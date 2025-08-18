Las pistas que revelaron la relación entre una estrella del fútbol europeo y una famosa cantante

Sancho y Saweetie

El tatuaje que Jadon Sancho se hizo en los últimos días no solo revela una preferencia estética, sino que confirma de manera tácita su vínculo sentimental con la rapera Saweetie. El futbolista inglés, apartado del Manchester United, fue fotografiado en California junto a la artista estadounidense, mientras se grababa en el cuello, detrás de la oreja izquierda, el nombre Qiava, que forma parte de la identidad de la compositora. Esa imagen, difundida por la cuenta de Instagram del estudio Apollo, ha servido como prueba visual de una relación que hasta ahora solo se intuía por rumores y gestos discretos.

En la actualidad, el británico se encuentra en la antesala de una salida definitiva del Teatro de los Sueños y su destino podría estar en Roma, dado que la entidad de la capital italiana busca concretar un préstamo con opción de compra antes del cierre del mercado de pases. Sin embargo, el club inglés solo contempla una venta permanente para el extremo de 25 años, quien ha quedado fuera de los planes de Ruben Amorim.

El contexto personal de Sancho ha alimentado la atención mediática. En mayo, el jugador fue visto celebrando la victoria del Chelsea en la final de la Conference League, junto a Trevoh Chalobah. Fue entonces, cuando los fanáticos más atentos identificaron en la pantalla de su celular una imagen de Saweetie, cuyo nombre real es Diamonté Quiava Valentin Harper. Este detalle, sumado al tatuaje y a un abrazo público entre ambos en Stamford Bridge a principios de la temporada, ha intensificado las especulaciones sobre su relación.

El tatuaje que alimentó los rumores

En el plano profesional, su situación en el Manchester United se deterioró tras un enfrentamiento público con el ex entrenador Erik ten Hag. Es que, en su momento, el técnico cuestionó el rendimiento del delantero en los entrenamientos y lo excluyó de la convocatoria para un partido contra el Arsenal. Sancho respondió en sus redes sociales calificando las declaraciones de “completamente falsas”, aunque posteriormente eliminó la publicación. La negativa del futbolista a disculparse derivó en su marginación definitiva del equipo y su posterior cesión al Chelsea, tras un breve regreso al Borussia Dortmund.

“No crean todo lo que leen. No permitiré que la gente diga cosas que son completamente falsas. Me he comportado muy bien en los entrenamientos esta semana. Creo que hay otras razones para lo que ha pasado y en las cuales no entraré. He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo y no es justo. Todo lo que quiero es jugar al fútbol”, había explicado Sancho, en un claro ataque al técnico neerlandés.

La respuesta no gustó en Old Trafford y mucho menos a Ten Hag, quien exigió una disculpa, privada o pública, al extremo.

Unos días después, ante la negativa del delantero, el Manchester United tomó medidas y decidió apartarlo de los entrenamientos, hasta que se resolviera su “cuestión de indisciplina”. El jugador no podía entrenar con sus compañeros, ni compartir instalaciones, ni comer con ellos.

La situación, lejos de solucionarse, solo se enquistó aún más, con Sancho negándose a disculparse y Ten Hag insistiendo en las conferencias de prensa que la pelota estaba del lado del jugador, el vínculo se quebró definitivamente.

Fue entonces cuando comenzaron a surgir los rumores sobre su partida. Primero a Arabia Saudita, pero luego apareció el Borussia Dortmund, el club que le vio crecer.

Sancho cimentó su figura como estrella mundial en el equipo alemán, después de dejar su huella en las juveniles del Watford. Su talento era tan notorio, que el Manchester City invirtió unos 80.000 euros por él, cuando sólo contaba con catorce años.

Con los Citizens se convirtió en uno de los juveniles más prometedores, formando un trío de lujo junto a Phil Foden y Brahim Díaz. Los tres fueron clave para que el City llegara a la final de la Youth FA Cup en 2016, en un equipo en el que también estaba Lukas Nmecha.

En un club que no había producido un titular en el primer equipo desde Micah Richards, Sancho prefirió marcharse, antes que consolidar su camino en el City, y recaló, como haría años después Jude Bellingham, en el Dortmund.

Tras depositar en 2017 unos 10 millones de dólares, la entidad alemana incorporó a Sancho para que se destaque como uno de los extremos más atractivos de la Bundesliga.

En sus cuatro temporadas, aunque en la primera apenas jugó una docena de partidos, generó 114 goles en (50 gritos propios y 64 asistencias) en 137 presentaciones. Es decir, un gol o asistencia cada 91 minutos.

Los Diablos Rojos, en constante búsqueda del jugador que cambie su presente y su futuro, desembolsaron 85 millones de euros por el atacante británico, pero sus producciones no fueron tan buenas como en Alemania.

Su rendimiento decayó, en un equipo en ruinas y a la deriva, y el punto sin retorno fue la pelea con Ten Hag.

Hoy, su futuro inmediato es incierto. Además de la Roma, tanto la Juventus como el Borussia Dortmund han sido mencionados como posibles destinos para el inglés. Pero el Manchester United aspira a obtener entre 20 y 25 millones de libras (de 23,6 a 29,5 millones de euros) por su transferencia, una cifra que permitiría aliviar la carga salarial de 250.000 libras por semana (unos 295.000 euros) que percibe el jugador. Mientras tanto, él disfruta de una compañía constante con la rapera que le pone ritmo a su vida.