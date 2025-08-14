Feroz crítica a Lewis Hamilton en medio de su profunda crisis en Ferrari

Hamilton atraviesa un momento olvidable en Ferrari

La asociación entre Lewis Hamilton y Ferrari que se inició en esta temporada 2025 genera titulares en el mundo de la Fórmula 1. El británico, reconocido como uno de los pilotos más laureado de la categoría, transita una de las temporadas más complicadas de su vida deportiva: no ha subido al podio en las primeras 14 carreras, una sequía inédita en su historial. Esta situación contrasta con la alta expectativa generada tras el fichaje, el cual se esperaba que impulsara un nuevo ciclo de éxitos para la escudería de Maranello.

El panorama actual resulta inesperado tanto para la afición como para los analistas, aunque no para todos los protagonistas del paddock. Ralf Schumacher, ex piloto de Fórmula 1 y hermano de Michael Schumacher, anticipó el complicado desenlace al advertir que la llegada de Hamilton podría tener consecuencias negativas. “Ya dije antes de que arrancara la temporada que esto podría salir mal. Ahora mismo, veo mucho drama por su parte. Ha estado criticando al equipo, quejándose internamente, sufriendo con el coche... esto no ayuda a nadie”, declaró el alemán al diario Bild.

Durante el Gran Premio de Hungría, la frustración de Hamilton alcanzó un punto álgido. “Soy un inútil”, exclamó tras quedar fuera en la Q2 con el duodécimo mejor registro. Su autodefinición como “absolutamente inútil” y la sugerencia de que Ferrari “probablemente necesite cambiar de piloto” circularon rápidamente por portales internacionales, consolidando la percepción de crisis interna. “Siempre era el problema”, se lamentó después de la clasificación en Hungaroring, según reprodujo PlanetF1.

Desde el entorno de la escudería italiana, las explicaciones apuntan hacia las dificultades de adaptación al monoplaza actual. Ralf Schumacher argumentó que el coche “se adapta a Leclerc pero no a él. Quizás es demasiado mayor para adaptarse. O simplemente no puede soportarlo”. Además, el expiloto alemán sostuvo que “la decisión de apostar por Leclerc se tomó hace mucho tiempo”, y aunque evalúa el duro escenario que vive el británico, matizó: “No creo que vaya a abandonar durante la temporada”.

Schumacher disparó contra Hamilton por su presente en Ferrari (Reuters)

Los números confirman el bajón de Hamilton esta campaña. El siete veces campeón del mundo ocupa el sexto lugar en el Mundial, a 42 puntos de su compañero Charles Leclerc y a 175 unidades del líder, Oscar Piastri. Solo la victoria parcial en la Sprint de China da cuenta de sus actuaciones destacadas en este 2025, un registro muy por debajo de lo que se esperaba tras su fichaje por Ferrari.

Las tensiones en el box italiano conviven con la continuidad de la confianza en el proyecto por parte del director de la escudería, Fred Vasseur. El dirigente reafirmó en DAZN el objetivo de lograr victorias antes de terminar la temporada. “Aún quiero ganar al menos un Gran Premio este año. Necesitamos sacar el máximo provecho de todo lo que tenemos”, declaró Vasseur, aludiendo a la exigencia interna que caracteriza al equipo.

Mientras tanto, el clima de autocrítica y presión no da respiro. La falta de resultados incide en la imagen pública de Hamilton y mantiene abiertas las especulaciones. El propio Ralf Schumacher insistió en que las críticas y quejas del británico “no le favorecen a nadie dentro del equipo” y recalcó que “con el cambio del efecto suelo hace tres años, la entonces estrella de Mercedes ha estado muy lejos de su mejor rendimiento”.

Dentro de Ferrari, la convivencia entre las expectativas insatisfechas y la cultura del trabajo en equipo busca un difícil equilibrio. Charles Leclerc, líder de los pilotos de la escudería, expresó su respaldo a Hamilton en diálogo con PlanetF1: “Al fin y al cabo, somos un equipo, y por mucho que quiera terminar por delante de Lewis, quiero que ambos tengamos éxito, y que Ferrari tenga éxito. Obviamente, este fin de semana ha sido difícil para Lewis, pero no tengo ninguna duda de que es algo puntual”.