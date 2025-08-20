Eligieron una icónica camiseta que usó Maradona en Boca como “la más linda de la historia”: las casacas finalistas

Diego Maradona con la icónica camiseta de Boca Juniors de 1981

La mítica camiseta de Boca Juniors utilizada en el año 1981 fue consagrada como la mejor de la historia del fútbol internacional tras imponerse en una votación abierta realizada por la revista española Panenka.

Más de 100.000 personas participaron de la iniciativa, posicionando al icónico modelo azul y oro por encima de otras tres casacas finalistas de relevancia global: la de Alemania Federal de 1990, la de Brasil de 1998 y la de Fiorentina de 1998-1999.

La camiseta de Boca de 1981 resultó ganadora entre más de 150 casacas históricas

La decisión otorga al club argentino un nuevo reconocimiento internacional, en un hito que vuelve a poner en primer plano la vigencia estética y simbólica de una indumentaria asociada al apogeo de Diego Maradona en la institución.

La encuesta, impulsada por Panenka con motivo de su edición número 150, propuso una selección inicial de 150 camisetas clásicas y modernas de clubes y selecciones que marcaron historia en diferentes épocas y competencias.

Miguel Brindisi, Diego Maradona y Hugo Gatti

Entre las participantes sobresalió la casaca azul y oro, diseñada por Adidas y utilizada por Maradona en el Torneo Metropolitano de 1981, único título oficial que conquistó el astro rosarino con la entidad xeneize.

El modelo de Boca Juniors contó con el respaldo mayoritario de los votantes y se identificó como el símbolo de “un equipo inolvidable” que alineó a figuras como Oscar Ruggeri, Roberto Mouzo, Miguel Brindisi, Hugo Perotti, Hugo Gatti, entre otros, bajo la conducción de Silvio Marzolini. La presencia de Maradona fue determinante tanto en lo futbolístico como en el impacto visual, ya que su imagen potenció la popularidad de la camiseta en Argentina y el extranjero.

El histórico equipo de Boca Juniors de 1981

El diseño ganador está compuesto por los clásicos colores azul y amarillo, el logo de la marca Adidas en el pecho, y las iniciales del club dentro de pequeñas estrellas que decoran el sector izquierdo, un distintivo introducido por la firma alemana y que luego se replicó en otros conjuntos sudamericanos.

En el tramo final de la votación, la camiseta de Boca Juniors se impuso ante competidores considerados entre los más representativos de la historia.

Los jugadores de Alemania celebran el gol de Andreas Brehme, izquierda en el piso, para derrotar a Argentina en la final de la Copa Mundial, el 8 de julio de 1990, en Roma (AP Foto/Carlo Fumagalli)

Junto a la casaca argentina, llegaron a la última instancia la camiseta alemana con la que el seleccionado teutón se consagró campeón mundial en Italia 1990, la indumentaria verde y amarilla de la selección brasileña subcampeona en Francia 98, y la recordada camiseta violeta de la Fiorentina con la que Gabriel Batistuta se convirtió en referente del club italiano a finales del siglo XX.

La camiseta de Brasil en el Mundial de Francia 1998 también fue finalista

Entre las 150 camisetas preseleccionadas también figuraron los modelos de River Plate de 1949, Estados Unidos y Nigeria de 1994, Inter de Milán de fines de los 90 y América de México de la década del 80.

La camiseta de la Fiorentina que utilizó Gabriel Batistuta también fue elegida entre las más lindas (Mandatory Credit: Allsport UK /Allsport)

La consagración estuvo acompañada por una publicación especial de Panenka, que justificó la elección de una manera contundente: “El aficionado al fútbol reconocería una camiseta de Boca a un kilómetro de distancia y con los ojos vendados. Nos quedamos con esta”.

La revista española asoció a la camiseta de Boca directamente con Diego Maradona

La nota evocó el legado del torneo Metropolitano de 1981 y el emblemático triunfo de Boca Juniors sobre River Plate por 3-0 en la Bombonera, con dos goles de Miguel Brindisi y uno de Diego Maradona, en una jornada recordada por el barro, la lluvia y la calidad futbolística exhibida. Ese partido, para los votantes, resultó clave en la construcción del mito visual e histórico de la camiseta.

A lo largo de los años, la indumentaria del conjunto de la Ribera se transformó en ícono del fútbol sudamericano y global. En 2021, Boca Juniors presentó una reedición oficial de la camiseta de 1981 tras el retorno de Adidas como proveedor, lo que reafirmó su vigencia y alto impacto comercial.

Diego Maradona y el histórico gol a River en la temporada 1981