Deportes

Una fanática sufrió una terrible golpiza durante un partido de NFL y la sacaron del estadio con el rostro ensangrentado: “Me dejaron aquí sin nada”

Una discusión durante el duelo entre Rams y los Texans escaló al punto de terminar en una violenta gresca entre fanáticas. IMÁGENES SENSIBLES

Una aficionada sufrió una terrible golpiza durante un partido de la NFL

Un episodio de violencia protagonizado por seguidores de los Rams y los Texans irrumpió en la jornada deportiva de la NFL, cuando se registró una pelea multitudinaria en las gradas del SoFi Stadium de Inglewood, California, durante el enfrentamiento entre ambos equipos. De acuerdo con las imágenes que trascendieron a través de las redes sociales, el incidente se tornó especialmente grave: una seguidora de Houston terminó con el rostro totalmente ensangrentado.

Videos difundidos en las redes muestran el momento en que dos mujeres —una con una camiseta de los Texans y otra con el uniforme de los Rams— mantuvieron una discusión cada vez más acalorada, en la que también participaron varios acompañantes con indumentaria de ambos equipos. La escena captada por aficionados expuso cómo diferentes personas buscaron interponerse y, pese a esos intentos, la situación escaló cuando la fanática de los Rams empujó varias veces a la seguidora de Houston.

Según puntualizó New York Post, la tensión física culminó cuando “el hombre que vestía la camiseta de los Texans le arrojó una cerveza a la mujer que llevaba la camiseta de los Rams”, lo que desató el enfrentamiento generalizado.

Testigos relataron que en uno de los momentos más delicados, un hombre con camiseta y gorra de los Rams, mientras sostenía a un menor de edad, golpeó al aficionado de los Texans. Cuando parte de la multitud creyó que la pelea había concluido, la mujer con la camiseta de los Rams volvió a golpear a la hincha de los Texans, quien terminó con sangre cubriendo su rostro. Imágenes posteriores mostraron a personal de seguridad intentando restablecer el orden y escoltar a los involucrados fuera de las tribunas.

La aficionada fue retirada por
La aficionada fue retirada por el personal de seguridad

“El personal de seguridad acaba de llevarse a mi novio adentro para recuperar mis pertenencias”, expresó la fanática agredida en un video publicado después del incidente. La mujer añadió en la grabación: “Me dejaron aquí sin nadie, sin teléfono, sin nada. No sé. Todavía estoy sangrando por el altercado. Solo quiero que esto quede documentado para los abogados de ahora en adelante”. El diario Daily Mail, por su parte, detalló que la afectada evalúa presentar acciones legales contra los responsables y criticó la actuación de la organización del estadio.

Voceros de los Rams y de la policía de Inglewood fueron contactados por Daily Mail, sin obtener respuestas inmediatas respecto a si hubo arrestos o la apertura de una investigación formal. Testigos indicaron que la seguridad del estadio escoltó finalmente a los seguidores de los Texans hasta el vestíbulo.

El SoFi Stadium, sede principal para los Rams y los Chargers desde su inauguración en 2020, acumula antecedentes recientes de enfrentamientos similares. La temporada pasada, una pelea entre seguidores de ambos equipos locales durante un juego de pretemporada demoró varios minutos antes de que interviniera la seguridad. Medios estadounidenses reportaron que la frecuencia de estos incidentes se incrementó durante 2024, con varios altercados difundidos en plataformas sociales.

La NFL ha enfrentado en los últimos años un aumento sostenido de la violencia en las gradas de sus estadios. Otro conflicto ocurrido en el State Farm Stadium de Arizona en septiembre derivó en el arresto de tres hombres y se sumó a una estadística de enfrentamientos que preocupa tanto a las autoridades como a los organizadores de los eventos deportivos. Para esta jornada, los Rams superaron a los Texans por 14 a 9, limitando a Houston a solo 265 yardas totales, aunque la noticia del día quedó marcada por los incidentes fuera del emparrillado.

Los Rams y los Chargers continuarán su calendario el próximo fin de semana lejos de Inglewood, en medio de renovados cuestionamientos a la seguridad en los estadios y la convivencia entre aficionados rivales.

