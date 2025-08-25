Conmoción en Ecuador por la muerte del futbolista Marcos Olmedo en un accidente de tránsito: el video

Olmedo había permanecido en el banco de suplentes en el último partido del Mushuc Runa, un día antes de su muerte (AFP)

El fútbol ecuatoriano se vio sacudido por la muerte de Marcos Olmedo, mediocampista de Mushuc Runa, en un accidente de tránsito en la vía Quinindé-Las Golondrinas, sector La Pimienta, provincia de Esmeraldas. El siniestro, registrado a las 06:55, se cobró la vida del jugador de 26 años y de otras dos personas, generando consternación en el mundo del deporte.

De acuerdo con los primeros reportes de los diarios El Comercio y El Universo de Ecuador, Olmedo se habría quedado dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control de su vehículo y chocara de frente contra otro automóvil. El impacto fue tan fuerte que ambos vehículos resultaron gravemente dañados. El futbolista fue trasladado herido a una casa de salud en Quinindé, donde falleció. Las otras dos víctimas, de 30 y 34 años, murieron en el lugar del accidente.

En las últimas horas trascendió el video que muestra cómo uno de los automóviles invade el carril contrario y se produce la colisión, mientras un motociclista logra esquivar la escena por escasos centímetros.

La noticia del fallecimiento de Marcos Olmedo se difundió rápidamente en la mañana del domingo, generando reacciones inmediatas en redes sociales y entre los clubes del país. El Nacional, equipo con el que el mediocampista conquistó la Copa Ecuador en 2024, publicó un mensaje de despedida en el que destacó el aporte del jugador a la historia del club y expresó sus condolencias a la familia y allegados. Otras instituciones como Independiente del Valle, Aucas y Barcelona SC también manifestaron su pesar por la pérdida.

El momento del accidente en el que murió el futbolista Marcos Olmedo

Marcos David Olmedo Garrido, nacido el 1 de junio de 1999 en Guayaquil, inició su formación en las divisiones inferiores de Norte América y Deportivo Azogues. En 2017 se incorporó al equipo Sub 20 de Aucas, donde permaneció hasta 2018. Su debut profesional se produjo en 2019 con Aucas, club en el que jugó hasta 2021, antes de pasar por América de Quito ese mismo año. En 2022 se sumó a Macará, donde se consolidó como mediocampista. En 2023 tuvo una breve etapa en Liga de Quito y luego regresó a Macará. En 2024 defendió la camiseta de El Nacional, logrando el título de la Copa Ecuador, y para el segundo semestre de 2025 fue fichado por Mushuc Runa.

A lo largo de su carrera, Olmedo disputó 95 partidos oficiales, anotó un gol —con El Nacional ante Deportivo Cuenca—, brindó dos asistencias, recibió 20 tarjetas amarillas y una expulsión, y acumuló 6.033 minutos en cancha. Su último partido como titular fue el 27 de julio de 2025, en la derrota de Mushuc Runa ante Técnico Universitario en el Estadio Olímpico de Riobamba. Posteriormente, integró la banca de suplentes en los encuentros frente a Liga de Quito, Libertad, Aucas y Macará, este último el día previo a su fallecimiento.

Mushuc Runa, equipo con el que Olmedo disputaba la segunda mitad de la temporada, se encontraba en plena lucha por evitar el último lugar de la tabla de posiciones. El mediocampista había sido convocado para el partido ante Macará en Ambato, donde permaneció en el banco de suplentes durante los 90 minutos.

“Con profundo pesar, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador, Marcos Olmedo. Nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos por este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos”, escribió su equipo en la red social X (antes Twitter).