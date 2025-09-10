La palabra de Dibu Martínez tras la caída de Argentina en Ecuador: un dardo al árbitro, la Finalissima y guiño a Otamendi

Emiliano Martínez fue una de las figuras de la selección argentina en la derrota 1-0 ante Ecuador, que cerró la participación albiceleste en las Eliminatorias sudamericanas. El arquero tuvo tres tapadas del altísimo nivel, pero no pudo contener el penal de Enner Valencia y los locales se quedaron con la victoria. De todas maneras, La Scaloneta concluyó su participación en el certamen como líder y con el pasaje al Mundial 2026 asegurado desde hace varias fechas. Dibu, de 33 años, buscó poner en valor todo el recorrido, más allá de la bronca por el resultado.

“Hicimos una gran Eliminatoria, clasificamos hace mucho tiempo, competimos todos los partidos igual. Fue un poco injusto por el penal y por la expulsión de Otamendi, pero sobre todo por el penal de Tagliafico. Sabemos que los réferis fuera de casa nos complican un poco”, se quejó de las decisiones del colombiano Wilmar Roldán, quien también le mostró la roja a Caicedo.

“El camino fue buenísimo. Si hacés el balance general, ganamos mucho partidos, después de clasificarnos seguimos compitiendo, hubo muchos jugadores nuevos que sumaron minutos...”, enumeró la cosecha de la Albiceleste, que en Norteamérica defenderá el título que logró en Qatar 2022.

Argentina disputará cuatro amistosos antes de fin de año (dos en octubre y dos en noviembre), antes de sumergirse en el año del Mundial, al que llegará con rivales confirmados, dado que el sorteo se desarrollará el 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.

“No sé si se jugara la Finalissima, tenemos ganas de jugarla, nos pasó antes de Qatar y nos dio un envión grande. El equipo está bien y estamos orgullosos”, enfatizó el guardameta sobre el choque ante España, que todo indica que se llevará a cabo en marzo. En 2022, el rival fue Italia, entonces campeón de la Euro, y el 3-0 resultó lapidario.

El arquero reapareció para darle vida a la Argentina en Guayaquil

Por último, le dedicó unas palabras a Nicolás Otamendi, referente del plantel, quien jugó su último duelo por Eliminatorias, al igual que Lionel Messi ante Venezuela.

“Nos entendimos muy bien siempre con Cuti (Romero) y Ota atrás. Si es el último partido de Eliminatorias hay que agradecerle. Lo quiero muchísimo, nos hizo las cosas fáciles. Siento mucho la expulsión de hoy. Son cosas que pasan en el fútbol”, cerró el portero, que ahora se enfocará en el Aston Villa, club en el que permaneció luego de negociar su salida al Manchester United. Vale recordar que, luego de la transferencia trunca y de algún roce con el entrenador Unai Emery, Dibu fue incluido en la lista de la Europa League.