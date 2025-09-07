Deportes

El momento en el que Colapinto debió interrumpir la rueda de prensa: qué le pasó al piloto de Alpine de Fórmula 1

El argentino tuvo que tomarse un instante y su reacción generó preocupación. Pero luego siguió hablando

El cansancio y calor de Colapinto en la rueda de prensa posterior al Gran Premio de Italia

Terminado el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, Franco Colapinto participó de la rueda de prensa habitual con los medios que tienen acreditación anual. Hubo una reacción del piloto argentino de 22 años que llamó la atención, ya que se tomó un instante para poder continuar con sus declaraciones.

El bonaerense se mostró muy cansado y admitió que la carrera había sido muy larga y dura. Luego de unos breves testimonios, cuando un periodista le dijo “Franco, te veo muy...”, el pilarense bajó la cabeza y se dirigió hacia su derecha. Luego se sentó y con la toalla se secó la transpiración. Acto seguido bebió un poco de agua. Fue un instante. Una vez que se repuso, se paró y continuó con la requisitoria periodística.

Franco simplemente tenía calor y necesitaba un momento para refrescarse y tomar algo”, le dijo una fuente de Alpine a Infobae. El integrante del equipo que se ve en el video es Sam Mallinson, el jefe de prensa de la escuadra francesa, quien lo fue a ayudar a Colapinto.

Este medio también habló con el periodista español Jorge Peiró, quien estuvo en ese momento y afirmó que “Franco no se desvaneció. Estaba muy cansado, dejó de hablar y tuvo que parar. Pero fue un momento y luego volvió a hablar”, explicó el comunicador ibérico que suele cubrir las carreras de F1.

Cabe destacar que durante la carrera, Franco manifestó unas molestias por unos calambres en la conversación por radio a su ingeniero Stuart Barlow.

Este domingo el pilarense resultó 17º a bordo del Alpine A525 en el histórico circuito italiano. Con un motor carente de potencia, Franco hizo lo que pudo y no tuvo chances de avanzar con sobrepasos.

El impulsor de la marca del Rombo tiene unos 20/30 caballos menos que los de los otros proveedores, Mercedes, Ferrari y Honda. En un escenario con tres rectas largas y una curva veloz como la Parabólica, tanto Colapinto como Gasly se vieron complicados.

Franco se clasificó en la 18ª colocación y volvió a superar a Gasly, que logró el 19º mejor crono. Aunque el argentino partió desde el puesto 16º, ya que Isack Hadjar (Racing Bulls) arrancó desde boxes por el cambio de motor y que Nico Hülkenberg (Sauber) no pudo comenzar la competencia y tras la vuelta previa desertó.

Con el correr de los giros y por las detenciones en los boxes de los otros competidores, Colapinto llegó a ubicarse undécimo, pero en ese momento hizo su única parada en la 33ª vuelta.

En el final, Franco recibió la orden del equipo para que le cediera su posición a Gasly, quien hizo su única detención en la 49ª ronda y le colocaron neumáticos blandos, que son lo que más rápido logran la adherencia en pista. Con el caucho fresco el galo igual lo iba a alcanzar al argentino.

La carrera en Monza la ganó Max Verstappen con su Red Bull. El podio lo completaron los corredores de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quien se mantiene en la cima del campeonato. El mencionado equipo inglés lidera el Campeonato Mundial de Constructores, donde Alpine continúa en la última posición por tener el peor auto de la temporada.

El campeonato seguirá el 21 de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán, en la carrera que se llevará a cabo en el circuito de Bakú, un escenario que la trae buenos recuerdos a Franco Colapinto ya que allí sumó sus primeros cuatro puntos en la F1 cuando fue octavo con el Williams en 2024 y al igual que los siete restantes son conocidos por el argentino.

