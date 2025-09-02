Deportes

Polémica en Barcelona por el cruce entre Lamine Yamal y el DT Hansi Flick por los “egos” dentro del vestuario

Tras el empate ante el Rayo Vallecano por 1-1 el entrenador alemán lanzó una advertencia en rueda de prensa

Lamine Yamal le contestó a Hansi Flick

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, no ocultó su insatisfacción tras el empate 1-1 ante Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas, un resultado que dejó al equipo catalán alejado temporalmente de la cima de LaLiga. En la rueda de prensa posterior, el alemán centró sus críticas en los errores propios y evitó escudarse en la ausencia de la tecnología de videoarbitraje (VAR) o en las condiciones del césped: “No hay excusas, ya saben cómo soy. Tenemos que controlar más el balón y tener más posesión porque este es nuestro estilo de juego. La intensidad no ha sido buena. El estado del césped no tiene nada que ver”, expresó el técnico alemán con énfasis.

La reacción de Flick ante el rendimiento del conjunto blaugrana fue contundente. El técnico explicó que el partido se complicó por factores internos más que externos y subrayó que el Rayo Vallecano realizó un partido sobresaliente, destacando especialmente el papel de su portero: “Concuerdo con Lamine sobre la falta de intensidad, pero hemos hecho demasiados errores. En la primera parte pudimos hacer un segundo gol, pero el Rayo ha jugado de manera fantástica. No estoy contento con el equipo porque hemos tenido demasiadas pérdidas de balón”, indicó Flick.

Las declaraciones llegaron en un contexto en el que el VAR no funcionó correctamente y el césped presentaba un aspecto poco óptimo. A pesar de estos contratiempos, el entrenador alemán quiso dejar claro que ambos equipos se enfrentaron a las mismas condiciones y no utilizaría argumentos externos para justificar el empate: “Normalmente decimos que los equipos tienen que tener las mismas condiciones, así que no sé lo que ha pasado con el VAR. Buscar soluciones para esto no es mi trabajo. Ni para nosotros ni para el Rayo ha ido bien esta circunstancia”, comentó Flick.

En la rueda de prensa Flick fue consultado sobre la posibilidad de una “Laminedependencia” en el equipo, es decir, una dependencia excesiva de las actuaciones de Lamine Yamal. Flick negó esta acusación y mencionó a otros jugadores claves como Pedri, Raphinha o Frenkie. Además, insistió en los valores colectivos y la necesidad de evitar que los individualismos perjudiquen al grupo: “El año pasado jugamos y trabajamos como equipo y lo más importante es que no haya egos porque esto mata al éxito del equipo”.

Hansi Flick habló de la importancia del trabajo en equipo

Las palabras del entrenador resonaron en el vestuario del FC Barcelona y pronto recibieron respuesta por parte del propio Lamine Yamal, quien fue entrevistado por RTVE. El joven extremo expresó su visión sobre el toque de atención de Flick relativo a los egos dentro del plantel: “Eso es lo que piensa cada uno, después de un empate sale de estar caliente, al final hay que ganar, pero no creo que tenga nada que ver”, sostuvo Yamal, para después restar importancia a una posible crisis interna: “Hemos sacado siete puntos de nueve en campos muy difíciles, que eso la gente no lo cuenta”.

“No hemos jugado en nuestro campo aún, solo fuera. No creo que tenga que ver con nada de eso, tiene que ver con que no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que acabamos. Tiene razón en que tuvimos muchos fallos, pero puede pasar. Hay que recuperar cuanto antes el nivel y estar preparados para el siguiente partido”, sentenció.

De acuerdo con RTVE, el atacante del Barcelona consideró que el bajón respecto al final de la campaña anterior no obedece tanto a problemas de vestuario, sino a una cuestión de ritmo: “Yo creo que tiene más que ver en que no empezamos la temporada con la intensidad con la que acabamos la anterior, más que por los egos del vestuario”. El futbolista insistió en que el equipo es joven y mantiene una fuerte motivación por seguir compitiendo en lo alto: “La Liga es muy larga, tenemos que ser regulares”.

Yamal marcó el 1-0 del Barcelona en Vallecas

Consultado por las opiniones externas y la presión mediática, Yamal respondió con tranquilidad sobre su enfoque para gestionar las críticas: “La verdad es que no me afectan. Ya me he dado cuenta de que todo lo que pase en mi vida será hablado y por muchas partes, inventado porque han pasado cosas en mi vida que yo no sabía. No me importa mucho, al final ya lo dije el día de mi renovación, tanto para lo bueno como para lo malo, solo escucho a mi círculo que es el que de verdad sabe las cosas y lo que importa. Es algo a favor mío que me ayuda mucho porque nunca escucharás que Lamine está triste o contento por algo que ha dicho otra persona. Sigo mi camino, sigo con mi mentalidad que yo creo que es lo que me ha llevado hasta aquí”.

El empate en Vallecas dejó al FC Barcelona provisionalmente por detrás del Real Madrid y el Athletic Club en la clasificación de La Liga. El siguiente compromiso oficial del conjunto dirigido por Flick será el 14 de septiembre frente al Valencia. Cuatro días más tarde, los azulgranas inaugurarán su participación en la Champions League ante el Newcastle United en la primera fecha de la fase de grupos.

