Impacto en el mercado: un campeón europeo necesita con urgencia un delantero y quiere a Mauro Icardi

El delantero viene negociando una extension de su vínculo con el Galatasaray, pero su futuro puede estar lejos de Turquía

Icardi, de 32 años, podría volver al fútbol italiano

El Napoli, actual campeón de la Serie A, ha incluido a Mauro Icardi en su lista de posibles fichajes tras la lesión de Romelu Lukaku, una noticia que ha generado malestar entre los seguidores del Galatasaray. Según informaron Fanatik y Hurriyet, el interés del club italiano en el delantero argentino ha intensificado la tensión entre ambas aficiones, especialmente por los antecedentes recientes en el mercado de transferencias.

El revés para el Napoli se produjo durante un partido amistoso frente al Olympiakos, donde el equipo dirigido por Antonio Conte ganó 2-1, pero perdió a Lukaku por un desgarro en el músculo del muslo izquierdo. De acuerdo con el comunicado oficial del club, el delantero belga estará fuera de las canchas hasta noviembre, lo que deja a Lorenzo Lucca como la única opción en la delantera napolitana. Esta situación ha llevado a la directiva a buscar alternativas de manera urgente, según detallaron Fanatik y Hurriyet.

En respuesta a la baja del belga, el campeón de la Serie A de Italia ha elaborado una lista de posibles incorporaciones en la que figuran Mauro Icardi, Artem Dovbyk y Dusan Vlahovic. La directiva napolitana considera que Icardi podría estar dispuesto a regresar al fútbol italiano, lo que lo convierte en una de las opciones prioritarias para reforzar el ataque del equipo. Vale recordar que el rosarino, de 32 años, ya sonó como posible refuerzo del club en el que es ídolo Maradona: fue en 2019, pero no llegó a desembarcar.

El interés del Napoli en Icardi no ha pasado desapercibido para los aficionados del Galatasaray, quienes han expresado su malestar en redes sociales. La reacción se ha visto alimentada por el recuerdo de la transferencia de Victor Osimhen, un proceso en el que la actitud del club italiano generó fricciones con la entidad turca. Los seguidores amarillo-rojos han manifestado su descontento ante la posibilidad de perder a otra de sus figuras a manos del conjunto napolitano.

El delantero convirtió el 3-0 como local

El contexto de Mauro Icardi en el Galatasaray añade un matiz especial a la situación. El delantero argentino regresó a la actividad y anotó un gol el pasado sábado, tras 281 días de ausencia por lesión, en el partido que el Galatasaray ganó 3-0 al Karagümrük en la Superliga turca. En ese encuentro, Icardi, recientemente nombrado capitán tras la salida de Fernando Muslera y en medio de negociaciones para extender su contrato por dos años más, marcó un gol y fue ovacionado por la afición. El ambiente en el estadio cambió con su ingreso al campo, y la celebración posterior junto a sus compañeros subrayó la conexión entre el jugador y la hinchada.

El regreso de Icardi al césped y su papel en la victoria del Galatasaray han reforzado su estatus dentro del club, en un momento en el que su futuro vuelve a estar en el centro de la atención internacional. Después de meses en los que fue noticia estrictamente por sus problemas personales (de la separación de Wanda Nara a su vínculo con la China Suárez), su rendimiento deportivo y el interés sobre sus condiciones quedaron nuevamente en el foco.

