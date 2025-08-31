Deportes

El drástico cambio de look de una gloria del fútbol argentino que llamó la atención de los fanáticos

Fernando Redondo acudió al estadio Martínez Valero para ver a su hijo en la victoria del Elche y sorprendió a la afición desde la grada

El estadio Martínez Valero fue testigo de un inesperado cambio de look de Fernando Redondo, durante el encuentro entre Elche y Levante, donde el ex futbolista argentino asistió para apoyar a su hijo, Federico Redondo, reciente fichaje del conjunto ilicitano. La presencia del antiguo centrocampista del Real Madrid y de la selección argentina, quien acaparó las miradas desde la grada, marcó la noche no solo por la relevancia familiar sino por su renovada imagen.

Tal como se lo pudo ver en la transmisión del encuentro, Fernando Redondo apareció en el paclo con unas gafas de marco negro y una cabellera oscura y corta, una apariencia muy distinta de la melena rubia y voluminosa que lucía en sus años como profesional.

Para muchos aficionados, el aspecto del ex jugador resultó casi irreconocible. “Parecía otra persona”, comentó un usuario en las redes sociales, reflejando la sorpresa entre los seguidores que asociaban su figura con el emblemático estilo de finales de los noventa. “Irreconocible”, sentenció otro.

El propio estadio fue escenario de otro punto de interés: Federico Redondo que, tras debutar oficialmente en el duelo anterior ante el Atlético de Madrid de visitante, esta vez tuvo la oportunidad de jugar los últimos minutos contra el Levante de local. .

El joven centrocampista de 22 años, formado en Argentinos Juniors, aterrizó este verano en la Liga española tras su paso por el Inter de Miami, donde disputó 60 partidos oficiales, dos goles, cuatro asistencias y acumuló 3.700 minutos en cancha.

De acuerdo con la cobertura de AS, Federico Redondo firmo contrato con el equipo ilicitano hasta 2030. Su papel como pivote organizador ha llamado la atención por su proyección internacional y por la herencia familiar que supone su apellido en el fútbol europeo.

En la grada, Fernando Redondo siguió de cerca cada movimiento de su hijo, mientras la atención de las cámaras y los aficionados se dividía entre el partido y la metamorfosis estética del ex capitán merengue. Durante el encuentro, la familia Redondo vivió el triunfo por 2-0 de local con el debutante en cancha y el padre en tribuna.

Además de la visita del argentino, la jornada incluyó un homenaje a Javier Pastore, mediocampista cordobés que vistió la camisa del Elche durante una campaña y media. El club le ofreció una camiseta con el dorsal 15, número con el que disputó trece partidos, acompañado del reconocimiento del director general, Pedro Schinocca. Pastore fue recibido con una fuerte ovación y, aunque su etapa estuvo marcada por lesiones, su figura permaneció en el recuerdo de la afición.

El fichaje de Federico Redondo por el Elche implica la extensión de la presencia argentina en el club y el refuerzo de la identidad sudamericana sobre el césped valenciano. El mediocampista, que cuenta con experiencia en los combinados sub-20 y sub-23 de Argentina, se incorpora a la disciplina dirigida por Éder Sarabia, quien aprovechó para tomarse una foto con la ex leyenda del Real Madrid y compartirla en sus redes sociales: “Fernando Carlos Redondo Neri. Ídolo máximo. Zurdo, elegante, poderoso… El fútbol se jugaba al ritmo que él marcaba. Infinidad de veces me creí Redondo en el patio del colegio", escribió en su cuenta de twitter.

