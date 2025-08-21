Deportes

Los Pumas confirmaron la formación para el segundo partido del Rugby Championship ante los All Blacks

El seleccionado argentino oficializó su alineación titular para el duelo del sábado, en busca de un nuevo hito para el rugby nacional

Por Pablo Deluca

Jordie Barrett, de Nueva Zelanda,
Jordie Barrett, de Nueva Zelanda, conduce el balón en un partido del campeonato de rugby ante Argentina, el sábado 16 de agosto de 2025, en Córdoba (AP Foto/Nicolás Aguilera)

Felipe Contepomi confirmó la formación que presentarán Los Pumas en el segundo compromiso del Rugby Championship, que será el próximo sábado frente a Nueva Zelanda en el estadio José Amalfitani. Solamente hará dos cambios con respecto al primer encuentro: Mateo Carreras y Juan Martín González por Rodrigo Isgró y Marcos Kremer. El kickoff está pautado para las 18:10 y el cotejo se podrá ver a través de Disney+.

El head coach oficializó la nómina de jugadores que saldrá al campo con el objetivo de levantar cabeza luego de la derrota inicial por 41-22 en Córdoba y lograr la primera victoria ante los hombres de negro en suelo argentino.

El partido presenta una oportunidad única ya que, si bien Los Pumas han vencido a los All Blacks en tres ocasiones en los últimos años, nunca lo pudieron lograr como local y sería un regalo inmenso para los seguidores del rugby argentino que se acerquen al Estadio de Vélez Sarsfield.

Rodrigo Isgró tackleado por Codie
Rodrigo Isgró tackleado por Codie Taylor y Fabian Holland (Photo by Diego LIMA / AFP)

El partido en Buenos Aires se presenta como el segundo duelo entre Argentina y Nueva Zelanda en el país. Por otro lado, Sudáfrica se enfrenta a Australia a las 12:10 del mediodía en el otro partido de la segunda fecha del RCH.

Luego de una semana intensa y con algunos cambios de entrenamiento no habituales debido a la intensa lluvia del martes y miércoles, Argentina llega con lo mejor posible para el segundo enfrentamiento ante Nueva Zelanda. Los dos ingresos buscan ganar obtención y experiencia. González es un jugador muy importante para el line y Carreras es determinante en las puntas, algo clave para estos partidos contra equipos de primer nivel.

Por otro lado, el seleccionado argentino intentará estirar la buena racha jugando de local en Vélez, ya que el último antecedente de Los Pumas en el estadio del Fortín fue frente a Francia en 2024, con un marcador de 33 a 25.

El xv inicial de Los Pumas:

Delgado intentando derribar a Cortez
Delgado intentando derribar a Cortez Ratima (Photo by Diego LIMA / AFP)
  1. VIVAS, Mayco (32 caps)
  2. MONTOYA, Julián (C) (109 caps)
  3. DELGADO, Pedro (5 caps)
  4. MOLINA, Franco (13 caps)
  5. RUBIOLO, Pedro (24 caps)
  6. GONZÁLEZ, Juan Martín (43 caps)
  7. MATERA, Pablo (VC) (113 caps)
  8. OVIEDO, Joaquín (14 caps)
  9. GARCÍA, Gonzalo (12 caps)
  10. ALBORNOZ, Tomás (18 caps)
  11. CARRERAS,Mateo (27 caps)
  12. CHOCOBARES, Santiago (28 caps)
  13. CINTI, Lucio (35 caps)
  14. DELGUY, Bautista (34 caps)
  15. MALLÍA, Juan Cruz (VC) (43 caps)

Suplentes:

16. RUIZ, Ignacio (19 caps)

17. TETAZ CHAPARRO, Nahuel (80 caps)

18. SCLAVI, Joel (28 caps)

19. PETTI, Guido (90 caps)

20 KREMER, Marcos (74 caps)

21. BENÍTEZ CRUZ, Simón (4 caps)

22. CARRERAS, Santiago (56 caps)

23. PICCARDO, Justo (5 caps)

Árbitro: Nic Berry (AUS)

Asistente 1: Pierre Brousset (FFR)

Asistente 2: Morné Ferreira (SARU)

TMO: Marius van der Westhuizen (SARU)

FPRO: Damon Murphy (RA)

Estadio: José Amalfitani, Vélez Sarsfield (Buenos Aires)

