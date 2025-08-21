A los 29 años, se retiró Jakub Jankto, el futbolista que se declaró homosexual: su emotivo mensaje

Jakub Jankto se retiró a los 29 años por una grave lesión (REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Jakub Jankto, el primer futbolista en actividad que hizo pública su homosexualidad, anunció el final de su carrera profesional a los 29 años. El checo, que jugó la última temporada en el Cagliari de Italia, lo lo dio a conocer por sus redes sociales.

La noticia confirma el retiro de un jugador que no solo desafió los límites del deporte, sino que también abrió un camino inédito en el fútbol de élite.

El anuncio de Jankto puso fin a una carrera que incluyó 45 partidos internacionales y cuatro goles con la selección de la República Checa. Además, cerró un capítulo que comenzó en febrero de 2023, cuando el centrocampista decidió romper el silencio y compartir públicamente su orientación sexual. “Soy homosexual y ya no quiero ocultarme”, expresó entonces en un mensaje que, según The New York Times, le valió una oleada de apoyo y lo convirtió en referente para muchos deportistas que aún viven su elección en la sombra.

El comunicado de Jakub Jankto en su cuenta de Instagram

La decisión de colgar los botines no responde únicamente a motivos personales. Jankto arrastraba una lesión de tobillo de tercer grado que, según sus propias palabras, “me destrozó completamente los ligamentos”. El futbolista explicó que intentó sobreponerse al dolor durante toda la temporada, pero la persistencia de las molestias físicas y la imposibilidad de rendir al máximo nivel precipitaron su retirada. “Intenté superarla para llegar al final del año, pero mi hijo fue clave en mi decisión”, reconoció el volante, subrayando la importancia de la familia en este momento de su vida.

El impacto de su declaración pública en 2023 fue inmediato. Jankto, entonces cedido en el Sparta Praga por el Getafe, también jugó en Italia en la Sampdoria, Udinese y Ascoli, se convirtió en el primer jugador de La Liga en hacer pública su homosexualidad y uno de los pocos en la historia del fútbol profesional en dar ese paso mientras seguía en activo. “Espero que todo continúe como si no hubiera pasado nada. Quiero seguir adelante como un jugador de fútbol, no como una persona homosexual”, manifestó en su momento.

La reacción de su entorno fue determinante. Su ex mujer, quien compartió con él los momentos más difíciles del proceso, expresó su orgullo por la valentía de Jakub: “Estoy orgullosa de que Jankto haya podido reunir la fuerza suficiente para contarlo públicamente. Es el primer futbolista en activo que lo anuncia. Los demás, quizá, lo mantienen en secreto por miedo”, declaró en una entrevista recogida por The New York Times. Añadió que lo fundamental ahora es que el exjugador “esté cómodo y feliz”, y destacó el alivio que supuso para él poder vivir su vida sin temor al rechazo.

Jakub Jankto y su pareja

A lo largo de su carrera, Jankto defendió los colores de equipos como Udinese, Ascoli, Sparta Praga, Cagliari y Getafe. Su paso por diferentes ligas europeas le permitió consolidarse como un centrocampista versátil y comprometido, aunque la última etapa estuvo marcada por la escasa participación y los problemas físicos.

El futuro inmediato de Jankto apunta a un regreso a Praga, donde reside su hijo y donde podría iniciar una nueva etapa como entrenador en la cantera del Dukla. Aunque su carrera profesional concluye de forma prematura, su legado trasciende los terrenos de juego. La frase con la que comunicó su orientación sexual “Quiero vivir mi vida en libertad, sin temores, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor”, resume el espíritu con el que afrontó tanto los desafíos deportivos como los personales.

El comunicado de Jakub Jankto:

“He recibido muchos mensajes preguntando si continuaré mi carrera en el fútbol. Lamentablemente, no será así. La razón es simple: sufrí una lesión muy grave en un ligamento, completamente dañado. Intenté superar el dolor durante todo el año, pero fue demasiado intenso y no pude continuar; por eso decidí dejar el fútbol”.

“Sin embargo, la razón principal fue mi hijo, a quien no he visto durante muchos meses y con quien quiero estar cerca en Praga. Decidí cambiar mi vida porque solo tenemos una familia. Elegí quedarme en Praga y dedicar toda mi experiencia a los niños, incluido mi hijo”.