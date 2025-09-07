Deportes

“Quise copiar el ejemplo de Rafa”: la mentalidad ganadora de Horacio Zeballos que lo llevó a la gloria en el US Open

El marplatense en dupla con el español Marcel Granolers se consagró campeón del Abierto de los Estados Unidos y alcanzó el segundo torneo Major, tras la coronación en Roland Garros

Horacio Zebalos y Marcel Granollers
Horacio Zebalos y Marcel Granollers se consagraron campeones este sábado en el Us Open (Foto: REUTERS/Mike Segar)

Horacio Zeballos atraviesa uno de los momentos más gloriosos de su carrera. El marplatense, junto al español Marcel Granollers, se consagró campeón del US Open 2025 tras imponerse en la final ante los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury. Con esta conquista en Flushing Meadows, la dupla ratificó su vigencia en la elite del dobles y sumó su segundo título de Grand Slam en la temporada, después de la consagración en Roland Garros.

Con la emoción de tener el trofeo entre sus manos, Zeballos recordó de inmediato uno de los pasajes más tensos de la final: cuando, con su servicio, debieron salvar tres match points en contra estando 0-40 y 4-5 en el set definitivo: “Por suerte no se me pasaron muchas cosas por la cabeza en ese 0-40. Si me hubiera puesto a pensar en ese instante, no creo que lo hubiéramos podido sacar. Fue fundamental el apoyo de Marcel, que me repetía ‘vamos, de uno en uno, se saca, se saca’. Ya lo habíamos pasado en el segundo set, sacando 3-3 y también desde 0-40. Estuvimos muy positivos y eso nos dio ese juego y después el partido”.

Mientras tanto, Granollers también se hizo eco de ese tenso momento que vivieron en el último parcial: “Horacio aguantó muy bien, porque era él quien estaba sacando. Lo hicimos punto a punto, sin pensar que era 0-40. Si no, parece una montaña imposible. Pero si vas de a uno, puedes estar más positivo. Aguantó la presión y sacamos adelante ese juego tan importante”.

Para la dupla hispano argentina
Para la dupla hispano argentina el título alcanzado en el Us Open significó el número 14° como dupla (Foto: Geoff Burke-Imagn Images)

El marplatense y barcelonés conquistaron juntos un total de 14 títulos ATP, los más importantes fueron las conquistas en Roland Garros y el reciente trofeo en el Us Open. Además de los ocho Masters 1000 en Canadá en 2019 y 2024, Roma en 2021 y 2024, Cincinnati en 2021, Madrid en 2021 y 2025, así como Shanghai en 2023. Además de los ATP 500 de Río en 2020 y Halle en 2022 y los ATP 250 en Buenos Aires en 2020 y Bucarest 2025.

“Cuando nos juntamos para jugar el dobles y decidimos dedicarnos solo a esto, uno de los objetivos era ganar un Grand Slam. Pasaron años estando cerca sin conseguirlo, pero seguimos creyendo uno en el otro y en el trabajo. Sabíamos que, si hacíamos las cosas bien, aparecerían más oportunidades. Han aparecido y las hemos aprovechado. Estamos muy contentos de haber ganado ya dos grandes juntos después de tantos años de pelea”, comentó el español.

El argentino se sinceró al comentar a qué se aferró para ganar un nuevo Abierto: “Soy un fiel creyente de que siempre hay que tratar de aprender de los mejores. Me puse en la cabeza el ejemplo de Rafa cuando ganó su primer Wimbledon: venía de Roland Garros y quería ganar más aún en Londres. Traté de copiarlo: ya ganamos París, ahora vamos por más. Usar esa experiencia y esa tranquilidad como algo positivo para sacar tu mejor tenis. Para mí fue muy gratificante poder hacerlo”.

Momento de felicidad para Horacio
Momento de felicidad para Horacio Zeballos y Marcel Granollers al tener entre sus manos el trofeo obtenido en el Us Open (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

Antes del inicio del torneo neoyorquino, Granollers se dobló el tobillo en una de las prácticas y tuvo un esguince, lo que generó dudas sobre su participación: “Venía de un problema en la fascia, pero el día antes de empezar me doblé el tobillo y se me hizo una pelota enorme. Pedimos jugar el sábado. Hubo días en que Horacio no sabía si yo iba a competir. Hoy fue el primer día que calentamos juntos antes de un partido. Si hubierais visto cómo estaba el tobillo al inicio, pensé en tomarme un avión de vuelta. Le puse muchísimo corazón y salió bien. Han sido las dos semanas más duras de mi carrera a nivel físico. No lo cambio por nada”, sentenció el ibérico.

Tras la obtención de su segundo Grand Slam, Zeballos viajará a los Países Bajos para disputar con el equipo argentino de Copa Davis la segunda ronda de los Qualifiers 2025 que se jugará el 12 y 13 de septiembre, con el deseo de obtener la clasificación para el Final 8 que se llevará a cabo en Bolonia en noviembre.

