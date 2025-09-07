Deportes

“¿Por qué le sonríes al móvil?”: el video íntimo de Lamine Yamal tras los rumores de ruptura con Nicki Nicole

Luego de la histórica victoria de España sobre Turquía, un compañero expuso a la estrella del Blaugrana. “Mi filho está in love”, subrayó

El gesto de Lamine Yamal luego de la victoria de España

Hace unos días, se instaló el rumor de la presunta ruptura amorosa entre Lamine Yamal y Nicki Nicole. Uno de los argumentos se basó en que ambos dejaron de compartir imágenes juntos en sus respectivas cuentas de Instagram, pero en las últimas horas, luego de que el futbolista brillara en la notable victoria de España sobre Turquía, la estrella del Barcelona le mostró su teléfono a un compañero y no dejó dudas de su estado amoroso.

Fue Nico Williams, otro de los delanteros destacados en el triunfo ibérico, el que expuso a su socio en la ofensiva de La Roja. “Hermano, ¿por qué sonríes?, bro“; comenzó entre risas. Y continuó: “¿Por qué le sonríes al móvil?“.

Fue entonces, cuando el joven mostró su pantalla y envió un beso. En la imagen se pudo observar a Lamine Yamal con la artista rosarina. Además, el goleador del Athletic de Bilbao escribió: “Mi filho está in love” y etiquetó a su amigo en su cuenta de Instagram.

El mes pasado, antes de que cumpliera 25 años, Nicki Nicole compartió una historia con la canción Me gustas, que muchos especialistas interpretaron que fue dedicada al futbolista. La coincidencia se repitió en otra ocasión, cuando tanto ella como Yamal publicaron imágenes jugando al mismo videojuego con apenas minutos de diferencia.

La intérprete argentina es una de las artistas más reconocidas a nivel internacional. Desde que se dio a conocer en 2019 ha colaborado con figuras de gran proyección como Bizarrap, Rels B o Aitana. Su vida sentimental también ha sido tema de conversación, sobre todo por sus relaciones con Peso Pluma o el rapero Trueno, con quien incluso llegó a comprometerse.

Lamine Yamal, por su parte, vive un momento intenso tanto dentro como fuera del campo. Tras cumplir 18 años en julio, el delantero del Barça no solo es señalado como uno de los talentos más prometedores de Europa, sino que también se encuentra bajo un escrutinio mediático constante. Su ostentosa fiesta de cumpleaños y ahora su relación con Nicki Nicole lo mantienen en titulares más allá del fútbol.

Nicki Nicole y Lamine Yamal,
Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos (@lamineyamal).

Recientemente, el atacante brilló en la aplastante victoria de España sobre Turquía, que concluyó 6 a 0, en un compromiso válido por la segunda fecha del Grupo E de las Eliminatorias Europeas, rumbo al Mundial que organizarán el próximo año México, Canadá y Estados Unidos.

El combinado de Luis de la Fuente solventó el encuentro más complicado de su zona con una goleada histórica en territorio otomano, que le permite colocarse primera del Grupo E con seis puntos. Un resultado contundente que supone la mayor goleada de la historia de La Roja ante Turquía y el marcador más abultado a domicilio en una eliminatoria desde septiembre de 2017 (8 a 0 ante Liechtenstein).

En Konya brillaron especialmente Mikel Merino y Pedri. Ambos, junto a Martin Zubimendi, fueron la manija de un equipo que bordó el fútbol. Además, fueron muy protagonistas en los goles. El navarro anotó su primer hat-trick como profesional, mientras que el canario firmó su segundo doblete como internacional absoluto español. La nota negativa para una España, que suma 27 partidos oficiales sin perder y en la que debutó Jorge de Frutos, fue la lesión muscular de Nico Williams.

