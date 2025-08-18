Deportes

La contundente frase de Oriana Sabatini que alimentó los rumores de la llegada de Paulo Dybala a Boca

La esposa del delantero de la Roma se refirió a las chances de que el campeón del mundo con la selección argentina se sume al Xeneize en 2026

La frase de Oriana Sabatini que alimentó los rumores de Dybala a Boca

Una frase de Oriana Sabatini renovó las especulaciones en torno al futuro de Paulo Dybala y su eventual desembarco en el fútbol argentino, puntualmente en Boca Juniors, a partir de 2026. Al ser consultada sobre la chance de que el delantero de la Roma se sume al club de La Ribera, la modelo y cantante fue clara: “No depende de mí, chicos. Lo tienen que llamar y él tiene que querer”.

La declaración se produjo en el marco del programa “Sería increíble”, que conducen Damián Betular y Eial Moldavsky en Olga, donde Sabatini fue entrevistada sobre diversos aspectos de su vida personal y profesional. El eje del fútbol apareció al mencionarse el vínculo del actual atacante de la selección argentina, cuyo contrato con el cuadro italiano expira en junio de 2026. El futuro de Dybala es objeto de interés para los hinchas de Boca luego del reciente regreso de Leandro Paredes al club, lo que multiplicó los rumores sobre una posible sociedad entre ambos en el equipo argentino.

La esposa del futbolista dejó la puerta abierta a esa alternativa, aunque remarcó que el contacto formal y la voluntad del jugador serán determinantes. Dybala ya manifestó su simpatía por el conjunto xeneize desde los tiempos en que jugaba en Instituto de Córdoba, y la llegada de Paredes a Boca Juniors reactivó los pedidos de los hinchas para que La Joya emule el regreso de su amigo y ex compañero en Italia.

La dinámica de la entrevista llevó a los conductores a insistir sobre el asunto y consultar si la condición para el traspaso sería el llamado de algún periodista o representante. Sabatini respondió: “Hace falta un poquito más que solo lo llame Eial. ¡No se conocen!, no va a venir porque él se lo diga”, aportando un tono distendido a la discusión. Además, agregó que la decisión no está en sus manos y que, para que exista una chance real, deben alinearse las voluntades de la dirigencia y del propio jugador.

Paulo Dybala reveló su vínculo con Boca

Los versiones sobre el regreso de Dybala al país han crecido en el último tiempo debido a la cercanía de la finalización de su contrato en Roma y el histórico deseo de vestir la camiseta azul y oro. Además, el propio Leandro Paredes declaró: “De gustar, me encantaría. Sé que para él también sería un sueño”, en referencia a la posibilidad de compartir vestuario en el club argentino. El mediocampista, no obstante, se mostró cauto y añadió: “No me meto en las decisiones de los demás. Si le tocará venir, bienvenido sea”.

El escenario contractual del delantero facilita cierta especulación. Con vínculo vigente hasta junio de 2026, Dybala podría quedar en libertad de acción en ese entonces, lo que le permitiría arribar a Boca Juniors sin que el club deba desembolsar dinero por el pase. En la actualidad, el futbolista mantiene un buen presente en la Roma, y aunque rechazó ofertas millonarias de otras ligas, como una de Arabia Saudita, aún no existen gestiones formales desde el Xeneize para concretar su traspaso.

Durante la entrevista, Sabatini también compartió detalles de su vida en Europa y elogió las cualidades culinarias de su esposo, destacando que “hace muy buenas empanadas” y que el plato argentino que más extraña cuando está en el exterior es “milanesa con fideos”. Además, descartó por el momento su participación en la próxima edición de Masterchef Celebrity, aunque dejó abierta una posibilidad para el futuro.

Hasta el momento, ni Boca Juniors ni el entorno de Paulo Dybala han avanzado públicamente en conversaciones. Las declaraciones de Oriana Sabatini fortalecieron la idea de un regreso siempre latente, a esperas de que factores deportivos, económicos y personales reconduzcan la carrera del delantero hacia el fútbol argentino.

