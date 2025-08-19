Deportes

River Plate homenajeó a los campeones del Metropolitano 1975 por el 50° aniversario del título que cortó una larga sequía

Las autoridades del Millonario, ex jugadores y familiares participaron en una emotiva ceremonia para destacar el legado del plantel que fue campeón tras 18 años de espera

El homenaje de River Plate a los campeones del Metropolitano 75

Medio siglo después de poner fin a una histórica sequía de títulos, el Club Atlético River Plate realizó un acto conmemorativo para rendir homenaje al equipo campeón del Metropolitano 1975, liderado por Ángel Labruna. El evento, que reunió a referentes del club en la carpa de la tribuna San Martín del estadio Monumental, buscó reconocer a quienes protagonizaron el retorno a la gloria tras 18 años sin títulos.

La ceremonia contó con la presencia de figuras centrales de la vida institucional de River Plate. Asistieron el presidente Jorge Brito, miembros de la Comisión Directiva, Socios Vitalicios, glorias de la institucion y dos expresidentes: Hugo Santilli y Rodolfo D’Onofrio. La conducción del acto estuvo a cargo de Fernando Bravo, cuya intervención abrió la jornada dedicada al recuerdo y homenaje de aquella generación.

Durante su discurso, Jorge Brito agradeció la labor y el legado de los protagonistas de la gesta de 1975. “Es un inmenso honor estar en frente de semejantes glorias que hicieron grande a River. Los momentos difíciles son los que hacen a la historia grande de los clubes, porque de ahí sale la grandeza para llegar a momentos gloriosos”, manifestó el dirigente. Además, Brito recordó a los miembros del plantel y cuerpo técnico que fallecieron, incluyendo a Ángel Labruna, Roberto Perfumo, Pablo Comelles, Hugo Pena, Alejandro Sabella, Alberto Vivalda, Roberto Talamonti y Federico Vairo. “A las grandes glorias, les digo que ésta siempre va a ser su casa”, cerró el presidente durante el acto.

Por su parte, el Secretario General del club, Stefano Di Carlo, remarcó el valor fundacional de la conquista. “La gesta del 75 no fue sólo el final de una espera: fue el inicio de una era de prosperidad para River. Aquella conquista se convirtió en el cimiento de títulos inolvidables, como la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1986. Sin dudas, este River de hoy no hubiera sido posible sin ese glorioso 75. Por eso, este homenaje es también un reconocimiento eterno a quienes cambiaron para siempre nuestra historia”, expresó el candidato a presidente en las próximas elecciones millonarias.

El club de Núñez también se hizo eco del evento en sus redes sociales. “Héroes riverplatenses, desde 1975 y para siempre. A 50 años de su inolvidable título, el Club homenajeó a los campeones del Metropolitano 75. Estuvieron presentes los jugadores de aquel legendario equipo junto al Presidente Jorge Brito, el Secretario General Stefano Di Carlo y los ex presidentes Rodolfo D’Onofrio y Hugo Santilli”, escribieron en su cuenta de X.

“Nuestros eternos campeones del 75, en un homenaje lleno de emoción e historia riverplatense”, añadió el conjunto millonario en su cuenta de Instagram junto a un emotivo video.

Stefano Di Carlo junto al
Stefano Di Carlo junto al presidente Jorge Brito y los ex mandatarios Rodolfo D'Onofrio y Hugo Santilli (cariverplate.com.ar)

La ceremonia también incluyó la entrega de medallas y ejemplares del libro conmemorativo a los jugadores y cuerpo técnico presentes, quienes recibieron el aplauso de los socios e hinchas convocados para el reconocimiento. A modo de cierre, se proyectó el filme “1975, La Vuelta”, que documenta el recorrido del equipo hasta el título en ese torneo y describe el impacto que ese logro generó en el club. Este material documental será exhibido en el Museo River, quedando a disposición de los visitantes junto a la entrada habitual.

En el contexto del 50° aniversario, el club reiteró su intención de mantener vivo el legado de quienes revirtieron la historia deportiva de River Plate. El Metropolitano de 1975 marcó el fin de una racha sin títulos iniciada en 1957 y, a partir de entonces, sentó las bases para una de las etapas más prolíficas de la institución, tanto en el plano local como internacional. La figura de Ángel Labruna permanece como símbolo de aquel renacimiento futbolístico y sigue siendo recordada en cada acto institucional.

Las actividades organizadas forman parte de una agenda especial de conmemoraciones por las cinco décadas transcurridas desde el título de 1975. Directivos, ex jugadores, familiares y socios participaron de los momentos centrales del homenaje, reafirmando el reconocimiento a un grupo que, con su triunfo, cambió el presente y el futuro del club de Núñez.

Las fotos del homenaje de River Plate al equipo campeón del Metropolitano 1975:

El homenaje de River Plate
El homenaje de River Plate al equipo campeón del Metropolitano 1975 (cariverplate.com.ar)
El homenaje de River Plate
El homenaje de River Plate al equipo campeón del Metropolitano 1975 (cariverplate.com.ar)
El homenaje de River Plate
El homenaje de River Plate al equipo campeón del Metropolitano 1975 (cariverplate.com.ar)
El homenaje de River Plate
El homenaje de River Plate al equipo campeón del Metropolitano 1975 (cariverplate.com.ar)

