Las cuatro sedes que podrían albergar la Finalissima entre Argentina y España: el mítico estadio que pica en punta

Lionel Messi y Lamine Yamal, dos figuras de las selecciones de Argentina y España (Reuters)

Las selecciones de Argentina y España tendrán la posibilidad de medirse por un título en la denominada Finalissima, que enfrenta a los últimos campeones de la Copa América y Eurocopa. Mientras se termina de definir la fecha exacta, que podría ser entre el 26 y 31 de marzo de 2026 en fecha FIFA, se dieron a conocer los eventuales estadios donde se disputaría el partido.

Una de las chances que menciona el medio español El Desmarque da cuenta de que el partido entre la Albiceleste y la Roja podría ser en el Estadio Lusail de Qatar, donde los dirigidos por Lionel Scaloni levantaron la Copa del Mundo ante Francia. El otro escenario mencionado es el Hard Rock Stadium de Miami, que también le trae buenos recuerdos los argentinos, ya que allí se coronaron campeones de América ante Colombia.

El tercero de los cuatro estadios mencionados es el mítico Wembley, en Inglaterra, donde Argentina se coronó el 1° de junio de 2022 con un contundente 3-0 ante Italia en la Finalissima. Por último, figura el Centenario de Montevideo, que además picaría en punta, según publicó el diario As de España.

La posibilidad de que Argentina y España se midan en la denominada Finalissima en Uruguay ha cobrado fuerza, ya que la FIFA busca conmemorar los 100 años del primer Mundial con un partido que reúna a los actuales monarcas de Europa y América en el mismo recinto donde se disputó la final de 1930 y que tuvo como campeón a Uruguay (venció 4-2 a la Argentina).

El estadio Centenario de Montevideo es uno de los candidatos a ser sede de la Finalissima entre Argentina y España (REUTERS/Mariana Greif)

La reciente victoria de España en Turquía despejó el panorama clasificatorio de su grupo, lo que allana el camino para la organización de este esperado encuentro. La Federación Española de Fútbol (RFEF) prevé iniciar las gestiones para la Finalissima tras sumar tres puntos en Konya, siempre que el equipo no sufra tropiezos en los próximos compromisos ante Bulgaria y Georgia, programados en Elche y Valladolid, ni en el duelo de noviembre frente a Turquía, complementó el medio español.

En cambio, si España debe disputar el playoff de repechaje, el acuerdo entre federaciones quedaría en suspenso, ya que esos compromisos se jugarían en la primera ventana disponible de 2026. Es decir, en marzo.

La primera reunión para coordinar esta segunda edición de la Finalissima tuvo lugaren Asunción, Paraguay, durante el 75º Congreso de la FIFA. En ese encuentro, tanto Gianni Infantino, presidente de la FIFA, como Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, alentaron a la RFEF y a la AFA a encontrar una fecha y sede que resultaran convenientes para ambos equipos, con el objetivo de que el partido pudiera concretarse.

La Finalissima surge como sucesora de la desaparecida Copa Artemio Franchi. La primera edición de este nuevo formato se celebró en la antesala del Mundial de Qatar, con un duelo en Wembley entre Argentina e Italia, selección que había quedado fuera de la Copa del Mundo 2022. En esa ocasión, los argentinos se impusieron por 3-0, con goles de Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Ángel Di María. La Copa Artemio Franchi, por su parte, solo tuvo dos ediciones: en 1985, Francia venció a Uruguay por 2-0 en el Parque de los Príncipes de París, y en 1993, Argentina derrotó a Dinamarca en Mar del Plata tras empatar 1-1 y ganar en la tanda de penales, en el que fue el último título de Diego Maradona con la Albiceleste.

El atractivo de la Finalissima reside en que enfrentará a las dos selecciones que encabezan el ranking de la FIFA, con una puntuación y valoración prácticamente idénticas. Además, el partido servirá como anticipo de la Copa del Mundo, donde ambas figuran entre las principales candidatas al título. El encuentro también supondrá la consagración de Lamine Yamal como una de las grandes figuras del fútbol internacional y, previsiblemente, la última aparición de Messi en un torneo de selecciones nacionales de primer nivel.