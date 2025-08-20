Explosivo informe en España sobre el cortocircuito entre Julián Álvarez y el Cholo: “Quizás nos equivocamos en ir a jugar al equipo de Simeone”

El entorno de Julián Álvarez cree que se equivocó en fichar para Atlético de Madrid

El inicio de Julián Álvarez en la Liga de España tuvo un primer capítulo complejo con la derrota del Atlético de Madrid por 2-1 ante el Espanyol como visitante. El delantero argentino se destacó al marcar un golazo de tiro libre, pero su presencia en el campo finalizó antes del cierre tras ser reemplazado por decisión técnica. Según reveló el periodista argentino Matías Palacios en el programa español El Chiringuito, el entorno del futbolista expresó una sensación de resignación y decepción ante la forma en la que el técnico Diego Simeone gestiona a una figura de nivel internacional.

El comunicador detalló que las personas cercanas al ex River Plate perciben que la experiencia vivida en el Colchonero ya encendía alertas desde la temporada pasada. Palacios explicó que, pese a la productividad de Álvarez, quien finalizó su primer ciclo completo con el conjunto colchonero con 29 goles y 8 asistencias en 57 partidos, el futbolista nunca sintió una consolidación bajo el mando de Simeone. “Pero porque esto ya había pasado, porque ya lo contamos, porque Julián Álvarez, por ejemplo, fue reemplazado en un descanso. Fue llevado a jugar de extremo izquierdo y a perseguir laterales en la temporada pasada”, compartió el periodista en relación a los antecedentes.

En esa línea, El Chiringuito puntualizó en el malestar por “el respeto que tiene que tener” una estrella mundial. “Hizo veintipico, treinta goles, pero así y todo, nunca le dio el técnico Simeone el lugar que realmente sienten que merece”, aseguró, transmitiendo el clima de insatisfacción existente en el círculo íntimo del atacante argentino.

La derrota en el arranque liguero ante Espanyol, pese al gol inicial del argentino, profundizó la preocupación del entorno. Según el programa televisivo español, la decisión de reemplazar a Julián Álvarez a 8 minutos del final llevó a quienes acompañan su carrera a replantear la decisión de recalar en el club madrileño. “Ya en el análisis es de resignación, de dolor, de decepción, pero de resignación. Al punto tal, y a mí lo que me llega, me transmiten, es que ya no se le puede echar la culpa a Simeone, porque al fin y al cabo da la sensación de que Simeone no sabe manejar lo que es una estrella del fútbol mundial”, expuso Palacios.

En ese sentido, el periodista argentino agregó que la autocrítica en el entorno del jugador gira alrededor de una idea puntual: “El mea culpa es de decir: ‘Claro, quizá nos equivocamos nosotros en ir a jugar al equipo de Simeone’”.

“Que ningún colchonero crea que Julián va a caer, se va a sentir marginado, no. Julián es 100% profesional, va a ir al frente, va a ir aún más aunque lo dejen afuera en el minuto 80 cuando él tenía que seguir jugando, porque no se puede terminar un partido de estas características con el mejor jugador, que es una estrella del fútbol mundial, que te hace un gol, en el banquillo, sentado así y a los dos minutos te hacen el segundo (gol). No se puede terminar así. Ya pasó esto. Como cree la dirigencia del Atlético, esto no tendría que estar pasando nuevamente en la primera jornada. Pero pasa", advirtió.

El cronista argentino terminó su informe con una advertencia contundente: “Esta sensación de que ‘quizás la culpa fue nuestra por confiar en ir a jugar al equipo de Simeone’, de todas maneras el Atlético se quede tranquilo que Julián va a dar aún más, va a correr más, va a hacer más goles. Pero eso sí: que no se sorprenda nadie que este quizás sea el último año de Julián en el Atlético Madrid”.

El recorte del programa en la cuenta de El Chiringuito en la red social X, junto a la frase “el entorno de Julián Álvarez cree que se equivocó al fichar por el equipo del Cholo”, rápidamente se convirtió en viral.

El informe de El Chiringuito sobre el cambio de Julián Álvarez

Esta información va en sintonía con los aportes realizados por Iñaki Villalón, quien también en El Chiringuito describió un ambiente de desilusión profunda tanto en el entorno de Julián Álvarez como en el propio jugador tras la derrota ante Espanyol. “El enfado lo hemos visto todos en televisión, no le ha gustado nada a Julián. El enfado evidentemente existía todavía cuando ha entrado al vestuario, pero se ha convertido más en una decepción. La temporada pasada hubo momentos en los que a Julián no le gustaron ciertas decisiones de Simeone que, como explicaba antes, no le hacían creer que era esa estrella del equipo, ese guía para Atlético de Madrid. Son detalles que el club le dijo que no iba a haber esta temporada y ha vuelto a ver en la jornada 1. Ya no es tanto un cabreo, sino una decepción. Hay una desilusión importante en el entorno de Julián Álvarez y en Julián Álvarez. No están contentos”, detalló.

Villalón agregó que existía un acuerdo previo entre la directiva y el futbolista para evitar repeticiones de situaciones problemáticas ocurridas en la campaña anterior. Explicó que “Julián Álvarez evidentemente lo que hace entender al club es que hay ciertas situaciones que no han gustado y el club lo entiende”. Estas declaraciones ampliaron el panorama sobre el cortocircuito generado tras el reemplazo de la Araña y resaltaron que dentro de la institución también resultó sorpresiva la decisión del entrenador. Según lo reflejado por el comunicador, en el club mantenían expectativas de que figuras como Álvarez tuvieran un rol preponderante sostenido, especialmente tras la confianza depositada al inicio de la temporada.