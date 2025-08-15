17 frases de Cascini tras su salida del Consejo: del “Boca hoy tiene un equipazo” a su filosa respuesta a Mac Allister y Battaglia

Raúl Cascini: "Boca tiene un equipazo"

Una semana después de haber sido cesanteado como parte del Consejo de Fútbol de Boca (junto a Chicho Serna), Raúl Cascini pasó por el club para despedirse de sus ex compañeros y realizó un breve discurso ante los micrófonos, sin aceptar preguntas. “Ya saben cómo son las cosas. Me he ido del club. Me causa mucha gracia las cosas que están diciendo. Por ejemplo, que le estoy haciendo juicio al club. Soy un agradecido a Boca. Soy un agradecido a nuestro presidente, que es mi amigo”, subrayó.

Horas después, el ex mediocampista central dio mayores detalles sobre su salida en diálogo con el periodista Pablo Ladaga en el programa de streaming “Fútbol y rosca”. “Cierro una etapa de mi vida. Uno se va orgulloso. Lo hice con mucho amor, le dediqué mucho tiempo, dejé mucho tiempo de mis hijos; en el medio una hija se me recibió y uno sabe que este club genera todo eso. Fueron cinco años y medio”, prologó el Mosquito, de 54 años.

Casini volvió a confirmar que no tiene previsto hacer una presentación legal tras quedar afuera de la estructura del fútbol. “Jamás le haría juicio al club. Me había hecho una intervención en la boca, no podía salir y fue creciendo el rumor. Y dije ‘por qué tanta maldad, tanta mentira’. Es parte del juego, pero pasan los límites. Yo tengo que salir a desmentir... ¿Por qué, si yo quiero vivir tranquilo?“, refrendó.

“Voy a mandarles carta documento, pero a muchos que me faltaron el respeto, me lastimaron mucho, a mí, a mis hijos, a mis viejos. Como no puedo hacer otra cosa, los voy a llevar a la Justicia”, agregó.

Sobre su prestación, optó por destacar las aristas que juzgó positivas. "Nuestra gestión fue con algunas cosas buenas, otras muy buenas... Hicimos debutar más de 40 jugadores, en la historia del club no pasó eso. Si te digo que te traigo a Marchesín, A Ayrton Costa, a Alan Velasco, a Alarcón, a Battaglia... Y después vengo y te digo ‘traigo tres más: Pellegrino, Braida y la frutillita que es Paredes’, ¿qué me decís? ¿Que traés a todos? Hicimos un mercado malo... Boca hoy tiene un equipazo, esa es la realidad. Cuando tome confianza, gane dos partidos seguidos, va a dar de qué hablar“, se envalentonó.

“Llegamos al club y no teníamos para comprar jugadores. Y después empezaron a crecer las finanzas del club. Tenemos un predio que es brillante. Ojalá que los socios lo puedan conocer. Lo mismo la cancha, ¿cómo está el estadio? No se inunda. El predio, lo mismo, cuando llegamos se inundaba. Los vestuarios, cuando llegamos, estaban como cuando me cambiaba yo. Ahora están como corresponde para un club como Boca", apostó por enumerar.

“Esta secretaría técnica es la más ganadora, ganamos seis campeonatos nosotros. Nunca pregunté en ningún club por qué me llaman ni por qué me echaron; en esta ocasión, mucho menos. A mí me lleva Marcelo (Delgado), que es mi hermano, y me hizo conocer a Román, con el que no tenía una relación como la que forjamos en estos seis años. Acá es solo un abrazo, un beso y gracias por todo”, explicó por qué no tiene reproches en cuanto a la decisión.

“Lo único que le puedo decir al hincha es que soy agradecido, siempre me ha tratado de maravillas. Lo único que tiene que hacer es no llevarse por las estupideces que muchos dicen. Estos chicos lo van a sacar adelante, hay un gran plantel, un gran cuerpo técnico. Ojalá que el partido del domingo sea un buen comienzo en Mendoza -ante Independiente Rivadavia-. Es una racha de la que hay que salir y empezar a conseguir triunfos”, concluyó.

Cascini y Serna, junto a Leandro Paredes

OTRAS DEFINICIONES DE RAÚL CASCINI

La exigencia de Riquelme como presidente

“Esto era peor que cuando jugábamos. Tenía un presidente muy exigente. No nos tomamos vacaciones nunca. Ahora lo primero que voy a hacer es tocar la arena con los pies. Román vive para el club, duelen muchas cosas que se dicen. Yo soy mucho más impulsivo y él era mucho de calmarnos un poco. Lo fuimos aprendiendo”.

“Esto es una calesita, todo esto da vueltas y el tiempo pone las cosas en su lugar. Román vive 24x7 por el club. Y lo primero que nos dijo fue: ‘Ahora es el club y después la familia. Ya les dije a mis hijos que nos van a ver poquito’. He entrado a las 7 AM y me fui a las 4 AM. Todo el día ahí adentro estábamos. Arrepentido no estoy, porque estaba adonde quería estar”.

Las críticas de otros ex futbolistas

“Más me duele la crítica de un ex futbolista que la crítica de un periodista. También lo entiendo, pero no me da para levantar el teléfono. Román nos enseñó que a un ex jugador del club no se le contesta, más cuando fue compañero nuestro”.

La respuesta a Alexis Mac Allister, quien apuntó contra Riquelme por su salida de Boca

“Lo que dijo en su momento fue realmente lo que pasó. A los seis meses, se va. Él pide irse, si no teníamos opción de compra. Carlos Mac Allister es un empleado de Macri. Que hable de Argentinos Juniors”.

La salida de Sebastián Battaglia en una estación de servicio

“Cada uno es dueño de sus palabras. Yo soy un agradecido. Tengo testigos, estaba en la mesa cuando se armó todo después de que se ganaron las elecciones. Sebastián eligió ir a dirigir y no estar en la Secretaría Técnica. Y Sebastián dijo que en un futuro quería dirigir en Primera. Y Román, con la palabra que tiene, porque no se maneja con papeles, le dio la Primera. Le cumplió su sueño y la palabra. Y en la vida hay que ser un poquito agradecido”.

¿El Consejo de Fútbol se metía en las decisiones?

“Me ha tocado viajar mucho con la Reserva, primero con Sebastián, el Negro Ibarra, con Mariano Herrón... Y ver crecer a los chicos, El Equi (González), Medina, Barco, Anselmino, hoy Delgado. A Brey, cuando lo fuimos a buscar a Los Andes. A Varela. Es un orgullo. Son como mis hijos. Uno los va adoptando. Como Mendía hoy, que es un chico divino. Después decían que no me podían ni ver los jugadores en el club. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Solo acompañaba y ayudaba. No me metía en nada. Que elegíamos al capitán, que poníamos y sacábamos jugadores... ¿Sabés las que nos tuvimos que bancar?“.

¿Cómo lo ve a Miguel Russo en medio de la crisis de Boca?

“A Miguel yo lo amo, lo conozco desde el año 95, cuando me llevó a Estudiantes. Es una gran persona”.

El apodo “Consejo del Mate”

“Hoy, desde afuera, uno va a alentar como siempre a Boca. Primero, porque son todos amigos. Y voy a ir a comer asado, a tomar mate, que a muchos les molesta. Me causa gracia cómo nos pusieron. En este país es lo que hace todo el mundo. Tomábamos mate, ¿qué íbamos a tomar, vino, cerveza?“.

Su balance sobre la gestión en el fútbol

“Como todas las personas, cometemos errores, tuvimos muchos aciertos también, pero jamás tratando de hacerle un daño al club. Cuando me trajeron al club como jugador, cuando se fue un ídolo como Chicho (Serna), nadie daba dos mangos por mí. Y me fue más o menos bien. Al traer un jugador, nadie te asegura si va a andar muy bien o mal. Tratás de achicar el margen de error, pero por ahí eso vale 20, 30 millones de dólares. Hoy en el plantel tenemos varios de esos. Paredes, Cavani, Marchesín... Paredes recién jugó el primer partido como titular en cancha de Boca. Hay que disfrutarlo. Lo tiene Boca, nadie más. Boca va a salir. Tiene un equipazo, hoy no le está yendo de la manera que creíamos, pero va a salir. Jugadores hay, material hay. ¿Por qué no va a salir?“.