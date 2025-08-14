Raúl Cascini habló por primera vez después de su salida del Consejo de Fútbol de Boca: “Hay cosas que duelen”

Días después de que Boca Juniors anunciara la disolución del Consejo de Fútbol tras los despidos de Mauricio Chico Serna y Raúl Cascini, el ex Independiente habló frente a los medios de comunicación sobre su marcha de la institución. El exfutbolista del Xeneize, que estaba de licencia y que no se había despedido en persona en las oficinas de la Ribera, aprovechó el momento para hablar por primera vez, más allá de que no aceptó preguntas.

“Solamente venir a... no aclarar nada. Porque está todo. Ya saben cómo son las cosas. Me he ido del club”, comenzó Cascini. Inmediatamente, puntualizó en los rumores que circularon en las últimas horas, que hablaban sobre una supuesta denuncia por su parte hacia Juan Román Riquelme y Boca. “Me causa mucha gracia las cosas que están diciendo. Por ejemplo, que le estoy haciendo juicio al club. Soy un agradecido a Boca. Soy un agradecido a nuestro presidente, que es mi amigo”, agregó.

“Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar. Porque uno tiene familia, tiene amigos, tengo a mis padres... entonces hay cosas que duelen. Esas cosas me molestan”, prosiguió el exfutbolista y panelista de televisión de 54 años. Para finalizar, Raúl Cascini dejó una fuerte frase frente a los periodistas presentes: “Entonces ahora, como yo ya no trabajo más en el club, a partir de ahora nos vamos a ver las caras. Eso va a estar bueno. Va a estar lindo. Les mando un abrazo a todos”.

Noticia en desarrollo...