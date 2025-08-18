Deportes

Sin lugar en River, Manuel Lanzini quedó un paso de jugar en otro club argentino

El mediocampista fue apartado por el Muñeco y podría continuar su carrera en un equipo de la Liga Profesional

Manuel Lanzini regresó a River Plate a mediados de 2023 con la ilusión de tener un ciclo exitoso y convertirse en una de las figuras del equipo. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado. De hecho, el volante fue apartado del plantel por decisión de Marcelo Gallardo y, cuando parecía que iba a permanecer sin jugar hasta fin de temporada, otro club de Primera se interesó en él y podría sumarlo a sus filas en las próximas horas.

El recuerdo más nítido de Lanzini en su reciente paso por el Millonario se remonta a un Superclásico en la Bombonera, donde marcó el único gol que selló la victoria por 1-0 ante Boca Juniors. Ese tanto, el tercero que anotó frente al eterno rival y siempre como visitante, se produjo en la antesala de la revancha frente a Colo-Colo por las semifinales de la Copa Libertadores 2024. A pesar de ese destello, el mediocampista de 32 años no logró consolidarse en su regreso al club de Núñez y su futuro parece estar en Vélez Sarsfield.

Según pudo saber Infobae, existe un acuerdo entre los clubes, pero la negociación no está cerrada, ya que restan ultimar algunos detalles de la transferencia y el visto bueno definitivo del jugador. En caso de que el trato llegue a buen puerto, Lanzini firmaría un vínculo contractual hasta diciembre de 2026 con el Fortín.

Además, el club de Núñez y Vélez han avanzado en un acuerdo que no implica la rescisión del contrato en condición de libre, sino una transferencia que respete el contrato que percibe en River hasta diciembre. De este modo, el mediocampista no quedaría limitado únicamente a la Copa Libertadores, sino que también podría ser inscrito para el Torneo Clausura.

El interés de Vélez por Lanzini responde a una necesidad deportiva urgente. El equipo, que apenas logró despegarse de la zona de descenso tras vencer a Independiente, busca reforzarse para afrontar la segunda mitad del año y la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Fortaleza.

En este contexto, la prioridad de la dirigencia encabezada por Fabián Berlanga ha sido asegurar que el futbolista pueda participar tanto en el torneo local como en la competencia internacional, evitando así una situación similar a la de Racing con Marcos Rojo, quien solo quedó habilitado para la Libertadores, siempre y cuando el acuerdo termine de sellarse.

El presente deportivo de Lanzini explica parte de la urgencia de la operación. Desde la última semana de julio, el jugador se ha entrenado a contraturno del plantel profesional de River, apartado de los trabajos tácticos junto a otros futbolistas relegados como Matías Kranevitter y Federico Gattoni.

Esta situación se remonta a su regreso del Mundial de Clubes, cuando dejó de formar parte de las prácticas habituales. Además, su participación en la temporada ha sido limitada: apenas acumuló 559 minutos en 15 partidos, con solo cuatro titularidades. En ese lapso, marcó dos goles —uno a Independiente del Valle en la fase de grupos de la Copa Libertadores y el mencionado a Boca en 2024—, aunque su rendimiento mostró altibajos, con un breve repunte tras un buen ingreso como extremo izquierdo en Quito, que no logró sostener.

En caso de concretarse su llegada a Vélez, Lanzini podría compartir equipo con Rodrigo Aliendro, quien se sumó al Fortín en este mercado de pases al no ser considerado por Gallardo, situación similar a la del ex Fluminense.

