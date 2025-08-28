Impacto en el fútbol sudamericano: detuvieron a un jugador, acusado de pilotear una avioneta cargada de cocaína

El mediocampista durante su detención y en su rol de futbolista

La detención de Edward Vaca Hurtado, futbolista boliviano y actual integrante del club Ciudad Nueva de Santa Cruz, ha generado conmoción en los ámbitos deportivo y judicial de Sudamérica. El mediocampista, de 25 años, fue imputado por presunta tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, tráfico internacional y asociación criminal, tras un operativo policial realizado en Paraguay, según informó ABC. La investigación lo vincula con la organización criminal liderada por el uruguayo Sebastián Marset, uno de los nombres más notorios del narcotráfico en el continente.

El operativo que permitió la detención de Vaca y otros tres ciudadanos paraguayos se desarrolló entre la tarde del 22 de agosto y la madrugada del 23 de agosto de 2025, en la colonia Kururu, distrito de Santaní, departamento de San Pedro. Todo comenzó cuando la avioneta Cessna 206 Stationair, con matrícula boliviana CP-3251, realizó un aterrizaje forzoso en un establecimiento rural propiedad de Sergio Soria Cabrera debido a desperfectos mecánicos. Minutos después, otra aeronave descendió en la misma pista clandestina, presuntamente para efectuar el trasbordo de un cargamento de droga. La llegada de la policía desencadenó un enfrentamiento armado, que terminó con la detención de los implicados, entre ellos Vaca, quien se encontraba oculto en una zona boscosa junto al dueño del predio, de acuerdo con los detalles recabados por el citado medio.

Horas más tarde, cerca de las 03:00, un grupo de aproximadamente diez hombres llegó al lugar en dos camionetas, una Nissan Frontier y una Toyota Fortuner, aparentemente con la intención de rescatar o destruir la avioneta. Los agentes antidrogas, que permanecían en el sitio, repelieron el intento a tiros. Los desconocidos abandonaron los vehículos y huyeron a pie, pero dos de ellos, Juan Fernando Cañete y Librado Díaz Cañete, fueron alcanzados y detenidos. Posteriormente, Díaz Cañete fue liberado tras comprobarse que su función era la de mecánico, convocado para revisar la aeronave averiada.

La fiscal Elva Cáceres, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, imputó a Vaca por presunta tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, tráfico internacional y asociación criminal. Según la hipótesis fiscal, Vaca y Luis Darío Barreto, otro de los detenidos, serían piloto y copiloto de la avioneta utilizada para transportar cocaína desde Bolivia hacia Paraguay. El informe policial, citado por ABC, sostiene que ambos forman parte de una estructura criminal vinculada a Marset, dedicada al tráfico aéreo de drogas en la región.

La investigación apunta a que la pista clandestina del establecimiento rural funcionaba como centro logístico para el abastecimiento de combustible y la coordinación de vuelos ilícitos, facilitando el tránsito de aeronaves cargadas con cocaína hacia otros países de la región.

La causa quedó a cargo de la jueza especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, quien también instruye el expediente de la Operación A Ultranza, un caso de alto perfil que involucra a Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, detenida y extraditada previamente. La conexión entre ambos procesos refuerza la hipótesis de una red criminal transnacional con ramificaciones en Bolivia y Paraguay, y con la logística aérea como uno de sus principales métodos de operación.

Las autoridades incautaron la avioneta, restos de presunto clorhidrato de cocaína y los vehículos utilizados en el operativo, elementos que, según la fiscalía, constituyen pruebas clave para sostener la acusación de tráfico internacional de drogas. El papel de Vaca como piloto y su trayectoria deportiva han generado un impacto particular en la opinión pública, dada la notoriedad del jugador, quien también jugó en Blooming y en Real Santa Cruz, y que se convirtió en noticia por un ilícito y no por sus virtudes con la pelota en los pies.