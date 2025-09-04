“Fiesta con 70 mujeres”: la explosiva versión sobre la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole

La eliminación de fotografías conjuntas en Instagram por parte de Lamine Yamal y Nicki Nicole ha intensificado los rumores sobre una posible ruptura, apenas trece días después de que ambos confirmaran públicamente su relación. Esta decisión ha generado una oleada de especulaciones y debates en redes sociales, donde la incertidumbre predomina entre seguidores y medios de comunicación. Incluso, las versiones de uno o más terceros en discordia.

El episodio que detonó la controversia fue la eliminación de todas las fotos en las que Lamine Yamal y Nicki Nicole posaban juntos. El futbolista no solo retiró estas imágenes, sino que también suprimió su foto de perfil, dejando únicamente su biografía con el distintivo “LY10” y el mensaje “God bless me”. Estas acciones fueron interpretadas por numerosos usuarios como señales de un distanciamiento, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de una ruptura.

La relación entre ambos se hizo pública el 25 de agosto, cuando Lamine Yamal compartió en sus historias de Instagram una imagen celebrando el cumpleaños número 25 de Nicki Nicole. En esa fotografía, ambos aparecían tomados de la mano, rodeados de rosas y globos, lo que puso fin a semanas de rumores y confirmó el vínculo ante sus seguidores. Antes de este anuncio, la presencia de la cantante en el 18 cumpleaños del futbolista y en partidos del Barça, donde lució la camiseta azulgrana con el dorsal 10, ya había alimentado las sospechas sobre un posible romance. Además, la pareja fue vista paseando por Mónaco y compartiendo momentos en Ibiza.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Usuarios de plataformas como X (antes Twitter) difundieron capturas de pantalla y teorías sobre la duración de la relación. El propio fantasista, hoy enfocado en la selección de España (fue titular en el triunfo 3-0 a Bulgaria por las Eliminatorias europeas para el Mundial 2026), se encargó de minimizar las habladurías a su alrededor.

“Últimamente se habla más de lo que hago fuera del campo que de lo que hago en él. Pero hablan de mí por lo que hago en el terreno de juego. Si jugara en Mataró, mi fiesta de cumpleaños no tendría ese impacto. No me importa lo que diga la gente. He entendido que todo lo que pasa en mi vida será comentado, y que muchas cosas son inventadas. No me afecta demasiado. Como dije el día de mi renovación, para lo bueno y para lo malo, solo escucho a mi círculo, que son los que realmente saben las cosas y lo que importa. Eso me favorece y me ayuda mucho, porque nunca verás a Lamine triste o feliz por algo que alguien más haya dicho. Sigo mi camino y mi mentalidad, y creo que eso es lo que me ha traído hasta aquí”, subrayó.

En este contexto, Jordi Martin, el periodista y paparazzi español que informó en profundidad los detalles de la separación de Shakira y Gerard Piqué, dio una explosiva versión sobre las razones de la ruptura entre Yamal y la cantante argentina.

La foto de Nicki y Yamal que se esfumó de las redes (@lamineyamal).

“Hace unos días nos enteramos que Nicki Nicole ya estaba conviviendo en la casa del futbolista en Barcelona. Pero es que la cantante se ha ido a la Argentina. ¿Y qué ha hecho el futbolista mientras la cantante se ha ido a la Argentina? Pues escaparse”, prologó el cronista en sus redes sociales.

“Escaparse con sus amiguitos a Sevilla, a Marbella, y disfrutar de la noche andaluza. ¿Qué hacen Lamine Yamal y sus amigos? Vuelven a contratar, a pedir, para esa fiesta privada a muchas chicas. Muchas, muchas chicas. Cuando digo muchas, es que yo he fotografiado a Lamine Yamal en fiestas con muchas chicas. La última vez que fotografié a Lamine Yamal en una de sus fiestas en Barcelona había 70 chicas. ¿Cómo le sentarán a Nicki Nicole todas estas informaciones?“, se preguntó Martin, y le adosó un condimento desconocido a la vertiginosa y popular novela.

Yamal, en su polémica fiesta de cumpleaños (Fuente: Instagram)