Se confirmaron las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura: cuándo se jugará el clásico entre Independiente y Racing

El duelo más atractivo de la décima jornada tendrá lugar después de la serie de la Academia ante Vélez por los cuartos de la Libertadores. Todos los horarios

¿Quién se llevará el título del Torneo Clausura?

El Torneo Clausura ya dejó atrás su inicio con las primeras seis jornadas disputadas y, en la antesala a un parate de dos semanas por fecha FIFA, los 30 equipos de la Primera División empiezan a jugarse sus últimas cartas para soñar con el título, pelear el acceso a copas internacionales y evitar el descenso. Con eso en mente, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó cuál será la grilla de partidos para las fechas 8, 9 y 10 del campeonato, con el foco puesto en el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing.

El Rojo y la Academia se medirán el domingo 28 de septiembre desde las 15:15 en el Estadio Presidente Perón por la décima jornada del certamen en el cruce interzonal de esa fecha. Este duelo será inmediatamente posterior a la serie de Racing ante Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Vale destacar que la octava también tendrá el compuesto interzonal porque todos los conjuntos chocarán contra pares de sus zonas antagónicas. De hecho, el equipo de Julio Vaccari recibirá a Banfield, mientras que los liderados por Gustavo Costas enfrentarán a San Lorenzo en el Cilindro.

Además, Boca Juniors visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito el domingo 14 de septiembre desde las 17:30. El domingo 21 irá ante Central Córdoba en La Bombonera (16:45) y el sábado 27 viajará a Florencio Varela para enfrentarse a Defensa y Justicia (19:00).

Por otro lado, River Plate encarará una seguidilla de partidos que tendrá en el medio a la llave de cuartos de la Libertadores, una situación idéntica a lo que les sucede a Racing, Vélez y Estudiantes. De hecho, el Pincha será el rival del Millonario el sábado 13 en La Plata (19:00). A continuación, la Banda será local de Palmeiras en la ida de cuartos, irá contra Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro el sábado 20 (21:15), afrontará la revancha contra el Verdao en Brasil y el domingo 28 será anfitrión de Deportivo Riestra (18:00).

Independiente y Racing jugarán por la fecha 10 del Torneo Clausura

TODOS LOS PARTIDOS DE LA FECHA 8, 9 Y 10

Fecha 8 (interzonal)

Jueves 11 de septiembre

20.00 Belgrano – San Martín SJ

Viernes 12 de septiembre

14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba

19.00 Racing – San Lorenzo

19.00 Huracán – Vélez

21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza.

21.15 Newell’s – Atlético Tucumán

Sábado 13 de septiembre

14.30 Godoy Cruz – Barracas Central

16.45 Independiente – Banfield

19.00 Estudiantes – River

21.15 Sarmiento – Aldosivi

Domingo 14 de septiembre

15.00 Gimnasia – Unión

15.00 Instituto – Argentinos

17.30 Rosario Central – Boca

20.00 Tigre – Talleres

20.00 Defensa y Justicia – Platense

Fecha 9

Viernes 19 de septiembre

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B)

19.00 Huracán – Racing (Zona A)

19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B)

21.15 Lanús – Platense (Zona B)

Sábado 20 de septiembre

14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal)

16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A)

21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B)

Domingo 21 de septiembre

14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)

16.45 Boca – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Argentinos – Banfield (Zona A)

19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B)

21.15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)

Lunes 22 de septiembre

19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A)

Fecha 10

Viernes 26 de septiembre

19.00 Banfield – Unión (Zona A)

19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B)

21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)

Sábado 27 de septiembre

14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)

14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)

19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)

21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B)

Domingo 28 de septiembre

15.15 Racing – Independiente (interzonal)

18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B)

20.15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)

20.15 Instituto – Lanús (Zona B)

Lunes 29 de septiembre

15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)

20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)

Martes 30 de septiembre

19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”

Tras la condena por abuso a Julieta Prandi, Claudio Contardi pidió la nulidad del juicio

Los presidentes de Cámaras Federales Penales expresaron su preocupación por el DNU que regula la administración de bienes decomisados

Eduardo Kovalivker se presentó en Comodoro Py y entregó su celular en la causa por coimas en ANDIS

Receta de hamburguesas de quinoa y zanahoria, rápida y fácil

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

¿Por qué las motos eléctricas conquistan Querétaro? Beneficios y modelos que ya puedes probar

Borneo, la isla que perdió a la mitad de sus orangutanes y ahora lucha por salvar la especie

La ONU evalúa crear una Fuerza de Supresión de Bandas para frenar el violento avance de las pandillas en Haití

El desconsuelo de Dillom al anunciar la reprogramación de su show: “Todavía no nos dieron fecha”

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara: “Voy por todo”

El hijo de “Locomotora” Oliveras contó que fue él quien halló a su madre tirada en el piso por un ACV: “Quedé shockeado”

El abogado de la China Suárez habló de las agresiones que recibe la actriz en redes sociales

Lali Espósito celebró el cumpleaños 39 de su hermana Anita: “Te admiro”