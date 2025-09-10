Kylian Mbappé habló de su vida sentimental en una sincera entrevista y afirmó: “Si no tuviera pasión, el mundo del fútbol me daría asco”

Mbappé habló sobre su vida íntima (Reuters)

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y figura de la selección francesa, se tomó un tiempo durante la última doble fecha FIFA para atender a la prensa y abordar con franqueza distintos aspectos de su vida profesional y personal. En una extensa entrevista concedida a Lequipe, el futbolista reconoció el fuerte desgaste emocional que puede provocar el ambiente del fútbol profesional y fue contundente: “Si no tuviese pasión, el ambiente del fútbol me daría asco”.

De acuerdo con el medio francés, Mbappé señaló que la pasión constituye el único motor capaz de sostenerlo ante las presiones, la crítica y la exposición incesante que impone la alta competencia. “Me gusta decir que la gente que va al estadio tiene la suerte de venir ‘solo’ a ver un espectáculo y no saber lo que ocurre entre bastidores. Sinceramente, si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría dado asco hace mucho tiempo”, sostuvo el delantero en diálogo con Lequipe.

Durante la entrevista publicada por el medio galo, Kiki explicó que el reconocimiento verdadero suele llegar tarde, una vez finalizada la etapa competitiva. “Hay quienes pasan toda su carrera esperando reconocimiento o que la gente los conozca de verdad. Tienes que aprender a vivir con eso. Desperdicias mucha energía si te pasas el tiempo luchando contra ello, y nunca ganarás”, afirmó el ex PSG. El futbolista advirtió que la presión pública y la evaluación constante forman parte inseparable de la vida de un deportista de élite y señaló que muchos atletas franceses han atravesado procesos similares.

Mbappé habló de Deschamps y Zidane (Reuters)

Por otro lado, también habló de su vida privada, un aspecto que suele permanecer en segundo plano frente al despliegue mediático de su desempeño deportivo. Consultado sobre la decisión de no casarse a una edad temprana, una elección frecuente entre futbolistas de carrera internacional, Mbappé respondió: “Cada uno construye su vida de forma diferente. Yo lo hice pensando que el fútbol era mi vida y que quería aprovechar al máximo mi carrera. Quizás me equivoque... Quizás tenga razón. Solo el futuro me lo dirá, o Dios a su debido tiempo”.

En la misma línea, el delantero se pronunció sobre la posibilidad de tener hijos y el peso del legado familiar: “Jamás le recomendaría a mi hijo que se adentrara en el mundo del fútbol”. Para Mbappé, mantener a la familia al margen evita que la presión mediática y los desafíos propios de la competencia profesional los alcancen. Pese a eso, reconoció con humor: “Un balón nunca estará lejos...”.

El campeón del mundo con Francia en 2018 compartió además detalles sobre la relación con su hermano Ethan, centrando su atención en la protección familiar tras su paso por el PSG. Explicó que cuidar de Ethan, también futbolista, fue prioritario para evitar comparaciones directas y favorecer el desarrollo personal de ambos. “Cuidar de Ethan, de su carrera, de él que era un preadolescente, luego un adolescente, ahora un futuro hombre, era importante”, detalló.

Mbappé habló también del triunfo del PSG por Champions League (AP)

En lo deportivo, el delantero reveló cómo ha vivido el desgaste mental durante extensas competencias internacionales, señalando que sentimientos de agotamiento o fatiga pueden coexistir con la pasión profesional. “Estar cansado no significa que ya no ames lo que haces”, afirmó, describiendo el aislamiento al que se ven sometidos los futbolistas en torneos largos. A su vez, también admitió que ha debido filtrar los consejos y cuidar el entorno personal para no exponerse a relaciones perjudiciales. “Por desgracia, incluso mis amistades son examinadas con lupa... Alguien con quien sales, si ya no lo vemos, nos decimos: ‘Bueno, ¿por qué ya no está?’”, relató el atacante.

Al referirse a su salida del París Saint-Germain, el delantero aclaró que la demanda millonaria interpuesta responde exclusivamente a un derecho laboral y no a una disputa personal con el club. “Es mi responsabilidad por derecho, es la legislación laboral. Firmé un contrato de trabajo. Solo quería que me pagaran”, aseguró al medio francés, y recalcó el vínculo positivo con antiguos compañeros y dirigentes.

Al mismo tiempo, fue consultado por el hecho de que el conjunto parisino finalmente levantó la Champions League por primera vez en la historia sin él, tras su partida al Real Madrid: “Tengo amigos en el equipo y quienes me conocen saben que la amistad es importante para mí. No se puede escupir a un equipo donde están tus amigos, aunque no fuera el PSG. Mi historia terminó y me fui sin remordimientos. Cuando jugué allí, estuvimos muy cerca, llegamos a dos semifinales y una final. No ganamos y mi tiempo se acabó. El Real Madrid me llamó; siempre ha sido mi sueño; podría haber ido antes".

Finalmente, también habló sobre la posible salida de Didier Deschamps de la selección francesa y las especulaciones sobre Zinedine Zidane como su reemplazante: “Quiero acompañar a Deschamps hasta el final, y algunos de nosotros también. El seleccionador dejó una huella imborrable en la historia de la selección francesa, y sin duda es un acontecimiento que este sea el último Mundial de Didier Deschamps al frente de la selección francesa”.

Sobre Zizou remarcó: “Nadie le va a decir que no. Solo él puede. Si es él, ¡vale! Y si es otro, también. Pero es el único en la historia del fútbol francés que tiene casi todos los derechos".