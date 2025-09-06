Horacio Zeballos y Marcel Granollers van por la gloria en la final del dobles en el US Open: hora, TV y todo lo que hay que saber

Horacio Zeballos disputarán este sábado su segunda final del US Open

Un nuevo capítulo en la historia grande del tenis argentino está por escribirse. La dupla conformada por Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers disputará este sábado la final del dobles masculino del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada. El encuentro, que representa la segunda final de un Major para ellos en 2025, está programado para las 13:00 de nuestro país y se enfrentarán a la pareja británica compuesta por Joe Salisbury y Neal Skupski. La definición del certamen neoyorquino podrá seguirse en vivo a través de las señales de ESPN y la plataforma de streaming Star+.

El historial entre estas dos parejas de élite anticipa un duelo de máxima tensión. Hasta la fecha, se han enfrentado en tres ocasiones, con el detalle de que los hispanohablantes se impusieron en la pasada final de Roland Garros para quedarse con el primer título Grande como dupla. El cruce que se reeditará en el Arthur Ashe Stadium cuenta con otros dos antecedentes, uno por lado: los europeos celebraron en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, mientras que los latinos hicieron lo propio en la misma instancia de Wimbledon.

Para Zeballos y Granollers, esta final en Flushing Meadows tiene un matiz de revancha personal. En la edición de 2019, alcanzaron por primera vez el partido por el título en este mismo escenario. En aquella oportunidad, se midieron ante la formidable dupla colombiana de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes en ese momento eran los número uno del mundo y venían de consagrarse en Wimbledon. El desarrollo del encuentro fue favorable para los cafeteros, que se impusieron con un marcador de 6-4 y 7-5, dejando al argentino y al español a un paso de la gloria. Seis años después, con mucha más experiencia acumulada, buscarán cambiar la historia y levantar el trofeo que se les escapó.

La temporada 2025 ha sido, sin dudas, una de las más consistentes y exitosas para la pareja hispano-argentina. El punto cúlmine llegó a mediados de año en el polvo de ladrillo de París, donde conquistaron su primer título de Grand Slam juntos al ganar Roland Garros. Además del título en Francia, han mantenido una regularidad envidiable en el circuito, alcanzando instancias finales en varios torneos de categoría Masters 1000 y ATP 500, lo que les ha permitido consolidarse como una de las duplas más fuertes del planeta y llegar a Nueva York con la confianza en su punto más alto.

El recorrido de ambas parejas hasta la final del US Open ha sido un testimonio de su calidad. Zeballos y Granollers iniciaron su campaña con victorias en sets corridos sobre los serbios Miomir Kecmanovic y Hamad Medjedovic (6-3, 7-6) y los estadounidenses Mackenzie McDonald y Ethan Quinn (6-2, 6-2). En octavos de final, superaron una dura prueba ante el polaco Jan Zielinski y el checo Adam Pavlasek por 6-7, 6-3 y 7-6. En cuartos, vencieron al neerlandés Robin Haase y al alemán Constantin Frantzen por 7-5, 3-6 y 6-3, mientras que en semifinales se impusieron con autoridad a los locales Robert Cash y James Tracy por 6-3, 3-6 y 6-1.

Horacio Zeballos buscará meterse en el selecto grupo de los argentinos que alzaron el título en el Major estadounidense. Además de Guillermo Vilas (1977), Gabriela Sabatini (1990) y Juan Martín del Potro (2009), Paola Suárez en dobles (2002, 2003 y 2004) y Gustavo Fernández en tenis adaptado son los albicelestes que se consagraron en La Gran Manzana.