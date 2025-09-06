Deportes

Lautaro Midón irá por un nuevo título ante Daniel Vallejo en el M25 de Mar del Plata

El joven, uno de los prospectos más importantes del tenis nacional, intenta sumar puntos clave que lo acerquen a las qualies de los grande torneos. ¿A qué hora y por dónde ver el partido?

Lautaro Midón es uno de los principales proyectos del tenis nacional y este sábado va por un nuevo título

La definición del M25 de Mar del Plata estará a la altura de la celebración del centenario del Club Naútico, la emblemática institución que forjó a Guillermo Vilas y alberga, durante la vigente semana, un nuevo certamen internacional en el país. El correntino Lautaro Midón y el paraguayo Daniel Vallejo, los dos máximos preclasificados del cuadro de singles, definirán el título este sábado desde las 12:30. El duelo de tenistas categoría 2004 contará con transmisión en vivo a través del canal de YouTube oficial de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y del Canal DeporTV.

Midón, uno de los jóvenes albicelestes con mayor proyección, se quedó con el cruce de locales ante Nicolás Kicker por 7-5 y 7-5 tras dos horas y 20 minutos de juego. El oriundo de Corrientes, quien en marzo cumplió 21 años, venía de eliminar a Thiago Cigarrán, Bahtista Vilicich y Guido Justo en las rondas previas. Este sábado, el actual 264º del escalafón mundial buscará su séptimo título profesional de su carrera y el tercero de la temporada: seis meses atrás conquistó los M25 de Yerba Buena, en Tucumán, y de Luján.

En el turno inicial del Court Central, Daniel Vallejo derrotó al peruano Juan Pablo Varillas con parciales de 6-1 y 7-6(2). El paraguayo, ex número uno del escalafón mundial junior, cedió tan solo un set en cuatro cotejos. Luego de superar un complejo estreno frente al argentino Leonardo Aboian en tres mangas, el nacido en Asunción dejó en el camino a Mateo Del Pino y Fernando Cavallo, también locales.

Este sábado, el 252º del ranking ATP, que al igual que Midón se sitúa en la zona cercana a las qualies de Grand Slam, disputará su segunda final en suelo nacional en la temporada: en enero alcanzó dicha instancia del AAT Challenger Santander Edición Tigre, que se desarrolló en el Club Hacoaj, donde cayó, justamente, ante el limeño Juan Pablo Varillas.

Luego de que las condiciones climáticas hayan condicionado la actividad del jueves, el cuadro de dobles definió sus dos encuentros restantes el viernes. En una final puramente nacional, entre dos duplas albicelestes, Santiago De La Fuente y Lautaro Falabella se impusieron sobre sus compatriotas Valentín Basel y Franco Ribero por un ajustado 6-4, 3-6 y 10-6. La dupla que partió como máximos preclasificados alzó su segundo título profesional, tras campeonar en el M15 de Asunción, Paraguay, en septiembre de 2024.

La jornada del sábado contará con un único duelo: la definición de singles. El encuentro que protagonizarán Midón y Vallejo, que se transmitirá a través del canal de YouTube oficial de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y por DeporTV, cerrará una semana histórica que marcó el regreso de Mar del Plata al mapa tenístico.

A partir del 14 de este mes, Argentina volverá a ser testigo del mejor tenis del mundo: esta vez, la sede será el Sport Social Club de Villa María, Córdoba, con un Challenger de categoría 100. Entre los jugadores que disputarán el cuadro principal, se encuentran Emilio Nava (101º), Hugo Dellien (121º), Federico Gómez, Francesco Maestrelli, Alex Barrena, Lautaro Midón y Juan Pablo Varillas.

