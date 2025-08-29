Argentina ganó una dramática definición en suplementario ante Puerto Rico y se clasificó a las semifinales de la AmeriCup

Argentina superó a Puerto Rico y avanzó a las semifinales de la AmeriCup (Prensa Confederación Argentina de Básquet)

La selección masculina de básquet de Argentina consiguió una victoria decisiva ante Puerto Rico por 82-77 en tiempo suplementario y avanzó a las semifinales de la AmeriCup 2025 que se disputa en Managua, Nicaragua. El conjunto dirigido por Pablo Prigioni demostró solidez defensiva, temple y capacidad de reacción en los momentos más exigentes, reafirmando su condición de vigente campeón continental y extendiendo su permanencia entre los mejores equipos de América.

El encuentro, disputado en el Polideportivo Alexis Argüello, se desarrolló bajo un clima de paridad y tensión desde el inicio. Tras un comienzo equilibrado y de escaso goleo, Argentina impuso un parcial de 12-0 mediado el primer cuarto, lo que le permitió concluir ese período arriba 18-11. El buen arranque albiceleste se basó en una defensa firme, presión en toda la cancha y control de los rebotes, además de un eficaz trabajo sobre los lanzadores exteriores de Puerto Rico.

La reacción boricua no se hizo esperar. El tridente formado por Alfonso Plummer, Ángel Romero y José Alvarado elevó el ritmo para igualar las acciones. El conjunto puertorriqueño se apoyó en su potencia interior y su capacidad atlética, y consiguió quedarse con el segundo cuarto 24-18. El dominio cambió de manos, aunque Argentina se fue al entretiempo con leve ventaja, 36-35, manteniendo intactas sus opciones gracias a rápidos contragolpes tras recuperar el balón.

El regreso de los vestuarios favoreció a Puerto Rico, que encontró soluciones gracias a la puntería de Alvarado, figura ofensiva del partido. Los centroamericanos lograron encestar cuatro triples en ese tercer segmento y por momentos impusieron una defensa cerrada, dificultando el ataque de Argentina. Al término del tercer cuarto, los boricuas encabezaban el marcador 59-51, tras haber hallado espacios para transiciones rápidas y ataques efectivos desde larga distancia.

El desafío para la selección argentina se intensificó al compás de la desventaja y la presión de un rival que parecía consolidar su dominio. Puerto Rico estiró la diferencia hasta 64-53 a poco de iniciado el último cuarto, amparado también en la experiencia de Alvarado. El equipo argentino recurrió a variantes tácticas y defensivas, como una eficaz defensa zonal comandada por Juan Fernández. El joven de 22 años fue una de las figuras del conjunto albiceleste al redondear una planilla con 18 puntos, 5 robos, 3 asistencias y 8 tapas, igualando el récord absoluto en la historia de la AmeriCup.

En ese contexto, la remontada albiceleste tomó forma desde el sacrificio colectivo y la lucidez en las decisiones. Gonzalo Corbalán igualó el marcador en 70 puntos desde la línea de libres a falta de menos de un minuto. Los últimos segundos de tiempo regular ofrecieron un dramático intercambio de ataques, pero ninguna de las selecciones logró romper el empate, lo que forzó la disputa de un tiempo suplementario.

Argentina se medirá ante Canadá en semifinales (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Durante los cinco minutos extra, Argentina mostró su mejor versión. Juani Marcos lideró las primeras ofensivas con inteligencia, aportando tanto en la conducción como en las anotaciones. El equipo nacional capturó rebotes clave y recuperó balones, aprovechando el desgaste físico de Puerto Rico. La defensa firme y el apoyo de jugadores como Nicolás Brussino y José Vildoza contribuyeron a sostener la ventaja recién adquirida. Vildoza, en particular, aportó puntos, rebotes y asistencias en los momentos de máxima presión.

El resultado final, 82-77, selló el acceso de Argentina a las semifinales de la AmeriCup, instancia en la que enfrentará el sábado a Canadá, equipo que eliminó a Colombia en cuartos de final. La campaña de los dirigidos por Prigioni hasta aquí incluyó victorias sobre Nicaragua y Colombia y una derrota cerrada ante República Dominicana, antes del resonante triunfo frente a Puerto Rico en cuartos.

Además de Juan Fernández, también se destacaron Vildoza, con 18 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, Corbalán (14 puntos), Juani Marcos (10 puntos y 5 asistencias) y Brussino, quien acumuló un doble-doble: 11 puntos y 12 rebotes.

La victoria ante Puerto Rico refuerza el ciclo que la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) busca consolidar. Desde 1999, el seleccionado mayor argentino se instala de forma ininterrumpida entre los cuatro primeros de América, sumando logros a nivel continental y mundial.

Por el otro lado del cuadro, Brasil se impuso sobre República Dominicana y Estados Unidos superó a Uruguay en los otros choques de cuartos de final, sellando su pase a semis.

Resultados de la selección argentina en la AmeriCup 2025

Primera etapa – Grupo C

1. Victoria 94-70 Vs. Nicaragua.

2. Derrota 84-83 vs. República Dominicana.

3. Victoria 84-83 vs. Colombia.

Cuartos de final

Victoria 82-77 vs. Puerto Rico.

Plantel de la selección argentina

• 1 - Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pívot - 25 años

• 6 - Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años

• 9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años

• 10 - Gonzalo Corbalan - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años

• 11 - José Vildoza - Bàsquet Girona - (España) - Base - 29 años

• 16 - Dylan Bordon - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años

• 18 - Gonzalo Bressan - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pívot - 23 años

• 20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años

• 21 - Juan Fernandez - Bàsquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años

• 22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años

• 23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años

• 44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años