2023, aunque inicialmente prefirieron mantenerla alejada del escrutinio público. Ambas se conocieron tras coincidir en un panel durante el evento Advertising Week Europe en mayo de ese año, donde surgió la conexión que las llevó a iniciar su romance, publicó el diario The Sun. Desde entonces, han compartido momentos de su vida juntos en redes sociales, como el breve video que Scott publicó mostrando las batas personalizadas que ambas utilizaron en la habitación del Peninsula Hotel, donde se alojaron antes de la ceremonia.

Alex Scott se retiró en 2018 como futbolista profesional luego de una destacada participación en el Arsenal, Birmingham City, Boston Breakers (EE.UU.) y la selección de Inglaterra. Su desempeño como lateral derecha fue muy bien considerado y llegó a ser elegida para integrar el Salón de la Fama del fútbol inglés. Con las Gunners logró 21 títulos y con las Lionesses alcanzó el tercer puesto en el Mundial de 2015 y el subcampeonato en la Eurocopa de 2009. Tras abandonar la pelota, comenzó a desarrollar una carrera en los medios como comentarista y presentadora, trabajando para los prestigiosos medios BBC y Sky Sports, entre otros canales. Scott también reconocida por su labor activa en la promoción del fútbol femenino y por ser una de las figuras más visibles de la televisión deportiva en el Reino Unido.

Por otra parte, en la velada de los Elle Awards también estuvieron presentes otras personalidades del mundo del deporte y la cultura. Entre los asistentes destacaron las futbolistas Leah Williamson y Hannah Hampton, campeonas de la Eurocopa con la selección inglesa, quienes posaron junto a la activista paquistaní por la educación Malala Yousafzai, la jugadora Lucy Bronze y la actriz Saffron Hocking.

Poco antes del evento, Scott y Glynne regresaron de unas vacaciones en Ibiza, donde disfrutaron de la faceta más tranquila de la isla española durante el receso internacional de fútbol. La presentadora compartió varias fotografías de su estancia en España, en las que se aprecia la compañía de la cantante.

Alex Scott y su novia Jess Glynne en la gala de los premios Elle, donde la selección inglesa de fútbol recibió un premio (Scott A Garfitt/Invision/AP)

La ex futbolista inglesa Alex Scott de vacaciones en Ibiza junto a su pareja, la cantante Jesss Glynne (Instagram @alexscott2)

La romántica foto de Alex Scott y Jess Glynne en Ibiza (Instagram @alexscott2)