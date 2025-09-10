Cuándo peleará el “Monstruo” Naoya Inoue ante Murodjon Akhmadaliev por los títulos mundiales supergallo: día, horario, TV y la cartelera completa

El japonés Naoya Inoue tendrá una pelea de alto riesgo (Foto: AP Foto/Hiro Komae, archivo)

El Monstruo Naoya Inoue volverá a exponer sus coronas de campeón mundial y su impactante invicto este domingo 14 de septiembre en el Aichi International Arena de la ciudad de Nagoya, en Japón. El peleador de 32 años reaparecerá en su tierra para buscar una nueva defensa de los cinturones ante el uzbeko Murodjon Akhmadaliev.

Inoue, que inició su trayectoria en 2012, pondrá en juego los títulos mundiales del peso supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y The Ring.

MJ Akhmadaliev es un oponente de verdadero riesgo para Inoue: es el campeón interino de la AMB en la categoría con un récord de 14 victorias (11 nocaut) y 1 derrota. El uzbeko de 30 años perdió por única vez en 2023 contra Marlon Tapales por decisión dividida. Inoue también enfrentó a Tapales: lo noqueó en el décimo round de la pelea que protagonizaron a fines del 2023.

Este evento se venía postergando desde mediados del 2024 cuando el comité de la AMB decretó que Inoue y Akhmadaliev debían enfrentarse arriba de un cuadrilátero. “No podemos seguir escuchando ‘próxima pelea, próxima pelea’, mientras siguen agregando otras peleas. Si Su Excelencia Turki Alalshikh quiere esta pelea, se hará. No hay pelea más importante en las 122 libras que la mía contra Inoue”, había reclamado el uzbeko, en referencia al promotor a cargo del evento.

“¿Por qué iba a huir de alguien que perdió contra Tapales? Si quiere esta pelea, debería aferrarse a su victoria y esperar”, le devolvió el asiático.

El Monstruo japonés pondrá en juego su invicto de 30 combates consecutivos triunfales en su carrera rentada con un registro verdaderamente estremecedor: ganó 27 de esas peleas por nocaut. A lo largo de 13 años arriba de un ring de manera oficial, sólo su compatriota Ryoichi Taguchi (2013), el mexicano David Carmona (2016) y el filipino Nonito Donaire (2022) lograron llevar la velada hasta las tarjetas: los tres cayeron por decisión unánime.

Inoue volverá a presentarse en su país tras noquear al norteamericano Ramón Cárdenas en el T-Mobile Arena de Las Vegas en la que fue su regreso a un cuadrilátero de Estados Unidos tras cuatro años de presentaciones todas llevadas a cabo en Japón. En esos eventos previos, ganó por KO ante el surcoreano Ye Joon Kim, el irlandés TJ Doheny y el mexicano Luis Nery.

Inoue se consagró campeón mundial por primera vez en 2014 cuando conquistó el título CMB del peso minimosca. Luego se adueñó del cinturón en la divisional gallo junior, dio el salto a gallo y finalmente desembarcó en supergallo hace dos años. En total, suma 25° triunfos por campeonato mundial.

Actualmente, la AMB tiene a Inoue como “súper campeón” y a Akhmadaliev en la posición de campeón interino, además de contar con el venezolano Yerny Betancourt como “campeón gold”.

Para tomar dimensión del impacto que tiene el Monstruo japonés en el mundo del boxeo hay que destacar que tanto la prestigiosa revista The Ring como el portal Transnational Boxing Rankings Board lo consideran como el segundo mejor boxeador de la actualidad libra por libra detrás del peso pesado ucraniano Oleksandr Usyk.

Naoya se estrenó en el exterior en septiembre del 2017 cuando venció al norteamericano Antonio Neves en el StubHub Center de Carson en Estados Unidos. Dos años más tarde tuvo su segunda excursión fuera de Japón, pero esta vez en Gran Bretaña: noqueó al puertorriqueño Emmanuel Rodriguez en el The SSE Hydro de Glasgow, Escocia, a mediados del 2019. Luego, llevó a cabo otras dos apariciones fuera de casa. En octubre del 2020 noqueó al australiano Jason Moloney en The Bubble MGM Grand de Las Vegas y, ocho meses más tarde, también en Las Vegas pero en el Virgin Hotels, necesitó de apenas tres rounds para sacar de su camino al filipino Michael Dasmariñas.

En mayo de este año decidió volver a tener un combate fuera de su país y protagonizó una de las peleas más electrizantes del año contra Cárdenas, a quien noqueó en Las Vegas.

Estadio: Aichi International Arena (Nagoya, Japón)

Día: domingo 14 de septiembre

Horario estimado de la pelea estelar: 5.30AM (Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay) / 4.30 AM (Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 3.30 AM (Colombia, Perú y Ecuador) / 2.30 AM (México) / 10.30 AM (España) *

* No antes de estos horarios

Televisación: ESPN y Disney+ (Latinoamérica) / DAZN (España)

CARTELERA COMPLETA

• Naoya Inoue vs. Murodzhon Akhmadaliev, títulos mundiales AMB, CMB, OMB y FIB del peso supergallo (12 rounds)

• Toshiki Takei vs. Christian Medina, título mundial OMB peso gallo (12 rounds)

• Takada Yuni vs Matsumoto Ryusei, peso mínimo (12 rounds)

• Yudai Murakami vs. Toraya Imanaga, peso ligero (10 rounds)

• Ei Go vs. Shunpei Ohata, peso superpluma (8 rounds)

• Shimomachi Toshitaka vs. Han Sol Lee, peso supergallo (8 rounds)

• Ayano Taisei vs Nawa Yusuke, peso gallo (4 rounds)