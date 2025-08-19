La divertida nota a Paulo Dybala: la frase sobre Boca Juniors, su fanatismo por el ajedrez y la alocada teoría de que es un “viajero del tiempo”

La frase de Paulo Dybala cuando le preguntaron por Boca Juniors

Paulo Dybala se prepara para afrontar una nueva participación en la Serie A para la Roma de Italia con el duelo que protagonizará el próximo sábado frente al Bologna. A horas de iniciar su 14ª aparición en el torneo italiano, la Joya fue parte de una nota distinta con su esposa Oriana Sabatini como parte del equipo de entrevistadores.

El atacante de 31 años realizó una aparición en el programa “Sería Increíble” que se emite por el canal de stream Olga en el que su pareja está como una de las conductoras durante estos días. Habló de las bromas que hay en redes que lo señalan de ser un “viajero en el tiempo”, explicó cómo nació su pasión por el ajedrez, reconoció que planean unas vacaciones en el Uritorco y contó cómo planificó la propuesta de casamiento en la Fontana di Trevi. En el plano futbolístico, dejó una frase sobre el supuesto interés que existe en Boca Juniors por contratarlo.

En un fragmento de la nota, Sabatini elogiaba las habilidades culinarias de Paulo en la parrilla: “Si tenés 15 personas, a los 15 los atendés de manera muy individual”, narró ella. “Como corresponde. El año pasado fue de mucha práctica la verdad, comimos muchos asados. Vamos a ver este año. Pero perdimos a unos amigos con los que nos juntábamos mucho, así que calculo que habrá menos asados. Pero algunos van a salir”, explicó el futbolista, con una clara referencia a la partida de Leandro Paredes a Boca Juniors.

Allí Homero Pettinato le planteó que tendría que venir a hacer los asados en el famoso predio de entrenamiento del Xeneize: “Casa Amarilla tiene unas parrillas divinas. Leandro (Paredes) hace asado, todos comen asado. Están todos acá”. En ese contexto, y mientras Oriana cortaba el tema, Dybala lanzó un guiño al tema: “Lo que pasa es que si yo sé que hay alguien que hace el asado mejor que yo, no me meto”.

“Mirá que está muy de moda venir a Boca. Dale, un añito vení acá”, le retrucó Pettinato. “Tengo contrato acá, así que por ahora voy a comer asado en Roma”, le devolvió la estrella del elenco italiano. El tema ya había dominado el ambiente del programa en los últimos días cuando los conductores le preguntaron a Oriana por un posible desembarco del jugador al Xeneize: “No depende de mí, chicos. Lo tienen que llamar y él tiene que querer. Hace falta un poquito más que solo lo llame Eial (Moldavsky, uno de los conductores). ¡No se conocen!, no va a venir porque él se lo diga".

Paulo Dyabla jugó al ajedrez en New York

El tono de la nota evitó centrarse en lo estrictamente futbolístico y permitió abrir la puerta a otros costados de la vida del campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 como su pasión por el ajedrez, un tema que se viralizó después de ser fotografiado jugando en New York meses atrás.

“Yo juego desde chico. Aprendí mirando a mi viejo que jugaba con su mejor amigo. Los veía jugar a ellos, aprendí y me quedó. Hice clases cuando era chico. Competí, hice torneos por Córdoba, pero después lo dejé un poco de grande. Pero juego seguido”, confesó. Al mismo tiempo que explicó que esta disciplina le sirve para aplicar al fútbol: “Sí, obvio. Está bueno a la hora de pensar, de ver varias jugadas antes, de terminar con un jaque mate, o de comer ciertas piezas. Tenés que empezar a preparar la jugada con varios movimientos de antelación. Eso está bueno porque lo podés llevar a un montón de cosas después, no solamente el fútbol. Es práctica, paciencia y pensar. Me gusta practicar”.

Oriana reveló que “está todo el día practicando” y planteó: “Cuando no estamos sentados mirando la tele, él está practicando jugar al ajedrez”. Paulo explicó: “En una aplicación juego. Es una aplicación que es de las más conocidas. Ahí juegan todos, inclusive los números 1 del mundo. Está buena porque es una aplicación que te enseña, te da clases inclusive, con profesores y todo. Está bueno”.

El ex Instituto de Córdoba, que realizó toda su carrera posterior en el fútbol italiano entre Palermo, Juventus y Roma, aclaró que seguirá jugando al ajedrez una vez que se retire: “Creo que sí, no sé si voy a ser competitivo de esto, pero que voy a seguir jugando voy a jugar. He encontrado mucha gente que juega y le gusta el ajedrez. Incluso compañeros o gente del ambiente del fútbol. Pasa que no se habla mucho, pero hay mucha gente que le gusta el ajedrez”.

El futbolista y la artista contraerán matrimonio

El cordobés también repasó la romántica propuesta de casamiento que le hizo a Sabatini en octubre del 2023 en la Fontana di Trevi: “Yo lo había organizado con Álvaro Morata, que es un hermano, un amigo mío del fútbol, y Lea Paredes. Fuimos a cenar, ellos ya sabían todo, y era un lugar cerca de la Fontana di Trevi, al que muchas veces íbamos a tomar un helado. Dije bueno: ‘Vamos medio tarde, a lo mejor hay menos gente, pasamos un poco más desapercibidos’. Y funcionó. Incluso unos minutos antes se había largado a llover y yo decía no, la c... de su madre. Si se larga con todo, cagamos. Pero después paró. No había nadie y lo hicimos ahí”.

La boda se celebró a mediados del 2024 y el ambiente estuvo influenciado por la saga de Harry Potter, ya que Oriana es fanática: “Me va a matar Oriana... En el casamiento hubo demasiadas cosas de Harry Potter”, reconoció Paulo.

Sabatini explicó al respecto: “Aparte de las imágenes que habían como de fondo en las pantallas para dar la sensación de Hogwarts, cuando nos preguntaron si queríamos bailar el vals o no, estábamos medio como ‘¿qué hacemos?’. Bueno, dale bailemos. Yo siempre tenía el sueño de bailar un vals que se escucha en la peli de Harry Potter. Se llama el vals Neville’s, creo. Y bailamos ese vals porque es re lindo”.

Paulo apoyó la idea: “Está bueno, la verdad que estuviste bien”. Pero también matizó con una broma sobre cómo impacta la mítica historia de magos en cada período de vacaciones de la pareja: “El tema es que cada vez que tenemos un día o dos libres y vamos a alguna ciudad a conocer algo, terminamos siempre en el mismo lugar: en una casa de Harry Potter, o algo de Harry Potter que haya por esa ciudad. Me tengo que comer dos horas en ese lugar esperando que vea todas las varitas, todas las capas”.

Dybala y Oriana se casaron hace un año

Entre otras conversaciones, Dybala reconoció que planean tener unas vacaciones muy particulares en Argentina en el corto plazo: el Cerro Uritorco de Córdoba, famoso por los supuestos relatos de avistajes de ovnis en el lugar. “Hablamos muchas veces de ir con Oriana, pero a veces los tiempos te complican un poco. Pero tenemos ganas de ir”, explicó.

Las bromas también pusieron sobre la mesa a la teoría que se viralizó tiempo atrás en redes, donde se jugaba con que era un “viajero del tiempo” por su parecido con uno de los hijos del entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni. “Paulo, ¿qué hay de cierto en que sos un viajero del tiempo y sos el hijo chiquito de Scaloni?“, le preguntó Gime Accardi. “Lo hablamos un montón de veces, lo vi también en las redes y la verdad es que soy bastante parecido a uno de los hijos de Scaloni. Nos cagamos de risa. No sé qué puede existir de todo eso”, contestó entre risas.

Hay que recordar que uno de los hijos del entrenador, Ian, es fanático de la Joya: “Lo veo con mi hijo, está enamorado de Dybala, festeja los goles como Dybala. Lo imita. Lo veo y lo compruebo”, relató el DT a fines del 2024 en una entrevista con Neura.