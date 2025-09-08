Deportes

Lo mejor de la jornada en las Eliminatorias de Europa: de las tres asistencias de Retegui en el 5-4 de Italia a un histórico triunfo

La Azzurra se quedó con tres puntos vitales ante Israel, de cara a la búsqueda del pasaje al Mundial 2026. Croacia se impuso sobre Montenegro y acaricia la clasificación. Todos los goles

Guardar
Descomunal actuación de Mateo Retegui
Descomunal actuación de Mateo Retegui para darle la victoria a Italia sobre Israel (REUTERS/Bernadett Szabo)

La Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá ya tiene a 18 de sus 48 equipos confirmados. Sin embargo, todavía no cuenta con ninguno proveniente de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026. La actividad en el Viejo Continente sigue a paso firme durante la fecha FIFA y varios de los grupos empiezan a marcar una importante tónica de cara al cierre en noviembre. Durante este lunes se disputaron siete encuentros, en los que varias selecciones encaminaron o complicaron su estadía en la próxima cita mundialista.

Uno de los encuentros que acaparó todos los flashes sucedió en el Nagyerdei Stadion: Italia le ganó 5-4 a Israel en un auténtico partidazo. La selección dirigida por Ran Ben Shimon dominó notablemente los primeros minutos del enfrentamiento. En el amanecer del encuentro le anularon un gol en contra de Gianluigi Donnarumma por una falta previa sobre el propio arquero. Israel siguió controlando las acciones y, después de incesantes ataques, abrió el marcador por un tanto en propia puerta por parte de Manuel Locatelli, quien se lanzó al piso para marcar y terminó metiendo la pelota en su arco.

A pesar de que la Azzurra tuvo grandes dificultades, logró imponerse con la jerarquía individual de sus futbolistas para igualar el resultado. Moise Kean empató el encuentro a los 40 minutos de partido tras ser asistido por Mateo Retegui, quien pivoteó de forma precisa para habilitar a su compañero.

Sin embargo, Israel volvió a ponerse en ventaja en el arranque del complemento de la mano de Dor Peretz. Pero, en la reanudación del juego, Italia empató el encuentro con la misma fórmula: toque de Retegui y fuerte remate de Kean para marcar. Un par de minutos después, el ex delantero de Tigre concretó su hat-trick de asistencias con soberbio pase de taco con el que habilitó a Matteo Politano.

Después de sufrir por varios minutos las arremetidas ofensivas de Israel, Giacomo Raspadori le dio un respiro para aumentar la ventaja a 4-2. Pese a esto, a falta de un par de minutos para el final, el elenco local volvió a empatar el duelo a partir de un gol en contra de Alessandro Bastoni y otro de Dor Peretz. Ya en el tiempo de descuento, apareció Sandro Tonali con un remate desde afuera del área para estampar el 5-4 final.

De esta manera, Italia se quedó con una victoria clave para mantener vivas sus aspiraciones de cara al Mundial 2026: se colocó en la segunda ubicación con nueve puntos, mismos que Israel, pero con un partido menos. Noruega lidera con 12 unidades.

Histórica victoria de Kosovo sobre
Histórica victoria de Kosovo sobre Suecia en las Eliminatorias UEFA (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

Por su parte, en el grupo B se concretó una histórica victoria: Kosovo, que ingresó a la FIFA y la UEFA en 2016, se impuso por 2-0 sobre Suecia. Los autores de los goles de la proeza fueron Elvis Rexhbecaj y Vedat Muriqi. El triunfo no solo representa un hito en la corta trayectoria del seleccionado, sino que también los posiciona en carrera para la próxima Copa del Mundo.

Suiza se quedó con un solvente triunfo por 3-0 sobre Eslovenia con goles de Nico Elvedi, Breel Embolo y Dan Ndoye. Así, lidera el grupo con seis unidades, mientras que Kosovo está por detrás con tres.

Otra de las zonas que contó con actividad durante el día fue el Grupo L. Croacia se impuso 4-0 sobre Montenegro y acaricia la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

De esta manera, con un partido menos, Croacia escaló hasta la cima del grupo con 12 unidades, mismas que República Checa. Por su parte, Islas Feroe sobrepasó por la mínima a Gibraltar y alcanzó a Montenegro con seis puntos.

La última de las zonas que formó parte del día fue la C. Escocia venció por 2-0 a Bielorrusia y Dinamarca hizo lo propio al imponerse 3-0 sobre Grecia. De esta manera, los vencedores comparten la punta con cuatro unidades.

Vale destacar que los punteros de cada una de las 12 zonas de estas Eliminatorias UEFA accederán a la fase de grupos de la Copa del Mundo, mientras que los segundos irán a la instancia de Repechaje.

LOS RESULTADOS DE LA JORNADA DEL DÍA LUNES EN LAS ELIMINATORIAS UEFA

ISRAEL 4-5 ITALIA

KOSOVO 2-0 SUECIA

BIELORRUSIA 0-2 ESCOCIA

GIBRALTAR 0-1 ISLAS FEROE

SUIZA 3-0 ESLOVENIA

CROACIA 4-0 MONTENEGRO

GRECIA 0-3 DINAMARCA

Temas Relacionados

Eliminatorias UEFAMundial 2026Copa del Mundo 2026Selección de ItaliaMateo ReteguiSelección de CroaciaSelección de IsraelSelección de SuizaSelección de SueciaSelección de KosovoSelección de Dinamarcadeportes-argentina

Últimas Noticias

La Selección Argentina de Copa Davis aterrizó en Groningen y reconoció la cancha: “Es un poquito inconsistente”

El conjunto albiceleste ya se encuentra en los Países Bajos para el duelo de la segunda ronda de los Qualifiers 2025. Este martes se espera por la llegada de Horacio Zeballos

La Selección Argentina de Copa

Las confesiones de Di María: su revolucionaria idea con Scaloni, el retiro de Messi y el choque con Paredes

Fideo brindó una extensa entrevista en la que habló sobre el rol del DT de la Albiceleste, el retiro de la Pulga y palpitó el cruce con Boca

Las confesiones de Di María:

La verdad detrás de la intervención de Gasly en el Alpine de Colapinto tras el GP de Italia de Fórmula 1

El francés pasó al lado del coche del argentino y operó en los controles. Qué hizo y por qué su gesto terminó con una polémica en las redes sociales

La verdad detrás de la

Racing eliminó al Real Madrid y se clasificó a la final del Mundial de Clubes juvenil Sub 18

La Academia se impuso por 2 a 1 ante el Merengue y buscará el título internacional ante el Barcelona o Palmeiras

Racing eliminó al Real Madrid

El video del fuerte comunicado del plantel de Independiente tras la descalificación de la Copa Sudamericana: “Dolor e injusticia”

Los futbolistas del Rojo pidieron el apoyo de los equipos del fútbol argentino y señalaron que el fallo que clasificó a la U de Chile “es peligroso, sienta un precedente y nos guía hacia un lugar oscuro”

El video del fuerte comunicado
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Bolsa porteña se hundió

La Bolsa porteña se hundió 13% y el riesgo país cruzó los 1.000 puntos en un mercado en tensión

Cómo es el estado de salud de los jugadores de rugby que sobrevivieron tras el trágico choque en la Ruta 19

Kicillof contó cómo fue el intercambio por Whatsapp con Guillermo Francos tras las elecciones bonaerenses

Impacto en la actividad, caída del empleo, salario y jubilaciones: radiografía de la economía bonaerense tras la derrota del Gobierno

Una amenaza invisible: cómo los microplásticos circulan en la atmósfera y llegan hasta zonas remotas

INFOBAE AMÉRICA
Elecciones en Noruega: los partidos

Elecciones en Noruega: los partidos de izquierda y los ecologistas ganan por un estrecho margen

Estados Unidos y Pakistán firmaron un acuerdo de 500 millones de dólares para la explotación de minerales críticos

El jefe de gabinete de Zelensky y Marco Rubio conversaron tras el ataque al edificio gubernamental en Kiev

Más de 500.000 personas fueron afectadas por el terremoto en Afganistán, alertó UNICEF

El dólar extiende su caída tras débil informe de empleo en Estados Unidos

TELESHOW
Susana Giménez, entre su vuelta

Susana Giménez, entre su vuelta a la televisión y la actualidad política: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”

La emoción de Nico Vázquez al escuchar la canción que escribió para su hermano fallecido: “Soñé con una letra”

Sofía Calzetti, la pareja del Kun Agüero, habló sobre su relación con Giannina Maradona

Juana Molina, entre la despedida inconclusa a Antonio Gasalla y el posible regreso de Juana y sus hermanas

Wanda Nara muy cerca de Martín Migueles: crecen los rumores de romance tras fotos juntos en el show de Lali Espósito